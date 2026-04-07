Une star du FC Barcelone se résigne à l'idée de partir

Le FC Barcelone se prépare à un été riche en rebondissements sur le marché des transferts, le directeur sportif Deco et son équipe s'attendant à un travail considérable avec des noms de premier plan tels que João Cancelo, Rashford et Marc Casado.
Contrairement aux derniers mois, l'un d'entre eux semble avoir commencé à revoir sa position quant à son avenir au sein du club catalan, alors qu'il tenait auparavant à rester et avait refusé toutes les offres qui lui avaient été faites... Il s'agit du jeune prodige Marc Casado.