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Une phase délicate : un séisme imminent attend le Real Madrid

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J. Mourinho
E. Camavinga
Endrick
Espagne

Le terme « Sumeriana » désigne, dans le milieu des supporters du Real Madrid, l'expression employée pour parler du flot de rumeurs liées aux transferts du club. 

Et il semble que cet été charrie une quantité colossale d'informations, d'autant que le marché des transferts fermera le mardi 1er septembre, ce qui signifie qu'un mois bien rempli attend encore tout le monde.

Jusqu'à présent, le Real Madrid a bouclé des transferts notables, comme le recrutement de Marc Cucurella, tandis que les arrivées de Yan Diomandé et de Rodri semblent très imminentes. 

Le journal « Sport » a rapporté qu'après la vague d'enthousiasme qui a accompagné ces renforts et qui a relevé le niveau des attentes concernant la Maison Blanche, le Real Madrid est désormais appelé à ouvrir le dossier des départs.

  • Camavinga(C)Getty Images

    Des exclusions dans toutes les lignes

    Dans le scénario idéal, tout club préfère équilibrer les ventes et les achats, afin de ne pas donner l'impression d'un besoin pressant, que ce soit lorsqu'il vend ses joueurs ou lorsqu'il recrute les noms dont il a besoin. 

    Mais la nature du marché des transferts, tel que le Real Madrid le gère cet été, a donné la priorité aux recrutements, dans l'espoir que ces opérations aident aussi à déterminer les joueurs écartés des plans.

    Et il y a des dossiers ouverts à tous les postes. En défense, le besoin demeure de recruter un nouveau défenseur central (aux côtés d'un milieu de terrain), mais cela nécessite d'abord le départ de Raúl Asencio. 

    Des spéculations ont également émergé quant à un possible départ d'Álvaro Carreras, conscient de l'ampleur de l'intérêt qu'il suscite, notamment de la part des clubs de Premier League anglaise.

    Cela dit, les plus grosses ventes attendues se concentrent sur le reste des lignes, car elles pourraient marquer le début d'une phase de remplacement et de renouvellement après deux saisons décevantes durant lesquelles l'équipe n'a remporté aucun titre.

    Les mouvements du marché concernant Tchouaméni et Eduardo Camavinga vont dans ce sens, bien que pour des raisons différentes. 

    On dit que le premier a prolongé son contrat jusqu'en 2031, mais il ne manque pas de prétendants intéressés par ses services en Angleterre et jouit d'une position de négociation solide. Quant à son compatriote Camavinga, il semble plus proche d'un départ tôt ou tard après une mauvaise saison.

    Cela dit, les chiffres qui circulent, dépassant les 70 millions d'euros, reflètent l'inflation des prix du marché.

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  • CF Talavera v Real Madrid - Copa del ReyGetty Images Sport

    Liste des joueurs susceptibles de partir

    Ce facteur doit être pris en compte dans des cas comme celui de Vinicius Junior, qui est entré dans la dernière année de son contrat sans être parvenu à un accord pour le prolonger, ce qui a lancé la course entre les clubs intéressés par sa signature. Arsenal a été le premier à se manifester sérieusement, selon le journal « The Athletic ».

    Manchester United reste également toujours présent sur la liste des clubs capables de conclure des transactions avec le Real Madrid, d'autant plus qu'Old Trafford a accueilli ces dernières années plusieurs des joueurs les plus en vue vendus par le club madrilène, comme Di Maria, Casemiro et Raphaël Varane.

    Les noms de Franco Mastantuono et Gonzalo Garcia figurent aussi parmi la liste des joueurs susceptibles de partir, dans une opération qui ne sera pas facile et qui pourrait accentuer les tensions durant la période de préparation de la nouvelle saison.

    Le cas d'Endrick, quant à lui, présente sa propre particularité, car l'attaquant brésilien ne semble pas disposé à disputer une nouvelle saison sous forme de prêt, bien que l'abondance des options offensives au sein de l'équipe puisse le placer dans une situation compliquée.

  • mourinhoGetty Images

    La gestion du dossier des joueurs remplaçants

    La gestion du dossier des joueurs remplaçants sera l'un des plus grands défis auxquels devra faire face José Mourinho, qui préfère conserver des joueurs capables d'endosser le rôle de « douzième homme », à l'image de Brahim Díaz, même si maintenir ce rôle sur une longue période n'est pas chose aisée.

    Au bout du compte, l'entraîneur portugais demeure le recrutement le plus important de ce projet, lui qui doit, au-delà des grands noms, offrir un visage compétitif dès les premiers matchs afin d'éviter toute tension inutile.

    En résumé, l'enthousiasme qui accompagne les nouvelles recrues et les cérémonies de présentation des joueurs précède une phase complexe de réorganisation des pièces au sein de l'équipe, où personne n'est encore prêt à rédiger son communiqué d'adieu.

    Cette situation pourrait se transformer en une concurrence acharnée pour les places, une concurrence que le club cherche à instaurer, à un moment où il est désormais appelé à gérer le dossier des départs avec une extrême précision et sans le moindre retard, afin d'atteindre l'équilibre sportif et financier.

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