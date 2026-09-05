Al-Ittihad ne s'est pas contenté de presser le porteur du ballon, il a également fermé la plupart des lignes de passe devant les joueurs d'Al-Nassr, et ses joueurs ont réussi à remporter un grand nombre de duels et à récupérer le ballon dans des zones avancées.

L'équipe s'est déplacée comme un bloc unique : dès la perte du ballon, le pressing démarrait immédiatement, et avec Bergwijn et Al-Ghamdi positionnés haut puis pénétrant dans la profondeur, Al-Nassr éprouvait de grandes difficultés à faire circuler le ballon d'une ligne à l'autre. Il n'était donc pas surprenant que « Al-Alami » échoue à ressortir proprement le ballon durant les 22 premières minutes environ.

Le pressing d'Al-Ittihad a porté ses fruits très tôt avec un but de George Ilenikhena à la quatrième minute, mais le plus important est que ce but n'était pas un fait isolé du déroulement du match : il est venu comme la conséquence directe de la supériorité qu'Al-Ittihad a imposée dès le début.

Ilenikhena a trouvé l'espace dont il avait besoin derrière la défense d'Al-Nassr et a profité de l'avancée de la ligne arrière et de la montée de toute l'équipe vers l'avant, offrant à « Al-Amid » un avantage précoce qui a contraint son adversaire à revoir rapidement ses calculs.

À propos d'Ilenikhena, l'attaquant nigérian était l'arme idéale pour le plan de Vesyng, car il excelle dans les déplacements derrière les défenseurs et dans l'exploitation des espaces libres, ce qui est précisément le point par lequel Al-Ittihad a cherché à frapper Al-Nassr.

À la 22e minute, le joueur est revenu inscrire un superbe but qui a confirmé sa supériorité, portant à dix le nombre de ses doublés au cours de sa carrière en général, tout en révélant à quel point Vesyng a su exploiter correctement les qualités de son attaquant face à une défense avancée.

L'attaque d'Al-Ittihad ne reposait pas uniquement sur les ballons directs : la maîtrise du milieu de terrain a également contribué à rendre l'accès au but d'Al-Nassr plus aisé. Loby et Mokhtar ont réussi à imposer leur présence dans la zone de manœuvre, tandis que Bergwijn et Al-Ghamdi se déplaçaient dans la profondeur pour créer une supériorité numérique, ce qui a eu pour effet de séparer les lignes d'Al-Nassr les unes des autres et de réduire les espaces disponibles pour ses joueurs afin de construire une attaque organisée.