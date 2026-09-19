Le match entre Brighton et Arsenal a livré des statistiques regrettables pour le champion de Premier League, à l'opposé d'un bilan remarquable pour les locaux et leurs vedettes.

La rencontre disputée samedi, dans le cadre de la cinquième journée de Premier League, s'est soldée par une victoire de Brighton sur le score de trois buts à zéro, avec une prestation famélique du tenant du titre.

Arsenal a totalement disparu de la scène lors du match de ce jour, sa défense étant en proie à une grande confusion, avec un milieu et une attaque défaillants, ce qui a permis aux locaux de contrôler une rencontre qui a failli se terminer sur un score plus lourd.