Une star du PSG au Bayern Munich ? Uli Hoeneß aurait déjà son favori

Finalement, le transfert n’a pas eu lieu et Hakimi a rejoint l’Inter Milan. Après une seule saison en Lombardie, il a rejoint le Paris Saint-Germain en 2021 contre un chèque de 68 millions d’euros.

Il y figure depuis des années parmi les meilleurs à son poste. L’année dernière, certains de ses coéquipiers et concurrents le voyaient même parmi les favoris pour remporter le Ballon d’Or (il a finalement terminé sixième). Au cours de la saison en cours, Hakimi a disputé 31 matches, au cours desquels il a inscrit trois buts et délivré neuf passes décisives.

Le latéral droit manquera toutefois le match retour des demi-finales de la Ligue des champions contre le Bayern mercredi soir en raison d’une blessure à la cuisse contractée dans les dernières minutes du match aller il y a une semaine. Le PSG devra se passer du Marocain pendant « plusieurs semaines ».