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Une recommandation inattendue… Bruno Fernandes désigne son successeur à Manchester United

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Manchester United se prépare à un été chargé sur le marché des transferts, la direction des Red Devils souhaitant renforcer l'effectif et préparer l'avenir du milieu de terrain.

Selon des informations publiées par le journal britannique « Mirror », le capitaine de l'équipe, le Portugais Bruno Fernandes, aurait désigné un jeune joueur de la Premier League comme son successeur potentiel à Old Trafford.

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    Bruno Fernandes désigne son successeur

    Manchester United suit plusieurs joueurs pendant ce mercato estival, mais Bruno Fernandes a salué le potentiel de Matheus Fernandes, la star de West Ham, qui pourrait lui succéder à l'avenir, surtout si Casemiro et Manuel Ogarti venaient à partir.

    Âgé de 21 ans, Matheus Fernandes s'est illustré avec son club actuel malgré des résultats en dents de scie et le risque de relégation de la Premier League, ce qui rend son maintien difficile pour West Ham, tandis que Manchester United le place parmi ses principaux candidats.

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    Le futur milieu de terrain des Diables Rouges

    Manchester United examine les options pour renforcer son milieu de terrain, avec des noms de premier plan tels qu'Elliot Anderson et Sandro Tonali, mais la recommandation du capitaine lui-même fait que le dossier de Matheus retient le plus l'attention.

    Au niveau international, Matheus a été appelé pour la première fois en sélection portugaise pour les matchs internationaux de mars, et alors qu'il continue de briller, il semblerait que Manchester United envisage de le recruter, selon un article du journal « The Sun ».

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    L'avenir de Bruno et la nécessité d'un renouveau

    Le contrat de Bruno Fernandes court jusqu'en 2027, et il reste la star de l'équipe première, mais la direction est consciente que compter sur ce joueur de 31 ans n'est pas une solution viable à long terme, surtout après les rumeurs concernant l'intérêt de clubs saoudiens à son égard l'été dernier, qui n'ont toutefois pas abouti à son départ.

    Selon un article du Mirror, Matheus a rejoint West Ham l'été dernier en provenance de Southampton pour 40 millions de livres sterling après la relégation de ce dernier. Il a disputé 30 matches toutes compétitions confondues, marquant trois buts, ce qui a attiré l'attention de nombreux clubs européens.

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    La concurrence de Manchester City

    D'autre part, Manchester United pourrait se heurter à la concurrence de son rival Manchester City, qui a l'avantage de suivre le joueur de près, d'autant plus que le nouveau directeur sportif, Hugo Viana, a déjà supervisé le premier contrat professionnel de Matheus au Sporting Lisbonne, et qu'il pourrait être intéressé par son recrutement suite au départ de Bernardo Silva cet été.

    Tout porte à croire que le recrutement de Matheus renforcerait la politique de Manchester United consistant à recruter de jeunes joueurs ayant déjà une expérience de la Premier League, comme ce fut le cas avec Matheus Cunha et Bryan Mbuemo l'été dernier.

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