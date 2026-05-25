Selon le journal sportif espagnol Mundo Deportivo, un transfert définitif de ter Stegen s’avère complexe. D’abord, l’ancien capitaine perçoit un salaire mirobolant. Ensuite, ses récents problèmes de blessure dissuaderaient tout club de prendre le risque d’un transfert définitif onéreux.
Traduit par
« Une patate chaude » : le FC Barcelone n’aurait qu’une seule solution concernant Marc-André ter Stegen
L’été dernier, le Barça a recruté Joan García à l’Espanyol pour en faire son nouveau gardien numéro un. Longuement absent lors de la phase aller en raison d’une blessure au dos, Ter Stegen a ensuite été prêté à Gérone durant l’hiver afin d’y gagner en expérience et de postuler à une place dans la sélection allemande pour la Coupe du monde.
Malheureusement, après seulement deux apparitions sous les couleurs de Gérone, il s’est blessé à la cuisse, a été écarté des terrains pendant une longue période et a dû renoncer à son rêve de Coupe du monde.
- Getty
Le FC Barcelone prendra en charge la majeure partie du salaire de Marc-André ter Stegen.
Selon cet article, une fois Ter Stegen rétabli, le Barça envisagerait de nouveau de prêter son gardien, déjà qualifié de « patate chaude » au sein de l’effectif. Comme lors de l’accord avec Gérone, les Blaugrana devraient probablement prendre à leur charge une large partie du salaire du joueur de 34 ans pour susciter l’intérêt d’un club.
Un nouveau prêt à Gérone est toutefois exclu, le club ayant été relégué ce week-end.
Arrivé en 2014 en provenance du Borussia Mönchengladbach pour douze millions d’euros, l’Allemand porte les couleurs blaugranas depuis douze ans.
Les statistiques de Marc-André ter Stegen au FC Barcelone :
Jeux : 423 Buts encaissés : 416 Clean sheets : 176