Une phase délicate : un séisme imminent attend le Real Madrid

Dans le scénario idéal, tout club préfère équilibrer les ventes et les achats, afin de ne pas donner l'impression d'un besoin pressant, que ce soit lorsqu'il vend ses joueurs ou lorsqu'il recrute les noms dont il a besoin.

Mais la nature du marché des transferts, tel que le Real Madrid le gère cet été, a donné la priorité aux recrutements, dans l'espoir que ces opérations aident aussi à déterminer les joueurs écartés des plans.

Et il y a des dossiers ouverts à tous les postes. En défense, le besoin demeure de recruter un nouveau défenseur central (aux côtés d'un milieu de terrain), mais cela nécessite d'abord le départ de Raúl Asencio.

Des spéculations ont également émergé quant à un possible départ d'Álvaro Carreras, conscient de l'ampleur de l'intérêt qu'il suscite, notamment de la part des clubs de Premier League anglaise.

Cela dit, les plus grosses ventes attendues se concentrent sur le reste des lignes, car elles pourraient marquer le début d'une phase de remplacement et de renouvellement après deux saisons décevantes durant lesquelles l'équipe n'a remporté aucun titre.

Les mouvements du marché concernant Tchouaméni et Eduardo Camavinga vont dans ce sens, bien que pour des raisons différentes.

On dit que le premier a prolongé son contrat jusqu'en 2031, mais il ne manque pas de prétendants intéressés par ses services en Angleterre et jouit d'une position de négociation solide. Quant à son compatriote Camavinga, il semble plus proche d'un départ tôt ou tard après une mauvaise saison.

Cela dit, les chiffres qui circulent, dépassant les 70 millions d'euros, reflètent l'inflation des prix du marché.