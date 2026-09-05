Va-t-il changer le cours de sa saison ? Un nouveau test pour la star du Barça avant d'affronter Valence

Le Barça avait mis fin à sa collaboration avec deux défenseurs, Ronald Araujo et Alvaro Cortes, durant l'été, mais n'a recruté aucun nouveau joueur pour les remplacer.

Ainsi, Pau Cubarsi, Gerard Martin et Andreas Christensen sont devenus les seules options naturelles de Flick dans l'axe de la défense, tandis qu'Eric Garcia et Koundé peuvent tous deux évoluer à ce poste, avec la possibilité que leurs services soient requis au poste d'arrière droit, ou, dans le cas d'Eric Garcia, également au milieu de terrain.

Selon le journal « Sport », Flick a utilisé Koundé au poste d'axe défensif lors des dernières séances d'entraînement avant la rencontre face à Valence, bien que les meilleures prestations du joueur français avec le Barça au cours des dernières années soient largement apparues au poste d'arrière droit.

Cette expérience ne représente pas un changement radical sur le plan technique, car Koundé avait l'habitude d'évoluer dans l'axe de la défense et possède une grande expérience à ce poste, mais c'est son timing qui la rend remarquable.