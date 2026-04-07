Une star du FC Barcelone se résigne à l'idée de partir

En moins d'un an, la situation de Casado au sein du FC Barcelone a radicalement changé : alors qu'il était un titulaire indiscutable dans l'équipe de l'entraîneur allemand Hansi Flick, il est désormais un remplaçant qui ne dispose que de très peu de temps de jeu.

Le milieu de terrain barcelonais a disputé 1 276 minutes en 29 matches jusqu'à présent, dont 14 en tant que titulaire et 15 en tant que remplaçant.

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Et bien qu'il ait obtenu la saison dernière une place de titulaire au milieu de terrain, et qu'il ait même été appelé en sélection espagnole sous les ordres de Luis de la Fuente, le retour de Marc Bernat après sa blessure lui a complètement fermé les portes, au point qu'il a même été utilisé au poste d'arrière gauche en Coupe du Roi.