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Ferencvaros v Real Madrid: Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

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Une mission extrêmement difficile : Güler place Mourinho dans l'embarras

FEATURES
Ferencvaros vs Real Madrid
Ferencvaros
Real Madrid
Jeux d'amitié des clubs
A. Guler
J. Bellingham
J. Mourinho
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La star turque bouleverse les calculs

Arda Güler continue de s'imposer comme l'un des joueurs les plus en vue du Real Madrid durant la période de préparation de la nouvelle saison, le joueur turc affichant sa meilleure forme offensive.

Le Real Madrid poursuit ses préparatifs pour la saison 2026-2027 à un rythme calme et régulier, après avoir fait match nul face à la Fiorentina dans une rencontre qui a révélé deux visages différents de l'équipe, avant de s'imposer face au Ferencváros hongrois sur le score de 2-1, hier samedi, dans un match au cours duquel Güler a de nouveau confirmé sa présence.

  • Dynamiser l'attaque du Real Madrid

    Et bien qu'il n'ait ni marqué ni délivré de passe décisive sur aucun des deux buts du Real Madrid face à la formation hongroise, le joueur turc a été présent dans les détails des deux réalisations. Sur le premier but, il a tiré un corner long qui a trouvé Ceria, lequel a à son tour adressé le ballon à Mario Rivas, auteur du premier but.

    Sur le deuxième but, Güler a orienté le ballon d'une touche intelligente pour placer Federico Valverde dans une situation idéale, avant que le milieu de terrain uruguayen ne transmette le ballon à Carlos Espi, qui l'a logé au fond des filets.

    L'influence de Güler ne s'est pas limitée à la création d'occasions, puisqu'il a joué un rôle important dans l'animation de l'attaque du Real Madrid depuis le poste de meneur de jeu, un poste que José Mourinho semble lui réserver durant la période de préparation, après y avoir affiché des prestations remarquables.

    Avec l'entrée de Bernardo Silva, Güler a été déplacé un temps sur le côté droit, mais sa position naturelle dans les plans de Mourinho semble se situer derrière les attaquants. C'est de là qu'il a été le plus influent dans les mouvements du Real Madrid, puisqu'il a tiré le premier ballon dangereux de l'équipe, en plus d'adresser un centre à Endrick qui a failli se transformer en but, avant de tenter sa chance sur trois autres frappes, dont certaines ont fini hors du cadre et d'autres ont été contrées par la défense.

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  • Une consécration logique ?

    Selon le journal « AS », si le championnat démarrait demain, il serait difficile d'ignorer le droit de Güler à figurer dans le onze de départ au vu de son niveau actuel, mais le joueur turc est conscient que la concurrence pour le temps de jeu sera plus rude que jamais, compte tenu des renforts que le Real Madrid a bouclés lors du marché des transferts estival.

    La concurrence s'intensifie plus précisément sur le côté droit, avec la présence de Diomande comme l'un des principaux candidats pour l'occuper, aux côtés de Brahim Díaz qui attend sa chance, sans oublier Rodrygo après son retour de blessure.

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  • Bellingham face à Güler : une mission très ardue pour le « canon » du Real

    Le même journal a confirmé que Mourinho avait demandé à la direction du Real Madrid de disposer de joueurs à chaque poste, ce qui fait que la concurrence au poste de meneur de jeu se limite essentiellement à Güler et Bellingham.

    Si le milieu de terrain anglais retrouve le niveau qu'il avait affiché lors de sa première saison, la tâche de Güler s'annoncera extrêmement difficile. Mais son niveau a baissé lors des deux saisons suivantes, ce qui a ouvert un débat sur la légitimité de son maintien comme titulaire, indépendamment de sa forme technique.

    Malgré tout, Bellingham reste l'une des principales vedettes du Real Madrid. De plus, le club a déboursé plus de 100 millions d'euros pour le recruter en 2024, sans oublier sa bonne prestation lors de la dernière Coupe du monde. Il sera donc le premier candidat à retrouver le onze de départ dès qu'il aura recouvré sa pleine forme.

    En revanche, les circonstances actuelles offrent un avantage évident à Güler, qui a réalisé la saison dernière ses meilleurs chiffres sous le maillot du Real Madrid, avec 6 buts et 14 passes décisives. Par ailleurs, Bellingham n'entamera pas la saison dans les meilleures dispositions physiques dès le départ, ce qui pourrait offrir à Güler une réelle opportunité d'engranger des minutes régulières lors des deux ou trois premières journées de championnat.

    « As » a conclu : « Au vu de son niveau actuel, il sera difficile pour Mourinho d'ignorer ce "canon" pour le moment, même si la question de trouver la place la plus adaptée pour lui dans l'effectif du Real Madrid restera l'un des principaux casse-têtes du technicien portugais. »

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