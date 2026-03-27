Selon la Gazzetta dello Sport, les Milanais chercheraient à dissuader Barcelone en exigeant un transfert extrêmement élevé, compris entre 70 et 80 millions d'euros. Le Barça étant toujours confronté à de sérieuses difficultés financières, l'Inter espère ainsi prendre le dessus dans la bataille pour le défenseur.
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Une somme de transfert exorbitante : le transfert tant convoité par le FC Barcelone va-t-il échouer ?
Si les Catalans devaient néanmoins tenter leur chance et essayer de recruter le joueur de 26 ans, les Nerazzurri voudraient au moins toucher une somme conséquente à titre de compensation. Après tout, Bastoni est sous contrat avec l'Inter jusqu'à fin juin 2028.
Au Barça, l'international italien est considéré comme le candidat favori pour renforcer une défense centrale en sous-effectif et dont les performances ont parfois été irrégulières cette saison. Le directeur sportif de Barcelone, Deco, serait notamment un grand admirateur de Bastoni et se serait donc rendu à plusieurs reprises à Milan, selon certaines informations, afin de se faire une idée de la situation et de jeter les bases d'un transfert cet été.
Les Catalans ne comptent que quatre défenseurs centraux dans leur effectif : Pau Cubarsi, Eric Garcia, Ronald Araujo et Andreas Christensen, actuellement blessé et de toute façon peu utilisé. Avant le début de la saison, le club a laissé partir en Arabie saoudite Inigo Martinez, joueur expérimenté et titulaire, sans le remplacer.
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Bastoni est depuis longtemps dans le viseur du FC Barcelone
À la fin de l'année dernière, l'entraîneur Hansi Flick avait d'ailleurs déclaré plus ou moins clairement qu'il souhaitait renforcer ce poste. Cependant, il n'a obtenu qu'un seul nouveau joueur pour les ailes défensives, en la personne de Joao Cancelo, prêté par Al-Hilal.
Ce n'est pas non plus la première fois que Bastoni est associé aux Blaugrana, des rumeurs vagues ayant déjà fait surface en décembre dernier. Le joueur de 26 ans les a alimentées en likant sur Instagram des publications selon lesquelles il serait sur le point de rejoindre Barcelone. Peu après, il a souligné qu'il était heureux à l'Inter.
À Milan, Bastoni fait partie des titulaires incontestés sous les ordres de l'entraîneur Cristian Chivu. Toutes compétitions confondues, il a déjà disputé 35 matches, au cours desquels il a inscrit deux buts et délivré six passes décisives.
Le parcours d'Alessandro Bastoni à l'Inter en chiffres :
Interventions
293
Buts
8
Passes décisives
30
Cartons jaunes
51
Expulsions
2
Titres
7