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Une star espagnole assure : « Mbappé ne nous intimide pas… Je me vois déjà couronner champion du monde. »

France vs Espagne
France
Espagne
Coupe du monde
P. Cubarsi
Kylian Mbappé
Ousmane Dembélé
L. Yamal
France
Espagne

Pau Cubarsi, jeune star de la sélection espagnole, a souligné la menace représentée par Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, à la veille de la demi-finale de la Coupe du monde 2026 face à la France.

Avec 540 minutes au compteur, il est désormais le joueur de moins de 20 ans ayant disputé le plus de temps de jeu dans l’histoire de la Coupe du monde, devançant même Kylian Mbappé.

«Je ne suis peut-être pas l’un des joueurs les plus médiatisés, mais je commence à m’imposer dans ce milieu», a-t-il confié au journal AS.

Il a ajouté : « J’ai une forte personnalité, j’aime la pression et la motivation, tandis que Lamine Yamal est plus calme et vit à sa manière. Même son style de jeu en témoigne : il joue comme s’il était dans le parc du quartier. »

Il a conclu : « Yamal est en grande forme et se concentre mentalement sur ce qu’il doit faire pour aider l’équipe. Lamine est conscient que tout le monde regarde ses buts et ses passes décisives, mais il s’intéresse également au travail défensif et à la pression sur l’arrière latéral, comme il sait si bien le faire. Quand Lamine vous affronte en un contre un, il impose son autorité. »

  • Spain v France - UEFA Nations League 2025 Semi-finalGetty Images Sport

    Mbappé est un joueur unique, tout comme Yamal.

    Malgré son jeune âge, Pau Kobarsi a déjà croisé la plupart des stars de l’équipe de France.

    « Je me suis entraîné avec Ousmane Dembélé lors de certaines séances, a-t-il indiqué. Il faut être prudent avec lui car il est aussi à l’aise des deux pieds et peut te dépasser de n’importe quel côté. »

    Le défenseur espagnol est également revenu sur la finale des Jeux olympiques de Paris 2024, au cours de laquelle il avait croisé les trajectoires de Doi, Olise et Mateta.

    Le joueur des Matadors a déclaré : « Ce fut un match difficile. Nous étions menés 0-1 face à la France à Paris, puis nous avons renversé la situation pour mener 3-1. Mais le football est impitoyable : ils sont revenus au score et ont égalisé. On avait l’impression que tout s’écroulait et que c’était fini pour nous, mais nous avons finalement obtenu un résultat exceptionnel et unique. »

    Kobarsi a insisté : « Kylian Mbappé ne nous fait pas peur, mais il peut faire basculer un match à lui seul. Même s’il disparaît temporairement du jeu, une seule action lui suffit pour tout inverser. C’est un joueur unique, tout comme Lamine. Nous devrons rester extrêmement concentrés pendant les 90 minutes. »

    Kobarsi a également rendu hommage à l’entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick : « Depuis son arrivée, il m’a fait confiance, même si je n’ai pas pu participer à la première phase de préparation avec lui en raison de ma participation aux Jeux olympiques. »

    En conclusion d’entretien, on a demandé à Kobarsi s’il s’était déjà imaginé brandir la Coupe du monde. Il a répondu en souriant : « Oui, bien sûr. Dès son plus jeune âge, n’importe quel joueur peut imaginer cela. Mais quand on est là et qu’on se rapproche de l’objectif, on commence à imaginer davantage la célébration, on imagine le moment où l’on soulève le trophée. »

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