Vicence-Union Brescia : compositions, où suivre le match à la télévision et en streaming

Vicenza est déjà promu en Serie B, mais le match contre l'Union Brescia reste néanmoins un choc au sommet à ne pas manquer.

Les première et deuxième du groupe A de Serie C s'affrontent lors de la 34e journée. Les Biancorossi, forts d'un objectif mérité et atteint bien avant la fin de la saison grâce à une saison dominante, et les Rondinelle, appelées à défendre leur place – fondamentale pour les play-offs – face à la poursuite de Lecco et Trente notamment.

Voici ce qu'il faut savoir sur Vicence-Brescia : les compositions, la chaîne de télévision sur laquelle le match sera diffusé et la couverture en streaming.

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