« Franchement, Alphonso n’était pas encore prêt. Je l’ai donc utilisé comme diversion », a expliqué l’Américain après la défaite 1-2 (0-0) de son équipe face aux Suisses.
Traduit par
« Une manœuvre de diversion ! » Les interrogations autour de la star du Bayern, Alphonso Davies, à la Coupe du monde ne cessent de s'amplifier
« Davies n’aurait jamais dû jouer, a expliqué Marsch après la rencontre. Je voulais forcer la Suisse à composer avec lui. »
Auparavant, le technicien avait pourtant laissé entendre que sa star pourrait participer à la dernière rencontre de la phase de groupes. « Il ne sera pas dans le onze de départ, mais je m’attends à ce qu’il joue », avait déclaré le sélectionneur canadien.
« Il s’est entraîné toute la semaine avec le groupe et je tiens absolument à le faire entrer en jeu. Il peut avoir un impact considérable sur le plan physique, technique et mental. Notre capitaine est de retour, notre meilleur joueur réintègre l’équipe ; c’est un facteur déterminant. »
- Getty Images Sport
Davies n’a encore jamais disputé la moindre minute en Coupe du monde avec le Canada.
Contre la Suisse, le latéral gauche du FC Bayern est resté sur le banc tout au long de la rencontre, comme lors des deux premières journées face à la Bosnie-Herzégovine et au Qatar.
Le latéral gauche, touché depuis début mai par une tenace blessure musculaire, a dû renoncer à une grande partie de la fin de saison avec le Bayern Munich. Malgré cet écueil, le sélectionneur Marsch l’avait retenu dans son groupe de 26 joueurs, espérant pouvoir s’appuyer sur lui au fil du tournoi.
Ce nouveau report alimente toutefois les interrogations : la guérison du latéral gauche prend-elle plus de temps que prévu ? Déjà durant la saison, Davies avait manqué plusieurs rencontres en raison de blessures récurrentes.
Néanmoins, le staff assure que le latéral gauche sera opérationnel pour le seizième de finale face à l’Afrique du Sud, dimanche à Los Angeles. « Il sera prêt pour le prochain match », a confirmé Marsch.