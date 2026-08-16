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Une mission exceptionnelle en l'absence du numéro 9 : tous les regards du Barça braqués sur Gordon

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FC Bâle 1893 vs FC Barcelone
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A. Gordon
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L'international anglais fait ses débuts dimanche avec Barcelone à Bâle.

Les regards des supporters du Barça se tournent vers Anthony Gordon, qui s'apprête à disputer ses premières minutes sous le maillot du club catalan, au moment où l'entraîneur Hansi Flick cherche des solutions provisoires pour résoudre la crise offensive avant la fermeture du marché des transferts.

Le Barça a conclu le transfert de Gordon avec Newcastle à la fin du mois de mai dernier, avant l'ouverture officielle du marché des transferts, pour un montant de 70 millions d'euros fixes et 10 millions supplémentaires sous forme de bonus.

Le joueur devrait faire sa première apparition avec le Barça lors d'un match amical face au club suisse de Bâle, au St. Jakob-Park, ce dimanche.

  • 3 tests : une flexibilité remarquable

    Les qualités du joueur anglais ont fait l'unanimité au sein des staffs technique et administratif du club catalan, après que les trois rencontres disputées par le Barça face à Newcastle lors de la précédente édition de la Ligue des champions ont convaincu l'entraîneur Hansi Flick ainsi que le directeur sportif.

    Lors du premier match, qui s'est soldé par une victoire du Barça sur le score de 2-1, Gordon a inscrit l'unique but de Newcastle dans les dernières minutes, après avoir évolué au poste d'avant-centre.

    Au cours du match aller des huitièmes de finale, qui s'est également joué au St James' Park et s'est terminé sur un match nul 1-1, Gordon n'a pas débuté la rencontre comme titulaire en raison de quelques douleurs, mais il est entré sur le terrain à la 21e minute de la seconde période, malgré ces gênes.

    Lors du match retour au Spotify Camp Nou, Gordon est réapparu au poste d'avant-centre et a assisté au brio offensif du Barça durant la seconde période, après que le club catalan a validé sa qualification grâce à une large victoire 7-2, le joueur ayant été remplacé à la 81e minute.

    Le suivi de Gordon tout au long de la saison a confirmé qu'il possède les qualités que Flick apprécie habituellement chez ses joueurs, indépendamment de leur poste : la capacité à jouer à un rythme élevé, la vitesse, la rigueur défensive et la flexibilité tactique.

    Gordon excelle avant tout dans le jeu sur l'aile gauche, mais il est apparu face au Barça, pendant la majeure partie des matches, à des postes avancés dans l'axe, en raison des circonstances de jeu et des exigences des confrontations.

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  • Gordon face à un vide offensif : ailier ou avant-centre ?

    Selon le journal Mundo Deportivo, l'effectif du Barça a perdu ses deux attaquants qui avaient inscrit ensemble 40 buts la saison dernière, à savoir Ferran Torres et Robert Lewandowski. Durant la préparation de la saison, l'Égyptien Hamza Abdelkarim, âgé de 18 ans, a assumé le rôle d'avant-centre classique et a marqué deux buts lors de sa première apparition à Birmingham. Mais jusqu'à la fermeture du marché des transferts et l'arrivée de l'avant-centre que souhaite Flick, qu'il s'agisse de Julian Alvarez ou d'un autre joueur, la porte reste ouverte à tous les attaquants et milieux offensifs de l'équipe pour se projeter davantage dans la surface de réparation, au lieu de se contenter d'évoluer à ses abords ou sur les ailes.

    Gordon possède la capacité d'occuper les deux rôles, et il faudra attendre pour savoir si Flick lui donnera sa chance dimanche à son poste habituel sur l'aile gauche, ou s'il l'utilisera au poste qu'il a souvent occupé la saison dernière face au Barça, c'est-à-dire dans l'axe de l'attaque.

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  • Les statistiques de Gordon : un vrai sens du but

    Gordon possède un flair pour le but, bien qu'il ne soit pas un buteur pur au sens traditionnel du terme, lui qui vit pour secouer les filets adverses. Toutefois, faute d'avoir vu arriver l'avant-centre qu'il attend sur le marché des transferts, le Barça multiplie les signaux indiquant que Flick demandera à tous les joueurs de la ligne offensive d'améliorer leur rendement offensif.

    Lors de sa dernière saison avec Newcastle, Gordon a inscrit 17 buts et délivré 5 passes décisives en 46 matches, son meilleur bilan à ce jour en matière de finition.

    Lors de la saison 2024-2025, le joueur a marqué 9 buts et offert 7 passes décisives en 42 matches.

    Quant à la saison 2023-2024, il a réalisé 12 buts et fourni 16 passes décisives en 48 matches. Lors de la saison 2022-2023, sa dernière avec Everton, Gordon a inscrit 4 buts en 34 matches.

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  • Le geste que réclament les supporters du Barça

    La dernière apparition officielle de Gordon lui a permis d'être, pendant un temps, l'auteur du but le plus important du football anglais depuis 60 ans.

    Le joueur a inscrit le but de l'Angleterre en demi-finale de la Coupe du monde alors qu'il évoluait comme véritable attaquant : il a repris un centre au second poteau et l'a expédié directement du premier contact, plaçant la sélection de son pays en finale de la compétition pendant une grande partie du match, avant que l'Angleterre ne s'incline face à l'Argentine.

    Cette capacité à s'infiltrer dans les espaces libres et à lire l'endroit où peut arriver un ballon jouable constitue précisément l'atout que les supporters du Barça veulent voir chez Gordon dès le match contre Bâle.

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