USMNT Bubble Watch : quels joueurs se battent pour une place en Coupe du monde ?

La sélection est impitoyable : tous les joueurs ayant contribué aux succès récents de l’équipe nationale masculine des États-Unis ne seront pas du voyage cet été. Certains verront leur rêve s’effondrer, et Mauricio Pochettino admet que ce sera le plus difficile à gérer.

Après la défaite de l’équipe nationale masculine américaine face au Portugal, Pochettino a indiqué qu’entre 35 et 40 joueurs étaient encore en lice pour un billet parmi les 26. De fait, 11 à 16 d’entre eux seront forcément écartés. Quelques cadres, tels Christian Pulisic, Chris Richards ou Weston McKennie, peuvent déjà se considérer à l’abri. Pour les autres, la sélection reste entièrement ouverte.

Alors, où en sont les joueurs ? Quelles places sont encore à prendre, et quels joueurs sont en lice pour les décrocher ? GOAL examine quels joueurs sont actuellement sur la sellette, comment ils se comportent et à quoi pourrait ressembler cette situation lorsque Pochettino confirmera sa sélection pour la Coupe du monde.