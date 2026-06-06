Goal
Traduit par
Une nouvelle ère s’ouvre à Tottenham : Daniel Levy vient de céder 25 % du club à la société d’un milliardaire américain de la tech
Eight Sports Capital acquiert une participation majeure dans Enic
Eight Sports Capital Limited a annoncé vendredi la signature d’un accord en vue d’acquérir 24,99 % du capital d’Enic Sports and Developments Holdings Limited, la maison mère du club de football de Tottenham, selon le Telegraph.
Cette participation est cédée par l’intermédiaire de sociétés contrôlées in fine par des fiducies constituées au profit des enfants de Levy. La transaction porte sur l’acquisition de Walburg Holdings Limited et de Larkin Ltd, qui détiennent ensemble 24,99 % du capital social ordinaire émis d’Enic. Cette cession représente une réduction substantielle de la participation de Levy, qui conservera néanmoins une participation résiduelle de 4,89 % dans Enic à l’issue de l’opération.
- Getty Images
L’annonce surprise provoque des réactions mitigées.
Eight Sports Capital a officialisé l’opération dans un communiqué, indiquant : « Eight Sports Capital Limited annonce aujourd’hui la signature d’un contrat d’achat en vue d’acquérir une participation de 24,99 % dans Enic Sports and Developments Holdings Limited (“Enic”), la société mère du Tottenham Hotspur Football Club. »
Cette annonce a pris Enic et le club par surprise. Réagissant à cette information, un porte-parole d’Enic a déclaré : « Nous pouvons confirmer que ni Enic ni Tottenham Hotspur n’ont été informés d’une quelconque cession par le Family Trust de Daniel Levy de sa participation minoritaire dans Enic, la société mère du club. »
Le porte-parole a ajouté : « Le conseil d’administration et l’équipe de direction de Tottenham restent pleinement concentrés sur la réalisation des engagements que nous avons pris envers les supporters à la fin de la saison. »
Eight Sports Capital a par ailleurs exposé ses ambitions pour le club, déclarant : « Nous sommes ravis d’avoir signé cet accord en vue d’acquérir une participation significative dans Enic. Nous sommes impatients de travailler avec les actionnaires, la direction, le personnel, les joueurs et les supporters du club pour soutenir la croissance et le succès continus de Tottenham Hotspur. »
Le contrôle demeure inchangé malgré le changement d’actionnaire.
Bien que cette transaction marque un changement notable dans la structure de propriété du club, elle n’affecte en rien le contrôle de Tottenham. La famille Lewis conserve sa position d’actionnaire majoritaire, et la participation minoritaire cédée ne confère aucun droit de vote au conseil d’administration ni aucune représentation au sein du comité exécutif.
Eight Sports Capital est dirigée par son directeur général, Brooklyn Earick, et soutenue par Triller, entreprise technologique américaine détenue par l’homme d’affaires hongkongais Ng Wing-fai et l’investisseur taïwanais Richard Tsai. Le groupe avait déjà manifesté son intérêt pour Tottenham par le biais d’approches non sollicitées.
Enfin, le pourcentage de l’opération a été fixé à 24,99 % afin de rester sous le seuil des 25 % déclenchant le « Owners’ and Directors’ Test » de la Premier League.
- Getty/GOAL
Tous les regards sont tournés vers les projets estivaux de Tottenham.
Malgré les récentes évolutions au sein du conseil d’administration, Tottenham entend poursuivre sereinement le renforcement de son effectif en prévision de la nouvelle saison. Le club a déjà officialisé l’arrivée gratuite d’Andy Robertson et explore désormais d’autres options défensives.
L’intérêt manifesté pour Marcos Senesi, Jan Paul van Hecke et Savinho témoigne de la dynamique de recrutement en cours. Parallèlement, la famille Lewis devrait réaffirmer son engagement envers le club alors que les modalités de la vente de parts continuent de se préciser en coulisses.