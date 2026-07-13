Une star espagnole assure : « Mbappé ne nous intimide pas… Je me vois déjà couronner champion du monde. »

Pau Cubarsi, jeune star de la sélection espagnole, a souligné la menace représentée par Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, à la veille de la demi-finale de la Coupe du monde 2026 face à la France.

Avec 540 minutes au compteur, il est désormais le joueur de moins de 20 ans ayant disputé le plus de temps de jeu dans l’histoire de la Coupe du monde, devançant même Kylian Mbappé.

«Je ne suis peut-être pas l’un des joueurs les plus médiatisés, mais je commence à m’imposer dans ce milieu», a-t-il confié au journal AS.

Il a ajouté : « J’ai une forte personnalité, j’aime la pression et la motivation, tandis que Lamine Yamal est plus calme et vit à sa manière. Même son style de jeu en témoigne : il joue comme s’il était dans le parc du quartier. »

Il a conclu : « Yamal est en grande forme et se concentre mentalement sur ce qu’il doit faire pour aider l’équipe. Lamine est conscient que tout le monde regarde ses buts et ses passes décisives, mais il s’intéresse également au travail défensif et à la pression sur l’arrière latéral, comme il sait si bien le faire. Quand Lamine vous affronte en un contre un, il impose son autorité. »