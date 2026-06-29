Une promesse qui prend forme : Vinícius signe le tournant tant attendu pour le Brésil

Dans une rencontre qui marquera les esprits, la Seleção a renversé le Japon (2-1) après avoir concédé l’ouverture du score. après avoir inscrit le but de la victoire à la sixième minute du temps additionnel, s’assurant ainsi une place en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, lors de l’un des matchs les plus passionnants du tournoi à ce jour.

Si la victoire est collective, la balance a toutefois penché en faveur d’une seule star : Vinícius Júnior. Le joueur a fait office de véritable pivot du système brésilien, tant par ses déplacements incessants que par la menace constante qu’il a représentée pour la défense japonaise, sans oublier sa présence mentale décisive dans les moments les plus délicats.

Après une première mi-temps parfaitement maîtrisée, l’intensité du pressing haut exercé par les Japonais a progressivement baissé, révélant des écarts physiques de plus en plus nets.

La sélection japonaise a alors perdu sa solidité : les joueurs n’ont plus réussi à conserver le ballon longtemps et ont cédé la plupart des duels, offrant au Brésil une emprise totale sur la rencontre.

Les joueurs de la Seleção ont alors exploité cette faille : ils ont multiplié les incursions sur les ailes et les centres, jusqu’à ce que Bruno Guimarães perce le bloc japonais d’une passe décisive lumineuse, que Gabriel Martinelli a transformée en but victorieux.