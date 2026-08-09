Une mission extrêmement difficile : Güler place Mourinho dans l'embarras

Et bien qu'il n'ait ni marqué ni délivré de passe décisive sur aucun des deux buts du Real Madrid face à la formation hongroise, le joueur turc a été présent dans les détails des deux réalisations. Sur le premier but, il a tiré un corner long qui a trouvé Ceria, lequel a à son tour adressé le ballon à Mario Rivas, auteur du premier but.

Sur le deuxième but, Güler a orienté le ballon d'une touche intelligente pour placer Federico Valverde dans une situation idéale, avant que le milieu de terrain uruguayen ne transmette le ballon à Carlos Espi, qui l'a logé au fond des filets.

L'influence de Güler ne s'est pas limitée à la création d'occasions, puisqu'il a joué un rôle important dans l'animation de l'attaque du Real Madrid depuis le poste de meneur de jeu, un poste que José Mourinho semble lui réserver durant la période de préparation, après y avoir affiché des prestations remarquables.

Avec l'entrée de Bernardo Silva, Güler a été déplacé un temps sur le côté droit, mais sa position naturelle dans les plans de Mourinho semble se situer derrière les attaquants. C'est de là qu'il a été le plus influent dans les mouvements du Real Madrid, puisqu'il a tiré le premier ballon dangereux de l'équipe, en plus d'adresser un centre à Endrick qui a failli se transformer en but, avant de tenter sa chance sur trois autres frappes, dont certaines ont fini hors du cadre et d'autres ont été contrées par la défense.

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