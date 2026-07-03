Mais ce scénario ne se concrétise pas. La DFB devrait donc prendre une mesure historique : elle n’a jamais versé d’indemnité pour un sélectionneur, mais elle devra le faire pour Klopp. Selon Bild, les dirigeants de Red Bull réclament plusieurs millions d’euros pour libérer l’entraîneur de son contrat et lui permettre de prendre la tête de la Mannschaft.

Lothar Matthäus, recordman des sélections en équipe d’Allemagne, a confié à Bild que Klopp ne se contenterait pas du salaire de son prédécesseur. Nagelsmann percevait sept millions d’euros annuels pour un contrat prolongé jusqu’en 2028 ; chez Red Bull, Klopp émargerait entre huit et quinze millions d’euros, après avoir touché 18 millions à Liverpool.

« Son salaire ne sera pas celui de Nagelsmann, j’en suis certain. J’en ai déjà discuté avec quelques personnes. Klopp n’ira pas à la DFB pour le salaire annuel proposé par le RB », a donc déclaré Matthäus : « Il n’est pas question d’un salaire annuel à un chiffre en millions. »