Une soirée à oublier : Arsenal replonge dans le cauchemar de 2023

Le compte « ESPN Insight » a relevé sur la plateforme X qu'Arsenal n'avait plus subi de défaite avec un écart de trois buts ou plus en Premier League depuis sa défaite 3-0 face à Brighton « lui-même » le 14 mai 2023 : quelle ironie !
De son côté, le compte « Bleacher Report » a confirmé que la série de victoires d'Arsenal en championnat, qui avait atteint neuf matchs consécutifs, a pris fin avec cette défaite sur un score de trois buts à zéro, tout en soulignant que l'équipe n'avait plus perdu un match dans la compétition avec un écart de trois buts ou plus depuis la rencontre face à Brighton en mai 2023.
Selon les statistiques de « Mister Chip », il s'agissait de la première défaite d'Arsenal dans un match officiel avec un écart de trois buts ou plus depuis le 14 mai 2023, l'équipe ayant disputé depuis cette défaite 182 matchs officiels, au cours desquels elle a signé 118 victoires, concédé 37 nuls et perdu 27 rencontres, sans subir la moindre défaite avec un écart supérieur à deux buts.
« Squawka » a ajouté qu'Arsenal a encaissé au moins trois buts et perdu en championnat pour la première fois depuis sa défaite 3-2 face à Manchester United en janvier dernier, et qu'il s'agit également du premier match perdu par l'équipe en championnat sans marquer de but depuis le 31 août 2025, lorsqu'elle s'était inclinée 1-0 face à Liverpool.
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