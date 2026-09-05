Le directeur technique du FC Barcelone, Hansi Flick, continue de tester l'une de ses stars au poste d'axe central de la défense, lors des entraînements précédant la confrontation face à Valence, une démarche qui révèle le désir de l'Allemand de trouver des solutions internes à ses options défensives limitées.
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Va-t-il changer le cours de sa saison ? Un nouveau test pour la star du Barça avant d'affronter Valence
Nouvelle expérience : un timing marquant
Le Barça avait mis fin à sa collaboration avec deux défenseurs, Ronald Araujo et Alvaro Cortes, durant l'été, mais n'a recruté aucun nouveau joueur pour les remplacer.
Ainsi, Pau Cubarsi, Gerard Martin et Andreas Christensen sont devenus les seules options naturelles de Flick dans l'axe de la défense, tandis qu'Eric Garcia et Koundé peuvent tous deux évoluer à ce poste, avec la possibilité que leurs services soient requis au poste d'arrière droit, ou, dans le cas d'Eric Garcia, également au milieu de terrain.
Selon le journal « Sport », Flick a utilisé Koundé au poste d'axe défensif lors des dernières séances d'entraînement avant la rencontre face à Valence, bien que les meilleures prestations du joueur français avec le Barça au cours des dernières années soient largement apparues au poste d'arrière droit.
Cette expérience ne représente pas un changement radical sur le plan technique, car Koundé avait l'habitude d'évoluer dans l'axe de la défense et possède une grande expérience à ce poste, mais c'est son timing qui la rend remarquable.
Une polyvalence qui offre à Flick des options supplémentaires
Barcelone cherche à bâtir une équipe capable de rivaliser dans toutes les compétitions, ce qui fait de la flexibilité défensive un élément essentiel au cours d'une longue saison.
La capacité de Koundé à évoluer au poste d'arrière droit comme dans l'axe de la défense peut offrir à Flick une plus grande marge de rotation, sans avoir besoin de modifier considérablement la structure de l'équipe.
Cette option pourrait également s'avérer utile lors des matches où Barcelone a besoin de davantage de puissance physique, de vitesse dans les transitions, ou de la capacité à défendre en un-contre-un dans la profondeur.
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Une concurrence qui pourrait redessiner la défense
Koundé n'a pas entamé la saison comme un choix titulaire assuré, ce qui soulève des questions sur la manière dont Flick compte l'utiliser, mais cela ne signifie pas nécessairement que son importance a diminué.
Au contraire, sa capacité à évoluer à deux postes pourrait devenir l'un de ses principaux atouts, car un joueur capable d'occuper deux positions à un niveau élevé représente une grande valeur face à l'accumulation des blessures, des suspensions et de la pression des matchs.
Koundé a besoin de retrouver son meilleur niveau avec le Barça cette saison, et le défi sera sa capacité à recouvrer son niveau antérieur et à s'imposer de nouveau dans le onze, quel que soit le poste qu'il occupera.
Flick apprécie les défenseurs capables de gérer la pression offensive et les grands espaces derrière la ligne défensive, des caractéristiques qui correspondent à Koundé, notamment grâce à sa vitesse et à sa capacité à défendre loin de sa surface de réparation.
Le point qui reste en suspens est la capacité du défenseur français à revenir au niveau qui a fait de lui l'un des défenseurs les plus prometteurs du monde durant sa période à Séville et à ses débuts avec le Barça.
La décision finale revient à Flick, quant à savoir s'il alignera Koundé dans l'axe de la défense aux côtés de Cubarsí face à Valence, ainsi que la manière dont il se comportera à ce poste durant le match.
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