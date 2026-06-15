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Une star anglaise surprend Bellingham avec des déclarations fracassantes

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J. Bellingham
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J. Henderson
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Jordan Henderson, pilier de l’équipe d’Angleterre, a pris la défense de son compatriote Jude Bellingham juste avant le coup d’envoi de l’aventure des « Three Lions » à la Coupe du monde 2026.

Le milieu du Real Madrid, récemment critiqué pour certaines de ses prestations en sélection, s’était dit devenu un « bouc émissaire ».

Mais, depuis le centre d’entraînement des Three Lions à Kansas City, Henderson a pris sa défense, assurant que le jeune milieu de terrain de 22 ans avait les épaules pour marquer de son empreinte la compétition.

« Je me souviens, il y a six ans, de son premier match international et de la progression, tant sur le plan sportif que personnel, qu’il a accomplie depuis ; elle est tout simplement impressionnante », a déclaré Henderson à la BBC.

Il conclut : « J’ai immédiatement été impressionné par son attitude dès la première fois que je l’ai vu jouer et s’entraîner. Ce qu’il a déjà accompli à son âge est exceptionnel, et je crois que tout le monde oublie parfois à quel point il est jeune, moi y compris. »

  • England v Costa Rica - International FriendlyGetty Images Sport

    Les informations circulant au sujet de Jude Bellingham sont inexactes.

    « Honnêtement, je ne saurais trop le louer », a poursuivi Henderson. « Je sais que les médias en parlent beaucoup, et j'ai parfois du mal à lire tout ça, car je sais très bien l'impact qu'il a au sein de cette équipe, et je sais à quel point c'est un coéquipier formidable en dehors du terrain. »

    Il a ajouté : « Bellingham possède une grande expérience des grandes compétitions, et c’est un joueur extrêmement important pour nous dans ce tournoi. »

    Bien qu’il soit l’un des plus jeunes de la sélection anglaise, il compte déjà 48 sélections et s’apprête à disputer sa troisième grande compétition.

    « Interrogez n’importe quel membre du groupe, il vous dira à quel point Jude est un coéquipier exceptionnel et un travailleur acharné à l’entraînement », assure Henderson.

    Il conclut : « Je suis convaincu que beaucoup de ce que les médias racontent sur lui est exagéré, voire carrément faux. »

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