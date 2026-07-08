Une star du PSG snobe l'intérêt du Real Madrid et prolonge son contrat

Ruiz semblait parti pour entamer la dernière année de son contrat, ce qui avait alerté plusieurs des plus grands clubs européens. Cependant, d’après le média français RMC Sport, le PSG a sécurisé l’avenir du milieu de terrain, arrivé en 2022 en provenance de Naples pour 22,5 millions d’euros.

Selon le journaliste Fabrice Hawkins, qui a partagé l’information sur les réseaux sociaux, le milieu de terrain a déjà paraphé un nouveau bail d’un an, assorti d’une option de prolongation de douze mois.