Une nouvelle ère s’ouvre à Tottenham : Daniel Levy vient de céder 25 % du club à la société d’un milliardaire américain de la tech

Eight Sports Capital a officialisé l’opération dans un communiqué, indiquant : « Eight Sports Capital Limited annonce aujourd’hui la signature d’un contrat d’achat en vue d’acquérir une participation de 24,99 % dans Enic Sports and Developments Holdings Limited (“Enic”), la société mère du Tottenham Hotspur Football Club. »

Cette annonce a pris Enic et le club par surprise. Réagissant à cette information, un porte-parole d’Enic a déclaré : « Nous pouvons confirmer que ni Enic ni Tottenham Hotspur n’ont été informés d’une quelconque cession par le Family Trust de Daniel Levy de sa participation minoritaire dans Enic, la société mère du club. »

Le porte-parole a ajouté : « Le conseil d’administration et l’équipe de direction de Tottenham restent pleinement concentrés sur la réalisation des engagements que nous avons pris envers les supporters à la fin de la saison. »

Eight Sports Capital a par ailleurs exposé ses ambitions pour le club, déclarant : « Nous sommes ravis d’avoir signé cet accord en vue d’acquérir une participation significative dans Enic. Nous sommes impatients de travailler avec les actionnaires, la direction, le personnel, les joueurs et les supporters du club pour soutenir la croissance et le succès continus de Tottenham Hotspur. »