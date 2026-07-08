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Fabian Ruiz HDGetty Images
Moataz Elgammal

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Une star du PSG snobe l'intérêt du Real Madrid et prolonge son contrat

Mercato
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F. Ruiz
Real Madrid
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Fabian Ruiz a officialisé son engagement à long terme avec le Paris Saint-Germain en prolongeant son contrat. L’international espagnol aurait ainsi écarté les avances du Real Madrid et du Bayern Munich pour demeurer dans la capitale française, prolongeant une aventure couronnée de succès qui lui a déjà permis d’enchaîner les titres nationaux et européens.

  • Le milieu de terrain assure son avenir à long terme au Paris Saint-Germain

    Ruiz semblait parti pour entamer la dernière année de son contrat, ce qui avait alerté plusieurs des plus grands clubs européens. Cependant, d’après le média français RMC Sport, le PSG a sécurisé l’avenir du milieu de terrain, arrivé en 2022 en provenance de Naples pour 22,5 millions d’euros.

    Selon le journaliste Fabrice Hawkins, qui a partagé l’information sur les réseaux sociaux, le milieu de terrain a déjà paraphé un nouveau bail d’un an, assorti d’une option de prolongation de douze mois.

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  • psg real mondiale per club fabian ruizGetty Images

    Les cadors européens laissent filer un joueur d’expérience

    Avant cette prolongation, l’absence de confirmation officielle avait donné lieu à de vives spéculations. La presse espagnole assurait que le Real Madrid voyait en Ruiz une solution idéale pour combler le vide laissé par le départ de Toni Kroos, tandis que le Bayern Munich préparait une opération à moindre coût, sous la barre des 40 millions d’euros. Les deux clubs reconnaissaient le palmarès indéniable d’un joueur qui compte à son actif deux Ligue des champions et quatre titres de champion de France avec le PSG.

  • Une saison exceptionnelle lui assure une place dans l'équipe de Luis Enrique

    À 30 ans, Ruiz s’est imposé comme un atout incontournable dans le dispositif tactique de Luis Enrique. La saison dernière, il a disputé 34 matches toutes compétitions confondues, dont 20 en Ligue 1 et neuf lors de la campagne victorieuse en Ligue des champions.

    Au cours d’un calendrier exténuant, marqué par la Coupe intercontinentale de la FIFA et la Supercoupe de l’UEFA, il a inscrit deux buts et délivré cinq passes décisives, tout en totalisant 2 122 minutes de jeu. En conservant un joueur doté d’une si grande expérience de la victoire – notamment un Championnat d’Europe et une Ligue des Nations remportés avec l’Espagne –, le Paris Saint-Germain s’assure de conserver un noyau de champions confirmés alors qu’il cherche à asseoir durablement sa domination sur les scènes nationale et continentale.

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    Quelle suite pour Ruiz et le PSG ?

    Ruiz se consacre actuellement entièrement à ses obligations internationales dans le cadre de la Coupe du monde, où il se prépare à affronter la Belgique en quarts de finale. Après avoir disputé cinq matches et contribué à la victoire 1-0 de son pays face au Portugal en huitièmes de finale, le milieu de terrain ne reprendra ses fonctions avec son club qu’une fois que l’Espagne aura achevé sa quête de gloire mondiale.