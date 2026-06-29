Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Vini Jr Brazil HIC 2-1GOAL
Karim Malim

Traduit par

Une promesse qui prend forme : Vinícius signe le tournant tant attendu pour le Brésil

FEATURES
Vinicius Junior
Brésil vs Japon
Brésil
Japon
Coupe du monde
Brésil
Japon
É.-U.
Égypte
Maroc
Algérie

Le Japon s’est effondré, offrant au Brésil un sourire satisfait.

Dans une rencontre qui marquera les esprits, la Seleção a renversé le Japon (2-1) après avoir concédé l’ouverture du score. après avoir inscrit le but de la victoire à la sixième minute du temps additionnel, s’assurant ainsi une place en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, lors de l’un des matchs les plus passionnants du tournoi à ce jour.

Si la victoire est collective, la balance a toutefois penché en faveur d’une seule star : Vinícius Júnior. Le joueur a fait office de véritable pivot du système brésilien, tant par ses déplacements incessants que par la menace constante qu’il a représentée pour la défense japonaise, sans oublier sa présence mentale décisive dans les moments les plus délicats.

Après une première mi-temps parfaitement maîtrisée, l’intensité du pressing haut exercé par les Japonais a progressivement baissé, révélant des écarts physiques de plus en plus nets.

La sélection japonaise a alors perdu sa solidité : les joueurs n’ont plus réussi à conserver le ballon longtemps et ont cédé la plupart des duels, offrant au Brésil une emprise totale sur la rencontre.

Les joueurs de la Seleção ont alors exploité cette faille : ils ont multiplié les incursions sur les ailes et les centres, jusqu’à ce que Bruno Guimarães perce le bloc japonais d’une passe décisive lumineuse, que Gabriel Martinelli a transformée en but victorieux.

  • FBL-WC-2026-MATCH76-BRA-JPNAFP

    Des statistiques qui attestent de la suprématie brésilienne

    Les statistiques ont confirmé l’écart considérable entre les deux équipes tout au long de la rencontre. Le Brésil a dominé la possession (69 % contre 31 %) et affiché une valeur de buts attendus (xG) de 1,72, contre 0,23 seulement pour le Japon, reflétant la supériorité offensive des hommes de Carlo Ancelotti.

    Les Brésiliens se sont créés quatre occasions franches, tandis que les Japonais n’en ont pas concrétisé la moindre.

    Les Brésiliens ont cadré 19 tirs, contre 5 seulement pour le Japon, obligeant le gardien nippon à quatre interventions décisives, tandis que son homologue brésilien n’a dû intervenir qu’une fois.

    Sur les coups de pied arrêtés, le Brésil a obtenu six corners, contre seulement deux pour son adversaire.

    La supériorité brésilienne ne s’est pas cantonnée à l’attaque, elle s’est traduite par une emprise totale sur le tempo du match.

    Les joueurs de la Seleção ont en effet effectué 682 passes, contre seulement 315 pour le Japon, illustrant l’écart considérable en matière de possession et de construction du jeu.

    Défensivement, les Brésiliens ont réalisé 12 interventions contre 10 pour leurs adversaires, tout en ne commettant que quatre fautes, contre treize pour le Japon.

    Côté discipline, les Brésiliens ont écopé de deux avertissements, contre trois pour leurs adversaires.

    • Publicité
  • Brazil v Japan: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Vinícius, l’étoile du Real Madrid

    Une fois encore, Vinícius Júnior a démontré sa capacité à faire basculer une rencontre, même sans trouver le chemin des filets.

    L’ailier du Real Madrid a obtenu une note de 7,6 selon le site « Sofascore », après avoir disputé l’intégralité du match et livré une prestation qui reflète son véritable impact au sein du système de jeu brésilien.

    Bien qu’il n’ait pas trouvé le chemin des filets, son espérance de but (xG) s’est élevée à 0,22, tandis que son espérance de but cadré (xGOT) a atteint 0,65.

    Il a tiré à trois reprises : deux tentatives ont été repoussées par les montants, tandis qu’une autre a été captée par le gardien japonais ; il a également manqué une occasion franche.

    Il a été la principale menace pour la défense japonaise : 62 ballons touchés (une seule perte), six dribbles tentés (trois réussis) et trois fautes subies, au prix de quinze pertes de balle liées à ses incessantes tentatives de percée.

    Il a porté le ballon à 25 reprises, couvrant 204,7 mètres, dont 123,6 mètres en progression balle au pied, pour une progression effective de 57,9 mètres ; sa plus longue accélération a atteint 16,3 mètres.

    Son influence s’est aussi exercée dans la construction du jeu : deux passes décisives et sept centres, dont un parfaitement ajusté pour un coéquipier.

    Il a également réussi 35 passes sur 39 (89,7 %) principalement dans le camp adverse, et a fait mouche avec deux longues passes parfaitement dosées.

    Malgré son profil offensif, il n’a pas négligé ses tâches défensives : une interception, une récupération, six duels au sol remportés sur onze et un seul dribble subi.

  • Scotland v Brazil: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Une promesse qui se concrétise peu à peu

    Avant le coup d’envoi de la Coupe du monde, Vinícius avait lancé un pavé dans la mare en affirmant qu’en cas de quatre ou cinq buts marqués et d’un sacre du Brésil, son image internationale s’en trouverait transformée, comme si sa carrière n’avait été jusqu’alors qu’une simple mise en bouche.

    À ce jour, ses propos se vérifient : il a inscrit quatre buts lors des quatre premières rencontres, s’est imposé comme le joueur le plus influent de l’attaque brésilienne et a été décisif dans les moments les plus délicats de la Seleção.

    Il est par ailleurs le premier Brésilien à atteindre ce total depuis Neymar en 2014, illustrant un véritable passage de flambeau à la pointe de l’attaque de la Seleção.

    Neymar lui-même l’a reconnu après la victoire contre l’Écosse en phase de groupes, affirmant que Vinícius était devenu la première star de la Seleção et le joueur capable de débloquer les matchs quand la rencontre se complique.

  • Brazil v Japan: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Le tournant tant attendu

    Souvent critiqué pour ses performances en sélection, Vinícius, auteur d’un niveau bien supérieur au Real Madrid, semble enfin vivre son tournant lors de cette Coupe du monde.

    Le joueur a souvent répété avoir traversé des périodes où il ne parvenait pas à exprimer son plein potentiel sous le maillot auriverde, tout en restant convaincu que son apprentissage au Real Madrid finirait par payer sur la scène internationale. Ce temps semble désormais venu.

    Son apport ne se limite pas aux statistiques : il contraint les défenses à le surveiller à plusieurs, crée des espaces pour ses partenaires et transmet une confiance collective qui procure à la Seleção un avantage tactique et psychologique.

    Il n’est donc plus seulement un ailier rapide ou un buteur : il est devenu la pièce maîtresse qui fait pencher la balance en faveur du Brésil quand la rencontre s’intensifie.

Coupe du monde
Brésil crest
Brésil
BRÉ
team-logo
À déterminer
À déterminer