« Une patate chaude » : le FC Barcelone n’aurait qu’une seule solution concernant Marc-André ter Stegen

L’été dernier, le Barça a recruté Joan García à l’Espanyol pour en faire son nouveau gardien numéro un. Longuement absent lors de la phase aller en raison d’une blessure au dos, Ter Stegen a ensuite été prêté à Gérone durant l’hiver afin d’y gagner en expérience et de postuler à une place dans la sélection allemande pour la Coupe du monde.

Malheureusement, après seulement deux apparitions sous les couleurs de Gérone, il s’est blessé à la cuisse, a été écarté des terrains pendant une longue période et a dû renoncer à son rêve de Coupe du monde.