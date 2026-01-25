Vers un boycott du Mondial 2026 ? L'avis tranché de la FFF

Ces dernières semaines, l’idée d’un boycott du Mondial 2026 a gagné en visibilité, notamment en Allemagne, où plusieurs responsables politiques et dirigeants du football ont exprimé leurs inquiétudes face à la politique internationale de Donald Trump. Les tensions liées à la volonté américaine de s’emparer du Groenland et aux menaces de taxes douanières contre certains pays européens ont ravivé les crispations. À cinq mois de la compétition, dont 78 des 104 matchs doivent se jouer aux États-Unis, le débat prend une ampleur nouvelle sur le continent.

En France, la situation est très différente. Le sujet ne s’est pas installé au sein des instances sportives nationales. Philippe Diallo, président de la FFF, s’est inscrit dans la continuité de la ligne défendue par le ministère des Sports : aucune remise en cause de la participation de l’équipe de France n’est envisagée à ce stade. Une position assumée par Philippe Diallo, qui rappelle que la Fédération française de football n’entend pas importer un débat politique dans le champ sportif.