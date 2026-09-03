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Enzo Fernandez - RodriAI - Grok
Loai Mohamed

Traduit par

Une nouvelle solution aux rôles multiples : Enzo Fernández, bien plus qu'un simple « remplaçant de Rodri » à Manchester City

FEATURES
E. Fernandez
Rodri
Manchester City vs Coventry
Manchester City
Coventry
Premier League
E. Maresca
Argentine
Espagne
Angleterre
Italie

Maresca parviendra-t-il à exploiter les qualités de sa recrue record ?

Manchester City est entré sur le marché des transferts estival avec l'objectif de reconstruire son milieu de terrain, dans un contexte marqué par le départ de plusieurs noms de premier plan, à commencer par Rodri, Bernardo Silva, Tijjani Reijnders et Nico González, en échange des recrutements d'Elliot Anderson et Ayoub Bouaddi.

Mais le club anglais a franchi un pas plus important dans les derniers instants du mercato, après avoir bouclé le transfert de l'Argentin Enzo Fernández en provenance de Chelsea pour 125 millions de livres sterling, une opération qui égale le record britannique des transferts.

Cette opération revêt une importance particulière pour Manchester City, puisque Enzo Fernández retrouve son ancien entraîneur à Chelsea, Enzo Maresca, qui connaît bien le potentiel et les qualités du joueur argentin.

  • La recherche d'un remplaçant à Rodri

    Il était pratiquement impossible pour Manchester City de trouver un joueur capable de remplacer Rodri à l'identique, mais le départ de l'Espagnol a contraint Maresca à chercher de nouvelles solutions dans l'un des secteurs les plus importants du terrain.

    L'entraîneur italien a besoin d'un joueur capable de dicter le rythme du jeu depuis la profondeur dans son schéma de prédilection, le 4-2-3-1, mais Enzo pourrait offrir à l'équipe un profil différent de celui du rôle qu'occupait Rodri.

    L'Argentin se distingue par sa capacité à porter le ballon et à effectuer des passes vers l'avant, puisqu'il s'est classé septième parmi les milieux de terrain axiaux de Premier League la saison dernière au nombre de passes vers l'avant, avec 561 passes, selon les statistiques de « Squawka ».

    De l'autre côté, son nouveau coéquipier Elliot Anderson domine cet indicateur avec 810 passes, ce qui pourrait donner à City une physionomie différente dans la construction du jeu depuis le milieu de terrain.

    • Publicité
  • Crystal Palace FC v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Un partenariat possible avec Anderson

    Anderson devrait assumer la plus grande partie des tâches défensives et de la récupération du ballon, tandis qu'Enzo bénéficierait d'une plus grande liberté pour construire le jeu et faire progresser l'équipe vers l'avant.

    Le joueur anglais a terminé la saison 2025-2026 en tête des joueurs du championnat en matière de récupération du ballon, avec 306 ballons récupérés, dont 154 dans le tiers médian du terrain.

    Ces chiffres pourraient offrir à Maresca l'occasion de former une association équilibrée, d'autant plus qu'Enzo s'est classé quatrième parmi les milieux de terrain pour les passes en profondeur réussies, avec 11 passes réalisées.

    Mais la principale différence entre lui et Rodri réside dans la nature de la prise de risque. Alors que l'Espagnol s'appuyait davantage sur la conservation du ballon et le contrôle du rythme du match, Enzo tend à jouer de manière plus directe et à chercher des passes plus rapides vers les zones offensives.

    Rodri a dominé le classement des joueurs de Premier League au nombre de passes par 90 minutes la saison dernière, avec une moyenne de 96,1 passes, contre seulement 58,8 passes pour Enzo, qui s'est classé 29e.

  • Enzo peut-il combler le vide laissé par Rodri ?

    La question la plus importante demeure celle de la capacité d'Enzo Fernández à jouer le rôle de meneur de jeu au milieu de terrain de Manchester City, d'autant que le style de Maresca repose souvent sur la patience, le contrôle et la conservation du ballon.

    L'entraîneur italien pourrait bien trouver son bonheur dans la version que le joueur a proposée avec la sélection argentine, et non dans celle qu'il a affichée lors de certaines de ses périodes à Chelsea.

    Enzo a joué un rôle central dans la qualification de la sélection de son pays pour la finale de la Coupe du monde 2026, même si son parcours s'est achevé par un carton rouge lors de la finale que l'Argentine a perdue face à l'Espagne sur le score d'un but à zéro.

    Le joueur, âgé de 25 ans, a réalisé un pourcentage de précision de passes de 93,5 % durant le tournoi, ainsi qu'une moyenne de 69,3 passes par tranche de 90 minutes, selon Squawka, des chiffres qui confirment sa capacité à contrôler le rythme du jeu lorsque c'est nécessaire.

    Il a également contribué à porter la précision de passes de la sélection argentine à 89,3 %, soit le cinquième meilleur pourcentage du tournoi, tandis qu'un tiers des offensives argentines sont venues par l'axe, un indicateur de l'importance du milieu de terrain dans la création du jeu.

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    Une flexibilité supplémentaire pour Maresca

    La valeur d'Enzo Fernández ne se limite pas à sa capacité à évoluer dans un poste précis, car son arrivée offre à Maresca une plus grande flexibilité dans ses choix.

    L'Argentin peut jouer au sein du double pivot dans un dispositif en 4-2-3-1, et il peut aussi avancer au poste de meneur de jeu si l'entraîneur décide de s'appuyer sur des options plus défensives derrière lui.

    Dans ce cas de figure, Boadi et Anderson pourraient former un duo au milieu de terrain, tandis qu'Enzo se verrait confier un rôle plus avancé, à proximité des attaquants.

  • Une nouvelle étape à Manchester City

    Ce qui semble évident, c'est que Manchester City s'apprête à modifier le fonctionnement de son entrejeu, puisqu'il est impossible de remplacer directement Rodri, ce qui contraint Maresca à trouver des solutions différentes après la fin d'une longue période vécue par le club sous la direction de Pep Guardiola.

    Ce changement pourrait s'avérer nécessaire pour ouvrir une nouvelle page à l'Etihad, et il semble qu'Enzo Fernández sera l'un des principaux éléments de cette transformation, compte tenu de ses capacités à orchestrer le jeu, à porter le ballon vers l'avant et de sa polyvalence lui permettant d'occuper plusieurs postes.

    La réussite de l'opération reste liée à la capacité de l'Argentin à s'adapter aux exigences de Manchester City, mais Maresca sait parfaitement ce que peut lui apporter son ancien joueur, ce qui explique cette démarche tardive et décisive pour conclure l'un des plus gros transferts de l'été.

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