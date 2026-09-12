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« Une soirée très difficile » : Phil Parkinson assume la responsabilité alors que West Ham inflige la plus lourde défaite de l’ère hollywoodienne de Wrexham
Wrexham subit sa plus lourde défaite sous la propriété hollywoodienne
Wrexham a subi sa plus lourde défaite depuis que Ryan Reynolds et Rob McElhenney ont finalisé leur rachat en 2021, après avoir été battu 6-0 par West Ham. Cette lourde défaite au London Stadium efface leur précédent revers record, un 5-0 contre Stockport County en septembre 2023.
Le club gallois a atteint le Championship cette saison après une série extraordinaire de trois montées consécutives. Cependant, l'équipe de Phil Parkinson n'a pas fait le poids face à une formation de West Ham reléguée de Premier League la saison dernière.
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Parkinson assume la responsabilité de l’effondrement au London Stadium
L'entraîneur Parkinson n'a pas mâché ses mots après avoir vu son équipe se retrouver menée à cause de buts inscrits en première période par Jarrod Bowen et Joel Piroe. Wrexham s'est effondré après la pause, avec Konstantinos Mavropanos, Valentín Castellanos, Mohamadou Kante et Manor Solomon qui ont ajouté d'autres buts pour les hôtes.
« Très difficile, a déclaré Parkinson après le match. Une soirée très difficile. Je dois m'analyser moi-même et assumer cette responsabilité. Je vais regarder ce que j'aurais dû mieux faire. Pendant 25 minutes, nous étions dans le match, puis il y a eu deux moments où notre défense n'a pas été assez bonne. Le troisième but nous a vraiment tués. »
Une foule historique voit Wrexham manquer un tournant crucial
Le match s’est déroulé devant 59 712 spectateurs, soit la plus grande affluence jamais enregistrée pour une rencontre de Wrexham. Cette affluence a dépassé le précédent record du club, établi à 54 096 contre Liverpool à Anfield en FA Cup en janvier 1970.
Mené 1-0, Wrexham a laissé passer une occasion cruciale de changer le cours du match lorsque la tentative de George Dobson a été dégagée sur sa ligne par Mavropanos. Peu après, West Ham a pris totalement le contrôle pour transformer la rencontre en formalité.
« Une partie de moi reste raisonnable et se dit que c’est une très bonne équipe, avec une force de frappe offensive de plusieurs millions de livres qui devrait être en Premier League », a reconnu Parkinson.
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Des trajectoires opposées façonnent une campagne de Championship difficile
Ce résultat prolonge le début de saison difficile de Wrexham après avoir manqué de peu les play-offs la saison dernière. L’équipe de Parkinson n’a remporté qu’une seule victoire lors de ses sept premières journées de Championship, se retrouvant plus proche de la zone de relégation que du top 6.
À l’inverse, West Ham a pris la tête du classement de Championship avant les matches du week-end grâce à sa plus large victoire depuis septembre 2018. West Ham semble bien placé pour lancer rapidement son opération retour dans l’élite.
Wrexham doit vite se remobiliser après ce revers historique alors qu’il tente de stabiliser sa position en championnat. Parkinson cherchera à corriger les fragilités défensives afin de s’assurer que son effectif s’adapte aux exigences du football de deuxième division.
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