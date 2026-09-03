Manchester City est entré sur le marché des transferts estival avec l'objectif de reconstruire son milieu de terrain, dans un contexte marqué par le départ de plusieurs noms de premier plan, à commencer par Rodri, Bernardo Silva, Tijjani Reijnders et Nico González, en échange des recrutements d'Elliot Anderson et Ayoub Bouaddi.
Mais le club anglais a franchi un pas plus important dans les derniers instants du mercato, après avoir bouclé le transfert de l'Argentin Enzo Fernández en provenance de Chelsea pour 125 millions de livres sterling, une opération qui égale le record britannique des transferts.
Cette opération revêt une importance particulière pour Manchester City, puisque Enzo Fernández retrouve son ancien entraîneur à Chelsea, Enzo Maresca, qui connaît bien le potentiel et les qualités du joueur argentin.