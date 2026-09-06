L’entraîneur des Vénitiens poursuit, comme le rapporte Sportmediaset : « Ensuite, il y a eu une vraie équipe sur le terrain, qui a réussi à gagner des duels, et nous avons gagné grâce aux qualités des joueurs. Selon moi, il y a penalty sur Adams alors que nous menions 2-1 ; et à 2-2, Hainaut se retrouve face au gardien et frappe à côté. Nous avons encaissé le 3-2 comme des idiots et nous repartons avec un résultat négatif, c’est dommage. Ça me brûle, parce que revenir ainsi dans le match et le perdre, ça m’agace. »