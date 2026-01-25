Equipe de France, la sortie enflammée de Philippe Diallo sur Kylian Mbappé

Philippe Diallo a d’abord été interrogé sur la récente finale de la CAN 2025, marquée par des scènes confuses. Sans éluder les incidents, Philippe Diallo a tenu à replacer l’événement dans son ensemble, estimant que « d’abord, la CAN a été un très beau tournoi organisé par le Maroc. Et puis malheureusement, il y a eu tous les incidents qui ont terni à la fois la finale et qui ont donné peut-être une image du tournoi malheureusement un peu plus négative. » Pour Philippe Diallo, ces dérives ne sauraient effacer la réussite globale de la compétition.

Le président de la FFF a ensuite décrit avec précision le climat de cette finale, évoquant « une sorte non seulement de flottement, mais un moment peut-être presque de chaos, qui a pénalisé à la fois les acteurs du jeu, et puis tous ceux qui regardaient cette finale. » Un propos mesuré, qui traduit la volonté de Philippe Diallo de préserver l’image du football, tout en assumant une analyse lucide.