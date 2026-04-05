Une légende du Bayern reconnaît le fiasco de Tuchel… et commente la surprise de Kompany

Il y a des moments dans l'histoire des grands clubs où les décisions techniques semblent tout à fait logiques sur le papier, mais avec le temps, d'autres résultats se révèlent, alors que la réalité prend une tournure désastreuse, totalement inattendue.

C'est ce qui s'est produit il y a quelques années au Bayern Munich, lorsque Julian Nagelsmann a été limogé et remplacé par Thomas Tuchel. Les dirigeants du club bavarois en ont tiré une leçon, tandis que le légendaire gardien de but Oliver Kahn se souvient, sans détours, de cette décision qu'il a contribué à mettre en œuvre.

Oliver Kahn a accordé une interview au journal Süddeutsche Zeitung, dans laquelle l'ancien directeur général du Bayern Munich s'est exprimé sans détours sur cette erreur qui, selon lui, le trouble encore aujourd'hui.