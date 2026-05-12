Une star d'Arsenal annonce sa retraite surprise de l'équipe nationale

Norgaard a annoncé sa retraite internationale dans une publication sur son compte Instagram officiel, reconnaissant que ce choix l’avait profondément touché sur le plan émotionnel.

Il a écrit : « J'ai décidé de prendre ma retraite internationale. D'un côté, cela a été une décision difficile, car il n'y a pratiquement rien que j'aime plus que de retrouver mes coéquipiers et le staff à Marienlyst. Et il n'y a pratiquement rien que j'aime plus que de disputer des matchs sous le maillot rouge et blanc dans un Parken complet, bouillonnant d'anticipation.

En même temps, j’ai ressenti une grande confiance de la part de Brian Riemer, et l’un de mes moments forts a été la victoire contre le Portugal en 2025, lors d’une de ces soirées magiques au Parken – là-bas, j’ai endossé le rôle de meneur de jeu au milieu de terrain, un poste que j’adore occuper. »











