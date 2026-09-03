La question la plus importante demeure celle de la capacité d'Enzo Fernández à jouer le rôle de meneur de jeu au milieu de terrain de Manchester City, d'autant que le style de Maresca repose souvent sur la patience, le contrôle et la conservation du ballon.

L'entraîneur italien pourrait bien trouver son bonheur dans la version que le joueur a proposée avec la sélection argentine, et non dans celle qu'il a affichée lors de certaines de ses périodes à Chelsea.

Enzo a joué un rôle central dans la qualification de la sélection de son pays pour la finale de la Coupe du monde 2026, même si son parcours s'est achevé par un carton rouge lors de la finale que l'Argentine a perdue face à l'Espagne sur le score d'un but à zéro.

Le joueur, âgé de 25 ans, a réalisé un pourcentage de précision de passes de 93,5 % durant le tournoi, ainsi qu'une moyenne de 69,3 passes par tranche de 90 minutes, selon Squawka, des chiffres qui confirment sa capacité à contrôler le rythme du jeu lorsque c'est nécessaire.

Il a également contribué à porter la précision de passes de la sélection argentine à 89,3 %, soit le cinquième meilleur pourcentage du tournoi, tandis qu'un tiers des offensives argentines sont venues par l'axe, un indicateur de l'importance du milieu de terrain dans la création du jeu.

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