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Fabio Gallo Vicenza 2025-2026Getty Images
Claudio D'Amato

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Vicence-Union Brescia : compositions, où suivre le match à la télévision et en streaming

Serie C
LR Vicenza vs Union Brescia
LR Vicenza
Union Brescia

Premier contre deuxième : la 34e journée du groupe A de Serie C oppose Vicence, déjà promue, à l'Union Brescia. Tout ce qu'il faut savoir sur les compositions, la chaîne de télévision et la diffusion en direct.

Vicenza est déjà promu en Serie B, mais le match contre l'Union Brescia reste néanmoins un choc au sommet à ne pas manquer.

Les première et deuxième du groupe A de Serie C s'affrontent lors de la 34e journée. Les Biancorossi, forts d'un objectif mérité et atteint bien avant la fin de la saison grâce à une saison dominante, et les Rondinelle, appelées à défendre leur place – fondamentale pour les play-offs – face à la poursuite de Lecco et Trente notamment.

Voici ce qu'il faut savoir sur Vicence-Brescia : les compositions, la chaîne de télévision sur laquelle le match sera diffusé et la couverture en streaming.

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  • VICENZA-UNION BRESCIA : CHAÎNE DE TÉLÉVISION ET DIFFUSION EN DIRECT

    • Match : Vicence - Union Brescia

    • Date : dimanche 29 mars 2026

    • Heure : 14h30

    • Chaîne TV : Sky Sport Uno (201), Sky Sport (251) et en clair sur Teletutto (12 TNT en Lombardie)

    • Streaming : NOW, Sky Go, site web de Teletutto

    • Publicité

  • COMPOSITIONS PROBABLES

    VICENZA (3-5-2) : Gagno ; Cuomo, Leverbe, Sandon ; Caferri, Zonta, Carraro, Pellizzari, Costa ; Stuckler, Capello. Entraîneur : Gallo.

    UNION BRESCIA (3-5-2) : Gori ; Armati, Sorensen, Rizzo ; Marras, Mallamo, Lamesta, De Maria, Boci ; Cazzadori, Balestrero. Entraîneur : Corini.

  • OÙ REGARDER LE MATCH VICENZA-UNION BRESCIA À LA TÉLÉVISION

    Le match Vicenza-Union Brescia sera diffusé sur Sky Sport Uno (201), Sky Sport (251) et en clair sur Teletutto (chaîne 12 de la TNT en Lombardie).

  • VICENZA - UNION BRESCIA EN DIRECT EN STREAMING

    Le match Vicenza-Union Brescia sera quant à lui diffusé en streaming à la fois sur NOW et via Sky Go, ainsi que sur Teletutto.it.

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