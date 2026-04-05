Une recommandation inattendue… Bruno Fernandes désigne son successeur à Manchester United

Manchester United se prépare à un été chargé sur le marché des transferts, la direction des Red Devils souhaitant renforcer l'effectif et préparer l'avenir du milieu de terrain.

Selon des informations publiées par le journal britannique « Mirror », le capitaine de l'équipe, le Portugais Bruno Fernandes, aurait désigné un jeune joueur de la Premier League comme son successeur potentiel à Old Trafford.

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