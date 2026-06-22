Michael Svoboda quitte le Venezia FC. Le défenseur autrichien, né en 1998, évoluera la saison prochaine en Premier League sous les couleurs de Brighton. Le club anglais a activé la clause libératoire de 6 millions d’euros inscrite dans le contrat qui liait le capitaine du club arancioneroverde à la formation vénitienne.
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Venise : Michael Svoboda s’engage avec Brighton, qui verse la clause de rachat
Le club vénitien, pris de court, manifeste son agacement : il n’a pas réussi à entrer en contact avec le joueur ni avec son agent, qui ont déjà trouvé un accord avec Brighton. Svoboda se trouve actuellement aux États-Unis avec l’équipe d’Autriche pour la Coupe du monde.