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Une légende du Bayern reconnaît le fiasco de Tuchel… et commente la surprise de Kompany

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« ... Les diplômes ne suffisent pas à eux seuls pour réussir ! »

Il y a des moments dans l'histoire des grands clubs où les décisions techniques semblent tout à fait logiques sur le papier, mais avec le temps, d'autres résultats se révèlent, alors que la réalité prend une tournure désastreuse, totalement inattendue.

C'est ce qui s'est produit il y a quelques années au Bayern Munich, lorsque Julian Nagelsmann a été limogé et remplacé par Thomas Tuchel. Les dirigeants du club bavarois en ont tiré une leçon, tandis que le légendaire gardien de but Oliver Kahn se souvient, sans détours, de cette décision qu'il a contribué à mettre en œuvre.

Oliver Kahn a accordé une interview au journal Süddeutsche Zeitung, dans laquelle l'ancien directeur général du Bayern Munich s'est exprimé sans détours sur cette erreur qui, selon lui, le trouble encore aujourd'hui.

  • La solution logique ? Les qualifications seules ne suffisent pas !

    Oliver Kahn a déclaré : « Nous pensions que Tuchel était la solution logique. Tout indiquait qu'il était l'homme de la situation. Mais au final, il ne suffit pas de se fier uniquement au CV, il faut aussi qu'il y ait une bonne entente humaine. Et cela ne se planifie pas toujours. »

    Il a ajouté : « Tuchel possédait des atouts indéniables : il a remporté la Ligue des champions avec Chelsea, a mené le Paris Saint-Germain en finale de cette même compétition, et en plus, il habitait à Munich. Il nous a semblé que toutes les conditions étaient réunies pour une collaboration fructueuse. »

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  • Le renvoi de Nagelsmann… et Oliver était lui-même !

    Kan et Salih Hamidic avaient fait grand bruit en limogeant Nagelsmann et en nommant Tuchel pour lui succéder. Mais la suite des événements ne s'est pas déroulée comme prévu. Le Bayern a remporté le titre de champion d'Allemagne lors de la saison 2022-2023, mais cela s'est dû davantage aux déboires du Borussia Dortmund qu'à la force de jeu du Bayern, tandis que la saison 2023-24 s'est terminée sans aucun titre après une élimination douloureuse de la Coupe d'Allemagne face à une équipe de troisième division et une élimination spectaculaire de la Ligue des champions face au Real Madrid. Oliver Kahn lui-même n'a pas échappé à ces répercussions et a été limogé en mai 2023, avant d'assister aux échecs les plus cuisants de Tuchel. Le parcours de Tuchel s'est quant à lui achevé au bout d'un an.

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  • Compani… Une surprise réussie

    Oliver Kahn a ouvertement salué le travail accompli par Vincent Kompany depuis qu'il a succédé à Tuchel, déclarant : « Au Bayern, on recherche toujours l'entraîneur idéal, celui qui possède le meilleur parcours et le profil le plus convaincant. Et puis arrive quelqu'un qui ne figurait sur aucune liste, et qui réalise quelque chose d'exceptionnel. »

    Il a ajouté : « Kompany tient les rênes de l'équipe et a une vision claire de la manière de jouer au football. »

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