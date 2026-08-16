Les qualités du joueur anglais ont fait l'unanimité au sein des staffs technique et administratif du club catalan, après que les trois rencontres disputées par le Barça face à Newcastle lors de la précédente édition de la Ligue des champions ont convaincu l'entraîneur Hansi Flick ainsi que le directeur sportif.

Lors du premier match, qui s'est soldé par une victoire du Barça sur le score de 2-1, Gordon a inscrit l'unique but de Newcastle dans les dernières minutes, après avoir évolué au poste d'avant-centre.

Au cours du match aller des huitièmes de finale, qui s'est également joué au St James' Park et s'est terminé sur un match nul 1-1, Gordon n'a pas débuté la rencontre comme titulaire en raison de quelques douleurs, mais il est entré sur le terrain à la 21e minute de la seconde période, malgré ces gênes.

Lors du match retour au Spotify Camp Nou, Gordon est réapparu au poste d'avant-centre et a assisté au brio offensif du Barça durant la seconde période, après que le club catalan a validé sa qualification grâce à une large victoire 7-2, le joueur ayant été remplacé à la 81e minute.

Le suivi de Gordon tout au long de la saison a confirmé qu'il possède les qualités que Flick apprécie habituellement chez ses joueurs, indépendamment de leur poste : la capacité à jouer à un rythme élevé, la vitesse, la rigueur défensive et la flexibilité tactique.

Gordon excelle avant tout dans le jeu sur l'aile gauche, mais il est apparu face au Barça, pendant la majeure partie des matches, à des postes avancés dans l'axe, en raison des circonstances de jeu et des exigences des confrontations.