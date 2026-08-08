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Vente ou seconde chance ? Le dilemme Rashford tourmente Manchester United

FEATURES
FC Barcelone
Manchester United
M. Rashford
Premier League
Angleterre

La star anglaise Marcus Rashford est de nouveau au cœur d'une décision que Manchester United n'a toujours pas tranchée.

Le journal « Sport » a indiqué, dans un rapport, que Rashford est de retour au château d'Old Trafford, après une saison qui a vu son éclat retrouvé avec le Barça sous forme de prêt, mais que son avenir reste ouvert.

Rashford a retrouvé au Barça une grande partie du niveau qu'il avait perdu lors de sa dernière période à Manchester United.

L'attaquant anglais a terminé la saison 2025-2026 en disputant 49 matches, au cours desquels il a inscrit 14 buts et délivré 11 passes décisives toutes compétitions confondues.

Rashford a également été un élément important de l'équipe de l'entraîneur Hansi Flick lors d'une saison au cours de laquelle le Barça a été sacré champion de la Liga et vainqueur de la Supercoupe d'Espagne.

Mais le Barça a décidé de ne pas franchir l'étape suivante et n'a pas activé la clause de transformation du prêt en achat définitif pour 30 millions d'euros.

  • Manchester United Training Session And Press Conference - UEFA Europa League 2024/25 League Phase MD7Getty Images Sport

    Doutes à Manchester United

    Rashford est ainsi de retour à Manchester United, et c'est là que commence le véritable dilemme.

    Selon le journal « The Telegraph », l'entraîneur Michael Carrick croit toujours en sa capacité à faire ressortir une bonne version de Rashford.

    L'entraîneur laisse la porte ouverte à une réintégration du joueur dans l'équipe, et estime que Rashford mérite une chance de prouver que la version qui a brillé avec le Barça est aussi capable de se montrer à Old Trafford.

    Par ailleurs, la relation entre les deux hommes joue en faveur du joueur, car Carrick connaît bien Rashford et, selon les informations en provenance d'Angleterre, il est prêt à travailler avec lui.

    Mais il y a une différence entre le souhait de l'entraîneur et la stratégie du club : en Angleterre, les rapports affirment que la direction d'Old Trafford reste à l'écoute des offres présentées pour Rashford.

    Manchester United sait que le départ de Rashford résoudrait aussi un problème économique, car l'attaquant perçoit l'un des plus hauts salaires de l'équipe.

    Mais la difficulté réside dans le fait de trouver un acheteur prêt à assumer le salaire de Rashford et à verser une somme satisfaisant Manchester United. Durant l'été, il a été question d'un montant avoisinant les 40 millions de livres sterling.

    Et c'est là qu'intervient le facteur qui pourrait décider de l'avenir de Rashford : le marché des transferts lui-même.

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    Où jouera Rashford ?

    Au fil des semaines, Manchester United n'est toujours pas parvenu à trouver un ailier fiable qui justifierait de se séparer d'un joueur sortant d'une saison au cours de laquelle il a inscrit 14 buts et délivré 11 passes décisives.

    Le club anglais a étudié plusieurs solutions de rechange pour occuper les postes sur les ailes, mais l'absence d'une solution évidente pourrait renforcer les chances de Rashford de rester.

    Et si aucun joueur capable d'améliorer ou de compenser de façon fiable son poste n'arrive, pourquoi le club se séparerait-il d'un attaquant qui a récemment retrouvé son niveau et qui connaît déjà l'ambiance de la Premier League ?

    En réalité, la presse anglaise indique que la probabilité de voir Rashford poursuivre son aventure à Manchester s'est renforcée avec le temps.

    Néanmoins, l'avenir de l'attaquant anglais semble toujours ouvert, et plusieurs facteurs pourraient déterminer s'il continuera son parcours avec Manchester United ou s'il quittera le club.

    La question reste posée : où Rashford finira-t-il par atterrir ? 

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