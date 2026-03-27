Une somme de transfert exorbitante : le transfert tant convoité par le FC Barcelone va-t-il échouer ?

Si les Catalans devaient néanmoins tenter leur chance et essayer de recruter le joueur de 26 ans, les Nerazzurri voudraient au moins toucher une somme conséquente à titre de compensation. Après tout, Bastoni est sous contrat avec l'Inter jusqu'à fin juin 2028.

Au Barça, l'international italien est considéré comme le candidat favori pour renforcer une défense centrale en sous-effectif et dont les performances ont parfois été irrégulières cette saison. Le directeur sportif de Barcelone, Deco, serait notamment un grand admirateur de Bastoni et se serait donc rendu à plusieurs reprises à Milan, selon certaines informations, afin de se faire une idée de la situation et de jeter les bases d'un transfert cet été.

Les Catalans ne comptent que quatre défenseurs centraux dans leur effectif : Pau Cubarsi, Eric Garcia, Ronald Araujo et Andreas Christensen, actuellement blessé et de toute façon peu utilisé. Avant le début de la saison, le club a laissé partir en Arabie saoudite Inigo Martinez, joueur expérimenté et titulaire, sans le remplacer.