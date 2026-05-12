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Une star d'Arsenal annonce sa retraite surprise de l'équipe nationale
Le milieu de terrain danois met un terme à sa carrière internationale
Au cours de sa carrière internationale, Norgaard a disputé 41 sélections avec le Danemark. Il a reconnu que la déception d'avoir manqué la Coupe du monde avait joué un rôle déterminant dans le moment choisi pour prendre sa décision, car il espérait représenter son pays une dernière fois sur la scène mondiale. Sa dernière apparition sous le maillot danois remonte au mois de mars, lors d'une défaite contre la République tchèque à Prague. Après cette rencontre, l’ancien capitaine de Brentford avait annoncé qu’il prenait le temps de la réflexion avant de finalement céder sa place à une nouvelle génération, sous la conduite du sélectionneur Brian Riemer.
Norgaard explique sa décision prise sur un coup de tête
Norgaard a annoncé sa retraite internationale dans une publication sur son compte Instagram officiel, reconnaissant que ce choix l’avait profondément touché sur le plan émotionnel.
Il a écrit : « J'ai décidé de prendre ma retraite internationale. D'un côté, cela a été une décision difficile, car il n'y a pratiquement rien que j'aime plus que de retrouver mes coéquipiers et le staff à Marienlyst. Et il n'y a pratiquement rien que j'aime plus que de disputer des matchs sous le maillot rouge et blanc dans un Parken complet, bouillonnant d'anticipation.
En même temps, j’ai ressenti une grande confiance de la part de Brian Riemer, et l’un de mes moments forts a été la victoire contre le Portugal en 2025, lors d’une de ces soirées magiques au Parken – là-bas, j’ai endossé le rôle de meneur de jeu au milieu de terrain, un poste que j’adore occuper. »
Les priorités familiales et la nouvelle génération au Danemark
Malgré son attachement profond à l’équipe nationale, Norgaard a expliqué que des raisons pratiques avaient finalement motivé sa décision. Il a ajouté : « En même temps, le choix a été facile : je veux consacrer plus de temps à ma famille et, après la non-qualification pour la Coupe du monde, il est logique de laisser la place aux jeunes talents prometteurs dont le Danemark regorge encore.
« C’est fini, maintenant. J’ai hâte de soutenir l’équipe en tant que supporter, plus en tant que membre du groupe. Merci aux joueurs, au staff et aux supporters d’avoir aidé à réaliser le rêve d’un petit garçon. »
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Tous les regards sont tournés vers les ambitions d’Arsenal.
Sa carrière internationale étant désormais terminée, Norgaard pourra se consacrer pleinement au football de club avec Arsenal. Le milieu de terrain fait partie de l’effectif de Mikel Arteta, qui vise les plus grands titres cette saison. Bien que son temps de jeu en Premier League ait été limité, il est resté une option fiable dans les rotations des Gunners en Ligue des champions, alors que le club se prépare pour une grande finale européenne contre le Paris Saint-Germain.