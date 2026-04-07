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Une star du FC Barcelone se résigne à l'idée de partir

FC Barcelone vs Atletico Madrid
FC Barcelone
Atletico Madrid
Ligue des Champions
M. Casado
Espagne

Un joueur du Barça change d'avis

Le FC Barcelone se prépare à un été riche en rebondissements sur le marché des transferts, le directeur sportif Deco et son équipe s'attendant à un travail considérable avec des noms de premier plan tels que João Cancelo, Rashford et Marc Casado.

Contrairement aux derniers mois, l'un d'entre eux semble avoir commencé à revoir sa position quant à son avenir au sein du club catalan, alors qu'il tenait auparavant à rester et avait refusé toutes les offres qui lui avaient été faites... Il s'agit du jeune prodige Marc Casado.

  • Un revirement choquant… Des interventions éphémères

    En moins d'un an, la situation de Casado au sein du FC Barcelone a radicalement changé : alors qu'il était un titulaire indiscutable dans l'équipe de l'entraîneur allemand Hansi Flick, il est désormais un remplaçant qui ne dispose que de très peu de temps de jeu.

    Le milieu de terrain barcelonais a disputé 1 276 minutes en 29 matches jusqu'à présent, dont 14 en tant que titulaire et 15 en tant que remplaçant.

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    Et bien qu'il ait obtenu la saison dernière une place de titulaire au milieu de terrain, et qu'il ait même été appelé en sélection espagnole sous les ordres de Luis de la Fuente, le retour de Marc Bernat après sa blessure lui a complètement fermé les portes, au point qu'il a même été utilisé au poste d'arrière gauche en Coupe du Roi.

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  • Une perte d'espoir... Casado rompt avec ses habitudes

    Issu du centre de formation de La Masia, Casado a toujours fait preuve d'un grand attachement au maillot du FC Barcelone. C'est précisément ce qui l'a poussé, la saison dernière, à refuser les offres de Chelsea et de Wolverhampton, préférant rester dans le club qui l'a formé pour se battre afin de gagner sa place. Mais après plusieurs mois, il semble que le joueur ait décidé de dire « ça suffit ».

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    Selon le journal « Sport », « Casado a décidé d’écouter les offres qui lui parviendront cet été ».

    Pour la première fois, il s'est montré ouvert à l'idée de partir, et ce revirement intervient peu de temps après qu'il a signé avec le célèbre agent Jorge Mendes.

  • Une victoire attendue… La valeur de Casado

    Le journal a souligné que « Barcelone ne vendra Cassado que si une bonne offre se présente », avant d'ajouter : « Le club catalan estime toutefois pouvoir réaliser un bénéfice financier important grâce à la vente de ce joueur, qui n'a rien coûté au club puisqu'il est issu du centre de formation ».

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    Elle a ajouté : « Le prix de Marc Casado pourrait atteindre 20 millions d’euros, même si sa valeur pourrait baisser en raison de son manque de temps de jeu ces derniers temps. »

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