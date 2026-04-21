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USMNT Bubble Stars (04.21.2026)GOAL
Ryan Tolmich

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USMNT Bubble Watch : quels joueurs se battent pour une place en Coupe du monde ?

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Mauricio Pochettino ne peut pas emmener tout son effectif à la Coupe du monde ; alors, quels joueurs sont en lice pour décrocher ces places ?

La sélection est impitoyable : tous les joueurs ayant contribué aux succès récents de l’équipe nationale masculine des États-Unis ne seront pas du voyage cet été. Certains verront leur rêve s’effondrer, et Mauricio Pochettino admet que ce sera le plus difficile à gérer.

Après la défaite de l’équipe nationale masculine américaine face au Portugal, Pochettino a indiqué qu’entre 35 et 40 joueurs étaient encore en lice pour un billet parmi les 26. De fait, 11 à 16 d’entre eux seront forcément écartés. Quelques cadres, tels Christian Pulisic, Chris Richards ou Weston McKennie, peuvent déjà se considérer à l’abri. Pour les autres, la sélection reste entièrement ouverte.

Alors, où en sont les joueurs ? Quelles places sont encore à prendre, et quels joueurs sont en lice pour les décrocher ? GOAL examine quels joueurs sont actuellement sur la sellette, comment ils se comportent et à quoi pourrait ressembler cette situation lorsque Pochettino confirmera sa sélection pour la Coupe du monde.

  • FC Cincinnati v Chicago Fire FCGetty Images Sport

    Gardien de but

    Matt Freese est d’ores et déjà certain de sa place. Matt Turner, fort de son expérience, devrait également être de la partie. En revanche, le troisième spot reste à attribuer.

    Chris Brady, Roman Celentano et Patrick Schulte briguent cette place et demeurent des piliers de leurs clubs respectifs en MLS. Sur la seule base des performances en club, Brady tient la corde : le Chicago Fire domine nettement les deux formations de l’Ohio. De plus, son jeune âge constitue un atout supplémentaire.

    Dans les faits, le poste de troisième gardien est celui où l’état de forme compte le moins. Il devrait donc être attribué davantage sur l’impression générale que sur les seules performances chronométrées.

    • Publicité
  • United States v Belgium - International FriendlyGetty Images Sport

    Défenseurs centraux

    Presque tous les défenseurs centraux, à l'exception de Chris Richards, doivent se sentir menacés, même si certains peuvent se montrer un peu plus sereins que d'autres.

    Auston Trusty peut aborder la situation avec sérénité : après un stage de préparation convaincant en mars et une saison de haut niveau au Celtic, le défenseur de 37 ans a profité de la trêve internationale pour renforcer son cas, contribuant aux trois victoires consécutives de son club depuis début avril. En revanche, l’ancien Philadelphien Mark McKenzie n’a pas eu cette chance : son club de Toulouse a buté sur les machines du PSG et de Lille depuis la trêve, concédant un sévère 7-1 au cumul face à deux cadors du championnat.

    En MLS, tous les regards sont tournés vers Tim Ream, sorti sur blessure à l’aine lors du match entre le Charlotte FC et le NYCFC. Selon l’entraîneur de Charlotte, Dean Smith, cette lésion ne semble pas grave, ce qui devrait rassurer Mauricio Pochettino.

    Quant à Miles Robinson, les performances défensives du FC Cincinnati sont laborieuses, une situation peu opportune pour un joueur qui lutte pour conserver son billet pour l’équipe nationale.

  • Max Arfsten-usa-20250629(C)Getty Images

    Arrière

    Un facteur déterminant dans ce cas de figure est la façon dont Pochettino perçoit Tim Weah. Est-il une solution de secours à gauche ? À droite ? Aux deux postes ? Ni l'un ni l'autre ? Cette décision modifie la composition de l'effectif et pourrait également entraîner l'exclusion d'un bon joueur de l'équipe.

    Sur le flanc droit, Sergino Dest et Alex Freeman sont hiérarchiquement devant ; sur le gauche, Antonee Robinson et Max Arfsten occupent les mêmes positions. La blessure de John Tolkin, déjà menacé, a simplifié l’équation. Pour faire de la place ailleurs, Pochettino devra-t-il sacrifier l’un de ces quatre joueurs et conserver Weah à son poste ?

    Dest est actuellement blessé, donc son niveau de forme ne rentre pas en ligne de compte. Robinson, lui, est une valeur sûre : en pleine santé, il est sélectionné d’office. Reste donc Arfsten et Freeman. Le premier est titulaire au Crew et a marqué deux buts et délivré deux passes décisives lors de ses quatre dernières sorties. Le second s’acclimate encore à la vie européenne avec Villarreal et peine à obtenir du temps de jeu.

    L’inconnu de l’équation ? Joe Scally. Il a récemment marqué pour le Borussia Mönchengladbach, ce qui compte toujours, et possède la polyvalence nécessaire pour jouer au poste d’arrière droit, d’arrière gauche ou de défenseur central. Cette polyvalence va-t-elle l’aider ou lui nuire ? Nous verrons bien, mais il est clairement dans la course, même s’il n’a pas eu autant d’occasions que ceux mentionnés ci-dessus.

  • Sebastian Berhalter, USMNTGetty

    Milieux de terrain centraux

    Quoi qu’il en soit, quelqu’un verra ses espoirs brisés. La concurrence au milieu de terrain est telle que plusieurs joueurs de ce secteur ne pourront pas figurer parmi les 26 retenus.

    Tanner Tessmann semblait avoir pris une légère avance pour une place de titulaire, mais son temps de jeu a été trop sporadique au cours du dernier mois. À l’inverse, Aidan Morris s’est mis en évidence à Middlesbrough et a franchisé un cap grâce à ses apparitions avec l’équipe nationale américaine lors des deux derniers stages. Johnny Cardoso, lui, demeure une inconnue, même si ses 45 minutes convaincantes contre la Belgique devraient dissiper les doutes sur sa présence estivale.

    En MLS, Cristian Roldan a commencé la saison en fanfare avec Seattle : deux passes décisives lors d’une victoire éclatante contre les Tigres, puis deux nouveaux assists trois jours plus tard face à St. Louis City. Sebastian Berhalter prolonge sa progression de l’an dernier avec trois buts et trois passes en 587 minutes.

    Jack McGlynn, auteur de deux passes décisives lors de ses trois premières sorties, doit donc rattraper son retard, mais une blessure au genou l’a freiné au cours du mois écoulé. Dans le groupe des « late comers », Yunus Musah n’a pas été convoqué depuis plus d’un an malgré son immense talent ; son cas semble aujourd’hui plus fragile que celui de certains de ses concurrents, en raison d’un manque de temps de jeu.

    Enfin, Gianluca Busio, non sélectionné depuis 2024 mais auteur d’une belle saison en Serie B avec Venise, pourrait créer la surprise.

  • Gio Reyna USMNT 2025Getty

    Milieux offensifs

    Reste à savoir combien de joueurs Pochettino retiendra à ce poste, mais plusieurs semblent déjà assurés de figurer dans la liste : Christian Pulisic, Weston McKennie et Malik Tillman. Pour les autres, la place se mérite.

    Le grand nom ici est, bien sûr, Gio Reyna, qui n’a pas fait grand-chose ces dernières semaines pour rehausser sa cote. Il n’a joué que 23 minutes depuis la fin du stage et reste largement en retrait à Gladbach. En termes de talent, il est assuré d’une place. Mais en termes de forme ? Eh bien, c’est pour cela qu’il est sur la sellette.

    Brenden Aaronson et Diego Luna, de retour à leur meilleur niveau après des blessures, sont les deux autres prétendants. Luna a inscrit deux buts et délivré une passe décisive lors de ses deux dernières sorties. Aaronson, lui, a délivré une passe décisive lors de chacun de ses deux derniers matchs en Europe. Le choix pourrait donc se résumer à une question d’adéquation : les deux hommes apportent de l’énergie et peuvent influer des deux côtés du terrain, mais lequel Pochettino privilégiera-t-il ? Un scénario très réaliste voit seul l’un des deux être retenu, hypothèse qui gagne encore en probabilité si l’entraîneur décide d’inclure Reyna.

    Alejandro Zendejas se trouve aussi dans l’incertitude, mais son faible temps de jeu l’oriente davantage vers une non-sélection.

  • Haji Wright USMNT HICGetty Images

    Attaquants

    La hiérarchie est désormais plus claire qu’il y a quelques semaines. La blessure de Patrick Agyemang a bouleversé la concurrence en attaque.

    Dans ce contexte, les avant-postes semblent désormais bien définis : Folarin Balogun, Ricardo Pepi et Haji Wright. Pepi et Wright étaient initialement en concurrence avec Agyemang pour deux places, mais la malchance de la star de Derby County a rendu ce duel caduc.

    Derrière eux, Brian White, Damion Downs et Josh Sargent restent en lice, mais il leur sera difficile de déloger ce trio d’ici à la sélection finale.