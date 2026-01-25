Dans un football français soumis à une exposition permanente, chaque mot prononcé par ses dirigeants est scruté, chaque geste de ses stars commenté. Ces derniers jours, une prise de parole de Philippe Diallo a ravivé le débat autour de Kylian Mbappé et de son statut en équipe de France. Entre gestion des polémiques, défense institutionnelle et rappel des équilibres sportifs, le président de la FFF a livré un message fort. Une déclaration dense, révélatrice des tensions actuelles, qui dépasse largement le simple cadre du terrain.
Equipe de France, la sortie enflammée de Philippe Diallo sur Kylian Mbappé
Philippe Diallo juge la finale de la CAN 2025
Philippe Diallo a d’abord été interrogé sur la récente finale de la CAN 2025, marquée par des scènes confuses. Sans éluder les incidents, Philippe Diallo a tenu à replacer l’événement dans son ensemble, estimant que « d’abord, la CAN a été un très beau tournoi organisé par le Maroc. Et puis malheureusement, il y a eu tous les incidents qui ont terni à la fois la finale et qui ont donné peut-être une image du tournoi malheureusement un peu plus négative. » Pour Philippe Diallo, ces dérives ne sauraient effacer la réussite globale de la compétition.
Le président de la FFF a ensuite décrit avec précision le climat de cette finale, évoquant « une sorte non seulement de flottement, mais un moment peut-être presque de chaos, qui a pénalisé à la fois les acteurs du jeu, et puis tous ceux qui regardaient cette finale. » Un propos mesuré, qui traduit la volonté de Philippe Diallo de préserver l’image du football, tout en assumant une analyse lucide.
Diallo défend l’honneur des Fédérations
Dans la continuité, Philippe Diallo a élargi son propos à l’arbitrage, un sujet récurrent qui touche aussi l’équipe de France. « Les polémiques et l’arbitrage, c’est presque aussi vieux que le football ! » a rappelé Philippe Diallo au micro d’Ouest-France, soulignant même leur dimension sociale : « parfois, c’est ce qui crée aussi une forme de lien social. » Une vision presque sociologique du football, assumée par le dirigeant.
Philippe Diallo a néanmoins insisté sur la responsabilité de la FFF : « Notre rôle à la Fédération […] c’est de faire en sorte que l’arbitrage français soit le plus performant possible et de réduire la marge d’erreur pour faire en sorte que l’équité sportive soit respectée. » Un cadre posé avant d’aborder le cas Kylian Mbappé, souvent au cœur de débats liés à l’arbitrage et à la protection supposée dont il bénéficierait.
Philippe Diallo monte au front pour Kylian Mbappé
C’est sur ce terrain sensible que Philippe Diallo a livré sa sortie la plus offensive en défense de Kylian Mbappé.Face aux critiques récentes sur un éventuel traitement de faveur accordé au Bondynois, le président de la FFF n’a laissé aucune place au doute : « Kylian, c’est un des tout meilleurs joueurs du monde, peut-être le meilleur joueur du monde. » Une affirmation forte, assumée, qui place Kylian Mbappé au sommet de la hiérarchie mondiale.
Philippe Diallo a surtout dénoncé la pression constante exercée sur Kylian Mbappé : « Tout ce qu’il fait suscite des réactions multiples et variées. Laissez-le vivre un peu ! Laissez-le partager, en tout cas, ou avoir ses moments aussi d’intimité sans avoir sans cesse des projecteurs qui soient braqués sur lui. » À travers ces mots, Philippe Diallo défend autant l’homme que le joueur, rappelant la dimension humaine derrière la star.
Diallo rappelle le rôle de Kylian Mbappé en équipe de France
Au-delà de la polémique, Philippe Diallo a tenu à rappeler la place stratégique de Kylian Mbappé en équipe de France. « C’est un formidable capitaine, reconnu par ses coéquipiers, un amoureux de l’équipe de France, » a insisté Philippe Diallo, réaffirmant la légitimité sportive et humaine de Kylian Mbappé au sein du groupe. Le président de la FFF a également projeté Kylian Mbappé vers l’avenir, en soulignant l’importance de son rôle dans les objectifs à venir « sur lequel nous comptons, évidemment, pour atteindre nos objectifs à la prochaine Coupe du monde. » Une déclaration qui inscrit clairement Kylian Mbappé au cœur du projet fédéral porté par Philippe Diallo.
Enfin, Philippe Diallo a conclu sur une note plus légère, tout en restant significative. Satisfait de la dynamique actuelle de Kylian Mbappé, il a confié : « C'est pour ça d’ailleurs que je me félicite de son début de saison. Il a encore marqué deux fois hier soir. » Un constat factuel, ancré dans l’actualité récente. Mais Philippe Diallo n’a pas résisté à une pointe d’humour maîtrisé : « Il faut juste qu’il nous garde quelques buts pour le mois de juin et juillet. » Une phrase qui résume l’esprit de cette prise de parole : défendre Kylian Mbappé, calmer les polémiques et rappeler, avec autorité, la ligne de conduite de la Fédération.