« Une soirée très difficile » : Phil Parkinson assume la responsabilité alors que West Ham inflige la plus lourde défaite de l’ère hollywoodienne de Wrexham

Wrexham a subi sa plus lourde défaite depuis que Ryan Reynolds et Rob McElhenney ont finalisé leur rachat en 2021, après avoir été battu 6-0 par West Ham. Cette lourde défaite au London Stadium efface leur précédent revers record, un 5-0 contre Stockport County en septembre 2023.

Le club gallois a atteint le Championship cette saison après une série extraordinaire de trois montées consécutives. Cependant, l'équipe de Phil Parkinson n'a pas fait le poids face à une formation de West Ham reléguée de Premier League la saison dernière.