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Gianluca Minchiotti

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Venise, amère ironie pour Stroppa : « Nous pensions que le match commençait à 16 heures »

Venezia
G. Stroppa

L’entraîneur s’exprime après la défaite de son équipe à Frosinone

Giovanni Stroppa, entraîneur de Venise, s’exprime après la défaite de son équipe sur la pelouse de Frosinone : « Nous ne sommes pas entrés dans le match, nous pensions que la rencontre commençait à 16 heures mais nous étions déjà menés 2-0. Nous connaissons la force de Frosinone qui, dans les duels, est vraiment étouffant, nous n’avons pas été capables de répondre. Dans ce sens, il n’y a pas de commentaire à faire. »


  • L’entraîneur des Vénitiens poursuit, comme le rapporte Sportmediaset : « Ensuite, il y a eu une vraie équipe sur le terrain, qui a réussi à gagner des duels, et nous avons gagné grâce aux qualités des joueurs. Selon moi, il y a penalty sur Adams alors que nous menions 2-1 ; et à 2-2, Hainaut se retrouve face au gardien et frappe à côté. Nous avons encaissé le 3-2 comme des idiots et nous repartons avec un résultat négatif, c’est dommage. Ça me brûle, parce que revenir ainsi dans le match et le perdre, ça m’agace. »

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