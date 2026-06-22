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Venise : Michael Svoboda s’engage avec Brighton, qui verse la clause de rachat

Brighton
Mercato
Venezia

Michael Svoboda quitte le Venezia FC. Le défenseur autrichien, né en 1998, évoluera la saison prochaine en Premier League sous les couleurs de Brighton. Le club anglais a activé la clause libératoire de 6 millions d’euros inscrite dans le contrat qui liait le capitaine du club arancioneroverde à la formation vénitienne.

  • Le club vénitien, pris de court, manifeste son agacement : il n’a pas réussi à entrer en contact avec le joueur ni avec son agent, qui ont déjà trouvé un accord avec Brighton. Svoboda se trouve actuellement aux États-Unis avec l’équipe d’Autriche pour la Coupe du monde.

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