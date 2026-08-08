La star anglaise Marcus Rashford est de nouveau au cœur d'une décision que Manchester United n'a toujours pas tranchée.

Le journal « Sport » a indiqué, dans un rapport, que Rashford est de retour au château d'Old Trafford, après une saison qui a vu son éclat retrouvé avec le Barça sous forme de prêt, mais que son avenir reste ouvert.

Rashford a retrouvé au Barça une grande partie du niveau qu'il avait perdu lors de sa dernière période à Manchester United.

L'attaquant anglais a terminé la saison 2025-2026 en disputant 49 matches, au cours desquels il a inscrit 14 buts et délivré 11 passes décisives toutes compétitions confondues.

Rashford a également été un élément important de l'équipe de l'entraîneur Hansi Flick lors d'une saison au cours de laquelle le Barça a été sacré champion de la Liga et vainqueur de la Supercoupe d'Espagne.

Mais le Barça a décidé de ne pas franchir l'étape suivante et n'a pas activé la clause de transformation du prêt en achat définitif pour 30 millions d'euros.