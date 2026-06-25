« Une manœuvre de diversion ! » Les interrogations autour de la star du Bayern, Alphonso Davies, à la Coupe du monde ne cessent de s'amplifier

« Davies n’aurait jamais dû jouer, a expliqué Marsch après la rencontre. Je voulais forcer la Suisse à composer avec lui. »

Auparavant, le technicien avait pourtant laissé entendre que sa star pourrait participer à la dernière rencontre de la phase de groupes. « Il ne sera pas dans le onze de départ, mais je m’attends à ce qu’il joue », avait déclaré le sélectionneur canadien.

« Il s’est entraîné toute la semaine avec le groupe et je tiens absolument à le faire entrer en jeu. Il peut avoir un impact considérable sur le plan physique, technique et mental. Notre capitaine est de retour, notre meilleur joueur réintègre l’équipe ; c’est un facteur déterminant. »