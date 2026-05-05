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Liverpool FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport
Christian Guinin

Traduit par

Une star du PSG au Bayern Munich ? Uli Hoeneß aurait déjà son favori

Ligue des Champions
Mercato
Bayern Munich vs Paris Saint-Germain
Bayern Munich
Paris Saint-Germain
A. Hakimi

Avant la confrontation directe en Ligue des champions, Uli Hoeneß a révélé quel joueur du PSG il aimerait voir rejoindre les rangs du FC Bayern Munich.

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Interrogé à ce sujet lors d’une interview avec DAZN, le patron du FCB a répondu : « Hakimi, ils le prendraient tout de suite, car il s’intégrerait bien chez nous. »

  • Au Bayern Munich, le poste d’arrière droit de la défense à quatre semble déjà bien pourvu avec Konrad Laimer et Josip Stanisic. Toutefois, l’avenir de l’Autrichien reste incertain, son contrat courant jusqu’en 2027 seulement.

    Comme Stanisic peut aussi jouer en défense centrale, le club s’activerait pour dénicher une alternative ; non pas Achraf Hakimi, comme certains le suggèrent, mais Givairo Read, 19 ans, actuellement au Feyenoord Rotterdam.

    Selon les rumeurs, le champion marocain aurait déjà figuré sur les radars bavarois il y a quelques années. Lorsqu’il a rejoint le Real Madrid à l’été 2020, après deux saisons de prêt au BVB, le Bayern aurait même envisagé de le recruter.

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    Hakimi manquera la rencontre de Ligue des champions face au FC Bayern.

    Finalement, le transfert n’a pas eu lieu et Hakimi a rejoint l’Inter Milan. Après une seule saison en Lombardie, il a rejoint le Paris Saint-Germain en 2021 contre un chèque de 68 millions d’euros.

    Il y figure depuis des années parmi les meilleurs à son poste. L’année dernière, certains de ses coéquipiers et concurrents le voyaient même parmi les favoris pour remporter le Ballon d’Or (il a finalement terminé sixième). Au cours de la saison en cours, Hakimi a disputé 31 matches, au cours desquels il a inscrit trois buts et délivré neuf passes décisives.

    Le latéral droit manquera toutefois le match retour des demi-finales de la Ligue des champions contre le Bayern mercredi soir en raison d’une blessure à la cuisse contractée dans les dernières minutes du match aller il y a une semaine. Le PSG devra se passer du Marocain pendant « plusieurs semaines ».

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