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Juan Jesus NapoliGetty Images
Gianluca Minchiotti

Traduit par

Venise : le joueur libre Juan Jesus arrive

Venezia

Un défenseur arrive pour Stroppa

Le Venezia agit immédiatement après la blessure de Franjic, avec l’arrivée de l’agent libre Juan Jesus, qui sort d’importantes expériences en Serie A avec la Roma, l’Inter et le Napoli.

  • Le défenseur brésilien avait d’autres offres à l’étranger, mais il a désormais accepté la proposition de Venise, comme le confirme Triveneto Goal et comme le confirme Alfredo Pedullà.

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