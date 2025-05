Une offre inattendue, un continent inexploré : Ronaldo va-t-il vraiment oser ça ?

C. Ronaldo

Cristiano Ronaldo pourrait relever un défi inédit sur un continent où aucune légende du football n’a encore osé s’aventurer. Surprise assurée !

Alors qu’il a dépassé 40 ans au début de l'année, Cristiano Ronaldo s’apprête à relever un nouveau défi totalement inattendu. Habitué à défrayer la chronique, l’attaquant portugais est sur le point de bouleverser une nouvelle fois la planète football. Après avoir exploré les plus grands championnats d’Europe et évolué au Moyen-Orient, CR7 pourrait prochainement poser ses valises dans une destination encore plus exotique, sur un continent où aucune star de son calibre n’a encore jamais évolué.