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آنجي بوستيكوجلو وكريستيانو رونالدوai - Gemini
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Traduit par

Vicing dévore Postecoglou dans le Clasico : Ronaldo présent et absent à la fois

FEATURES
Al Ittihad vs Al Nasr FC
Al Ittihad
Al Nasr FC
Saudi Pro League
J. Wissing
A. Postecoglou
Arabie saoudite
Allemagne
Australie

Un grand match du jeune Allemand

Personne ne s'attendait à ce qu'a fait Jens Fissing lors du Clasico entre Al-Nassr et Al-Ittihad, d'autant que la plupart des pronostics laissaient entendre que l'entraîneur du « Doyen » aborderait la rencontre avec une extrême prudence, préférant se replier dans son camp et miser sur les contre-attaques face à une équipe qui aligne des noms offensifs de tout premier plan. 

Mais le jeune entraîneur a décidé de surprendre tout le monde et a abordé la confrontation avec une grande audace, s'appuyant sur un pressing féroce et incessant dès les premières minutes, pour mettre Al-Nassr sous une réelle pression et l'empêcher de construire son jeu comme il en a l'habitude.

À lire aussi : Vidéo : le remplaçant d'En-Nesyri enflamme le Clasico et récompense l'entraîneur d'Al-Ittihad

  • Al Ittihad v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Vitinha crée la surprise et frappe Al-Nassr en profondeur

    Al-Ittihad ne s'est pas contenté de presser le porteur du ballon, il a également fermé la plupart des lignes de passe devant les joueurs d'Al-Nassr, et ses joueurs ont réussi à remporter un grand nombre de duels et à récupérer le ballon dans des zones avancées.

    L'équipe s'est déplacée comme un bloc unique : dès la perte du ballon, le pressing démarrait immédiatement, et avec Bergwijn et Al-Ghamdi positionnés haut puis pénétrant dans la profondeur, Al-Nassr éprouvait de grandes difficultés à faire circuler le ballon d'une ligne à l'autre. Il n'était donc pas surprenant que « Al-Alami » échoue à ressortir proprement le ballon durant les 22 premières minutes environ.

    Le pressing d'Al-Ittihad a porté ses fruits très tôt avec un but de George Ilenikhena à la quatrième minute, mais le plus important est que ce but n'était pas un fait isolé du déroulement du match : il est venu comme la conséquence directe de la supériorité qu'Al-Ittihad a imposée dès le début. 

    Ilenikhena a trouvé l'espace dont il avait besoin derrière la défense d'Al-Nassr et a profité de l'avancée de la ligne arrière et de la montée de toute l'équipe vers l'avant, offrant à « Al-Amid » un avantage précoce qui a contraint son adversaire à revoir rapidement ses calculs.

    À propos d'Ilenikhena, l'attaquant nigérian était l'arme idéale pour le plan de Vesyng, car il excelle dans les déplacements derrière les défenseurs et dans l'exploitation des espaces libres, ce qui est précisément le point par lequel Al-Ittihad a cherché à frapper Al-Nassr. 

    À la 22e minute, le joueur est revenu inscrire un superbe but qui a confirmé sa supériorité, portant à dix le nombre de ses doublés au cours de sa carrière en général, tout en révélant à quel point Vesyng a su exploiter correctement les qualités de son attaquant face à une défense avancée.

    L'attaque d'Al-Ittihad ne reposait pas uniquement sur les ballons directs : la maîtrise du milieu de terrain a également contribué à rendre l'accès au but d'Al-Nassr plus aisé. Loby et Mokhtar ont réussi à imposer leur présence dans la zone de manœuvre, tandis que Bergwijn et Al-Ghamdi se déplaçaient dans la profondeur pour créer une supériorité numérique, ce qui a eu pour effet de séparer les lignes d'Al-Nassr les unes des autres et de réduire les espaces disponibles pour ses joueurs afin de construire une attaque organisée.

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  • Al Ittihad v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Ronaldo présent mais absent : Postecoglou en paie le prix

    L'un des problèmes les plus flagrants apparus au sein d'Al-Nassr était lié à Cristiano Ronaldo, non pas seulement en raison de son rendement offensif, mais à cause de l'impact de sa présence sur l'ensemble du dispositif de pressing.

     Ronaldo n'était pas en mesure d'exercer un pressing constant sur les défenseurs d'Al-Ittihad, ce qui a précisément offert à Danilo Pereira davantage d'espace et de temps pour recevoir le ballon et construire l'attaque depuis l'arrière sans être réellement inquiété. Ainsi, à plusieurs reprises, Al-Ittihad a pu amorcer ses attaques en toute tranquillité, puis acheminer le ballon vers les zones qu'il visait sans subir le pressing dont Al-Nassr avait besoin pour contraindre son adversaire à commettre des erreurs.

    C'est précisément ici que l'on peut qualifier Ronaldo de « présent absent » sur le plan tactique : sa présence sur le terrain signifiait qu'Al-Nassr disposait de l'un des attaquants les plus dangereux au monde, mais elle donnait en contrepartie l'impression que l'équipe évoluait en infériorité numérique dans le travail de pressing lorsque le ballon était en possession de la défense d'Al-Ittihad. 

    Le problème ne réside pas dans la valeur du joueur ni dans sa capacité à marquer, mais dans le fait que la nature de la rencontre exigeait un pressing collectif continu, ce que Ronaldo n'était pas en mesure de fournir de la manière requise.

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    Postecoglou aurait pu remédier à ce problème en modifiant la forme du pressing ou en réduisant les espaces entre les lignes, mais il n'a pas trouvé la solution adéquate au bon moment, d'autant plus qu'Al-Ittihad avait déjà réussi à inscrire deux buts. 

    Et avec la domination persistante d'Al-Ittihad dans le premier tiers de la rencontre, Al-Nassr s'est retrouvé contraint de courir après le match au lieu de le contrôler, ce qui a rendu la tâche plus difficile face à une équipe qui savait parfaitement où se trouvaient les espaces et comment les exploiter.

    Laurent Blanc a également parfaitement exploité les montées offensives des latéraux d'Al-Nassr : ses joueurs recouraient à des longs ballons dans leur dos dès la récupération du cuir, ce qui a offert à Al-Ittihad de larges espaces pour passer de la défense à l'attaque. 

    Cet aspect a révélé que l'entraîneur d'Al-Ittihad ne s'est pas contenté d'étudier les points faibles d'Al-Nassr, mais qu'il a également cherché à transformer ses armes offensives en points faibles : plus les deux latéraux montaient, plus un nouvel espace exploitable se dégageait dans leur dos, et à chaque fois qu'Al-Nassr perdait le ballon, Al-Ittihad devenait capable d'atteindre rapidement son but.

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    Al-Nassr retrouve son équilibre, Jesus modifie son plan

    Après une demi-heure environ, Al-Nassr a commencé à retrouver progressivement son équilibre, et ses joueurs ont réussi à mieux gérer le pressing d'Al-Ittihad, le club « mondial » devenant plus à même de conserver le ballon et d'atteindre le tiers offensif. 

    Cette amélioration s'est rapidement traduite au tableau d'affichage lorsqu'Angelo est parvenu à réduire l'écart à la 36e minute, offrant à son équipe un grand coup de fouet moral et ramenant la rencontre dans des calculs plus complexes avant la fin de la première période.

    Le but d'Angelo était le signe qu'Al-Nassr commençait à trouver des solutions, et que si Al-Ittihad continuait à presser avec la même intensité tout au long du match, cela pourrait ouvrir des espaces devant son adversaire. C'est là qu'est apparue l'autre facette de la personnalité de Vissing : plutôt que de considérer son avance comme une invitation à poursuivre la prise de risques, il a décidé en seconde période de modifier le visage de son équipe, en reculant davantage, tout en misant sur les transitions et l'exploitation des espaces qu'Al-Nassr laisserait en avançant à la recherche de l'égalisation.

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    Ce changement a rendu la physionomie du match totalement différente en seconde période : Al-Nassr avait désormais l'initiative, la possession et le pressing, tandis qu'Al-Ittihad s'est mué en une équipe défendant en bloc plus compact et attendant le bon moment pour se projeter. 

    L'idée était claire : Al-Nassr, désormais mené d'un but, allait devoir envoyer davantage de joueurs vers l'avant, ce qui ferait apparaître les espaces qu'Al-Ittihad pourrait attaquer en transition, permettant ainsi à Vissing de préserver l'avantage au score sans avoir à prendre de risques.

    Dans le même temps, Vissing a tenté de tirer parti de la nature d'Al-Nassr dans les dernières minutes en faisant entrer Youssef En-Nesyri et en misant sur les centres et les ballons dans la surface de réparation. 

    La présence de l'attaquant marocain était logique au regard du scénario vers lequel s'orientait le match, car Al-Ittihad devait désormais gérer un pressing continu d'Al-Nassr, tandis qu'En-Nesyri pouvait exploiter les ballons aériens et se déplacer dans la surface, offrant en outre à son équipe une option supplémentaire dans les transitions et sur les ballons directs lorsque les espaces derrière la défense d'Al-Nassr deviendraient plus grands.

    Dans la dernière partie de la rencontre, le jeune entraîneur s'est appuyé sur les transitions et a laissé la possession entière à Al-Nassr, pour finalement remporter le match avec mérite.

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