« Une machine à titres transformée en expérience ratée » : une légende anglaise fustige le Chelsea FC

L’ère BlueCo, ouverte en 2022 avec l’arrivée de l’entrepreneur et milliardaire américain Todd Boehly, est un « échec total », juge cet homme de 48 ans : « C’est un exemple flagrant où l’image a primé sur le fond. Au début de la saison dernière, j’écrivais dans cette chronique que Chelsea était devenu le club le plus riche du monde en termes de développement. En réalité, c’est encore pire. »

Selon lui, la nouvelle direction a « transformé une machine à titres en un laboratoire d’expériences ratées ». Le récent licenciement de l’entraîneur Liam Rosenior n’est que « le symptôme d’une gestion catastrophique, qui a détruit un club performant ».

Les Blues ont limogé l’entraîneur de 41 ans mercredi dernier, après une cinquième défaite consécutive en championnat. Rosenior avait remplacé Enzo Maresca à la tête du club londonien en début d’année, après avoir dirigé le RC Strasbourg, autre club de première division détenu par Boehly.

Selon le tabloïd britannique The Mirror, les Blues pourraient devoir verser à l’ancien technicien une indemnité de l’ordre de 24 millions de livres (près de 28 millions d’euros), son contrat courant encore sur six ans à raison de quatre millions de livres par saison.