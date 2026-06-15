Une star anglaise surprend Bellingham avec des déclarations fracassantes

Jordan Henderson, pilier de l’équipe d’Angleterre, a pris la défense de son compatriote Jude Bellingham juste avant le coup d’envoi de l’aventure des « Three Lions » à la Coupe du monde 2026.

Le milieu du Real Madrid, récemment critiqué pour certaines de ses prestations en sélection, s’était dit devenu un « bouc émissaire ».

Mais, depuis le centre d’entraînement des Three Lions à Kansas City, Henderson a pris sa défense, assurant que le jeune milieu de terrain de 22 ans avait les épaules pour marquer de son empreinte la compétition.

« Je me souviens, il y a six ans, de son premier match international et de la progression, tant sur le plan sportif que personnel, qu’il a accomplie depuis ; elle est tout simplement impressionnante », a déclaré Henderson à la BBC.

Il conclut : « J’ai immédiatement été impressionné par son attitude dès la première fois que je l’ai vu jouer et s’entraîner. Ce qu’il a déjà accompli à son âge est exceptionnel, et je crois que tout le monde oublie parfois à quel point il est jeune, moi y compris. »