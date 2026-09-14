Gavi, la vedette du Barça, a débuté la saison en cours comme titulaire, mais sa blessure et l'arrivée de Rodri l'ont fortement affecté, même s'il ne baisse pas les bras au sein de l'effectif de l'entraîneur Hansi Flick.

Le journal « Sport » a rapporté que la chance n'a pas souri à Gavi en ce début de saison. Il avait avancé la date de son retour de congés afin de se préparer pour la saison, après avoir été sacré champion du monde, et sa période de préparation a été idéale, au point que l'entraîneur Flick lui a accordé une place de titulaire lors du premier match de Liga face à Elche.

Mais Gavi a reçu un coup violent à la jambe droite, cette même jambe dont le genou avait déjà été touché par une blessure, et il a été contraint de renoncer à jouer deux matchs, contre l'Athletic Bilbao et le Rayo Vallecano. Lors de ces deux rencontres, Rodri a débuté sur le banc des remplaçants et a commencé à acquérir progressivement le rythme des matchs.

La présence de Rodri aux côtés de Pedri dans la construction du jeu depuis l'arrière a sans doute laissé peu d'espace à Gavi, qui devra se battre pour entrer dans le processus de rotation, son atout majeur restant les gros efforts qu'il fournit à chaque séance d'entraînement.

Flick n'a accordé à Gavi que 7 minutes face à Feyenoord, tandis qu'il a suivi depuis le banc des remplaçants les matchs contre Valence et Levante. Et Rodri est resté très présent, couvrant une grande partie du terrain et imposant son emprise sur le milieu de terrain.

Rodri a d'ailleurs disputé l'intégralité des 90 minutes face à Levante, tandis que Flick choisit Marc Bernal pour évoluer au poste de milieu de terrain lorsqu'il veut faire souffler Pedri. Cependant, le comportement exemplaire de Gavi, qui continue d'aider ses coéquipiers et donne tout ce qu'il a à l'entraînement, réjouit Flick, qui lui accordera prochainement de nouvelles minutes.

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