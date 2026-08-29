Le Venezia agit immédiatement après la blessure de Franjic, avec l’arrivée de l’agent libre Juan Jesus, qui sort d’importantes expériences en Serie A avec la Roma, l’Inter et le Napoli.
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Venise : le joueur libre Juan Jesus arrive
Le défenseur brésilien avait d’autres offres à l’étranger, mais il a désormais accepté la proposition de Venise, comme le confirme Triveneto Goal et comme le confirme Alfredo Pedullà.
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