Contrairement aux informations de Sky, Bild affirme que le contrat de Klopp, valable jusqu’en 2029 comme « Head of Global Soccer » chez Red Bull, ne contient aucune « clause de sortie » écrite. Sky avait pourtant longtemps soutenu que Klopp s’était fait inscrire une « option de sortie » dans son contrat avec le RB, au cas où la DFB le contacterait.
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Une première historique ! Jürgen Klopp contraindrait la DFB à une mesure sans précédent
Mais ce scénario ne se concrétise pas. La DFB devrait donc prendre une mesure historique : elle n’a jamais versé d’indemnité pour un sélectionneur, mais elle devra le faire pour Klopp. Selon Bild, les dirigeants de Red Bull réclament plusieurs millions d’euros pour libérer l’entraîneur de son contrat et lui permettre de prendre la tête de la Mannschaft.
Lothar Matthäus, recordman des sélections en équipe d’Allemagne, a confié à Bild que Klopp ne se contenterait pas du salaire de son prédécesseur. Nagelsmann percevait sept millions d’euros annuels pour un contrat prolongé jusqu’en 2028 ; chez Red Bull, Klopp émargerait entre huit et quinze millions d’euros, après avoir touché 18 millions à Liverpool.
« Son salaire ne sera pas celui de Nagelsmann, j’en suis certain. J’en ai déjà discuté avec quelques personnes. Klopp n’ira pas à la DFB pour le salaire annuel proposé par le RB », a donc déclaré Matthäus : « Il n’est pas question d’un salaire annuel à un chiffre en millions. »
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Klopp se dit « prêt » à prendre les rênes de la sélection nationale allemande – Des discussions avec la direction de la DFB sont prévues.
Selon les informations communiquées vendredi par la DFB, Jürgen Klopp aurait déjà manifesté son intérêt pour prendre les rênes de l’équipe nationale allemande, en remplacement de Nagelsmann.
Selon Bild, le DFB, toujours en pleine crise, souhaite présenter Klopp comme nouveau sélectionneur dans les cinq prochaines semaines. Le poste doit être pourvu au plus tard début août. Klopp pourrait faire ses débuts sur le banc allemand le 24 septembre.
Les Allemands entameront la Ligue des nations face aux Pays-Bas, puis accueilleront la Grèce trois jours plus tard. Quatre autres rencontres internationales sont programmées d’ici la fin de l’année.
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