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Brighton & Hove Albion v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
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Une soirée à oublier : Arsenal replonge dans le cauchemar de 2023

Brighton vs Arsenal
Brighton
Arsenal
Premier League
P. Gross
Angleterre
Allemagne

Brighton confirme la malédiction des tenants du titre

Le match entre Brighton et Arsenal a livré des statistiques regrettables pour le champion de Premier League, à l'opposé d'un bilan remarquable pour les locaux et leurs vedettes.

La rencontre disputée samedi, dans le cadre de la cinquième journée de Premier League, s'est soldée par une victoire de Brighton sur le score de trois buts à zéro, avec une prestation famélique du tenant du titre.

Arsenal a totalement disparu de la scène lors du match de ce jour, sa défense étant en proie à une grande confusion, avec un milieu et une attaque défaillants, ce qui a permis aux locaux de contrôler une rencontre qui a failli se terminer sur un score plus lourd.

  • Le paradoxe de Brighton : Arsenal vacille lors d'une soirée à oublier

    Le compte « ESPN Insight » a relevé sur la plateforme X qu'Arsenal n'avait plus subi de défaite avec un écart de trois buts ou plus en Premier League depuis sa défaite 3-0 face à Brighton « lui-même » le 14 mai 2023 : quelle ironie !



    De son côté, le compte « Bleacher Report » a confirmé que la série de victoires d'Arsenal en championnat, qui avait atteint neuf matchs consécutifs, a pris fin avec cette défaite sur un score de trois buts à zéro, tout en soulignant que l'équipe n'avait plus perdu un match dans la compétition avec un écart de trois buts ou plus depuis la rencontre face à Brighton en mai 2023.



    Selon les statistiques de « Mister Chip », il s'agissait de la première défaite d'Arsenal dans un match officiel avec un écart de trois buts ou plus depuis le 14 mai 2023, l'équipe ayant disputé depuis cette défaite 182 matchs officiels, au cours desquels elle a signé 118 victoires, concédé 37 nuls et perdu 27 rencontres, sans subir la moindre défaite avec un écart supérieur à deux buts.

    « Squawka » a ajouté qu'Arsenal a encaissé au moins trois buts et perdu en championnat pour la première fois depuis sa défaite 3-2 face à Manchester United en janvier dernier, et qu'il s'agit également du premier match perdu par l'équipe en championnat sans marquer de but depuis le 31 août 2025, lorsqu'elle s'était inclinée 1-0 face à Liverpool.

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  • La troisième : la malédiction des grands et des tenants du titre

    De l'autre côté, Brighton a signé une nouvelle victoire face aux gros du championnat anglais, en s'imposant contre Manchester United et Arsenal lors de deux matches consécutifs, selon CBS Sport.

    Le compte du site « Bleacher Report » sur X a également souligné que Brighton a conservé son habitude de battre le champion d'Angleterre à domicile pour la troisième saison consécutive.



    Ce triplé face à Arsenal intervient seulement quelques jours après le retour de Brighton face à Manchester United, qu'il a battu 3-2 en Coupe de la Ligue, tandis que « Bleacher Report » a précisé que l'équipe a inscrit 16 buts lors de ses cinq premiers matches de championnat, soit le total le plus élevé de la compétition jusqu'à présent.


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  • Gross : un capitaine expérimenté qui continue de bâtir les statistiques

    Pascal Groß s'est particulièrement distingué lors de ce début de saison remarquable de Brighton, le réseau « Squawka » ayant souligné qu'il était devenu le joueur ayant le plus contribué aux buts en Premier League cette saison, avec un total de six contributions, le capitaine continuant ainsi d'afficher des statistiques marquantes avec son équipe.


    Grâce à cette victoire, Brighton a pu porter son total à 10 points et grimper provisoirement à la troisième place, tandis qu'Arsenal reste bloqué à 12 points, à la deuxième place.

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