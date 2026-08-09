Une mission extrêmement difficile : Güler place Mourinho dans l'embarras

Le même journal a confirmé que Mourinho avait demandé à la direction du Real Madrid de disposer de joueurs à chaque poste, ce qui fait que la concurrence au poste de meneur de jeu se limite essentiellement à Güler et Bellingham.
Si le milieu de terrain anglais retrouve le niveau qu'il avait affiché lors de sa première saison, la tâche de Güler s'annoncera extrêmement difficile. Mais son niveau a baissé lors des deux saisons suivantes, ce qui a ouvert un débat sur la légitimité de son maintien comme titulaire, indépendamment de sa forme technique.
Malgré tout, Bellingham reste l'une des principales vedettes du Real Madrid. De plus, le club a déboursé plus de 100 millions d'euros pour le recruter en 2024, sans oublier sa bonne prestation lors de la dernière Coupe du monde. Il sera donc le premier candidat à retrouver le onze de départ dès qu'il aura recouvré sa pleine forme.
En revanche, les circonstances actuelles offrent un avantage évident à Güler, qui a réalisé la saison dernière ses meilleurs chiffres sous le maillot du Real Madrid, avec 6 buts et 14 passes décisives. Par ailleurs, Bellingham n'entamera pas la saison dans les meilleures dispositions physiques dès le départ, ce qui pourrait offrir à Güler une réelle opportunité d'engranger des minutes régulières lors des deux ou trois premières journées de championnat.
« As » a conclu : « Au vu de son niveau actuel, il sera difficile pour Mourinho d'ignorer ce "canon" pour le moment, même si la question de trouver la place la plus adaptée pour lui dans l'effectif du Real Madrid restera l'un des principaux casse-têtes du technicien portugais. »
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