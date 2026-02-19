Getty Images Sport
Traduit par
Une légende d'Arsenal affirme que Mikel Arteta quittera les Gunners pour entraîner un grand club européen et soutient l'ancienne star pour le remplacer à l'Emirates Stadium
Le déménagement inévitable à Barcelone
Petit, qui sait exactement ce qu'il faut pour réussir dans le nord de Londres, est convaincu que le parcours d'Arteta le ramènera finalement à ses racines. Le Français suggère que, peu importe si le projet actuel se solde par un titre majeur ou une déception, l'attrait d'un retour au club qui a contribué à façonner sa philosophie du football s'avérera trop fort pour y résister. Le discours autour de l'avenir à long terme d'Arteta est en train de changer, Petit suggérant que le plafond de carrière de l'Espagnol en tant qu'entraîneur s'étend bien au-delà des limites de la Premier League.
Le lien entre Arteta et Barcelone est profond. Issu du célèbre centre de formation La Masia, le manager d'Arsenal est un disciple de la méthode blaugrana, et Petit estime que son retour n'est qu'une question de temps. « Mikel Arteta dirigera un jour Barcelone, je pense que nous finirons par le voir », a déclaré Petit à BetBrothers. « Les liens sont forts. Mais je pense que cela dépendra de la façon dont il envisage sa carrière d'entraîneur, s'il a l'intention de rester là-bas pour toujours, comme un joueur fidèle à un seul club. »
Si les supporters d'Arsenal souhaitent désespérément garder leur stratège tactique à long terme, Petit estime que l'attrait du Camp Nou finira par l'emporter sur toute loyauté envers le projet londonien. Il a poursuivi : « Veut-il vraiment découvrir le football dans d'autres pays ? Pour être honnête, s'il doit quitter Arsenal, je le vois plutôt partir à l'étranger que dans un autre club de Premier League. Donc, évidemment, je dirais que le Barça serait sa destination préférée s'il devait quitter Arsenal. »
- Getty Images Sport
Le succès ou l'échec mènent au même chemin
Arsenal a subi un nouveau revers après avoir été tenu en échec 2-2 par les Wolves mercredi. Ce résultat a permis à Manchester City de réduire l'écart à seulement deux points dans la course au titre, intensifiant ainsi la bataille au sommet du classement alors que la saison entre dans une phase décisive. Après avoir mené Arsenal à deux deuxièmes places consécutives en trois ans, la possibilité d'un nouvel échec se profile, ce qui accentue la pression sur les épaules de l'entraîneur.
Cependant, Petit suggère que le départ d'Arteta pourrait ne pas dépendre des résultats de la course au quadruplé. Que les Gunners remportent tous les trophées en jeu ou échouent au dernier obstacle, le résultat reste le même à ses yeux. « Pour être honnête, je ne sais pas ce qui est le mieux. S'il gagne, il partira. S'il ne gagne pas, il partira. Je ne sais pas. S'il gagne, il pourrait continuer à augmenter le nombre de trophées », a ajouté Petit.
« Il faudrait être dans la tête d'Arteta pour savoir ce qu'il veut faire à l'avenir. Mais pour moi, je le vois plutôt sur le long terme, rester le plus longtemps possible à Arsenal, plutôt que de partir ailleurs, plutôt que de partir bientôt. »
Fabregas apparaît comme le successeur désigné
Si Arteta part pour la Catalogne, la question de savoir qui comblera le vide devient primordiale. Pour Petit, la réponse est un autre ancien capitaine d'Arsenal qui fait des vagues sur le banc : Cesc Fabregas. Actuellement impressionnant en tant qu'entraîneur principal de l'équipe de Serie A de Côme, Fabregas se forge rapidement une réputation comme l'un des jeunes esprits les plus brillants du football. Petit estime que l'évolution de l'Espagnol en tant que leader fait de lui un candidat idéal pour le poste d'entraîneur d'Arsenal lorsque le moment sera venu.
Petit a été particulièrement impressionné par la façon dont Fabregas a su gérer les joueurs de haut niveau et la discipline dans les vestiaires. « Je pense que Cesc Fabregas prendra son temps, car il a tout ce dont il a besoin à Côme », a poursuivi Petit. « Il veut des joueurs, on lui apporte des joueurs. Tout ce qu'il veut, on le lui apporte. Et cela lui permet d'avoir ce genre de pouvoir dans la prise de décision. »
- (C)GettyImages
L'émergence d'une nouvelle force managériale
Petit a cité un incident récent impliquant Alvaro Morata comme preuve de l'autorité grandissante de Fabregas. « Je pense avoir vu ce week-end quelque chose que je n'avais pas vu de toute la saison avec Alvaro Morata. Morata a été expulsé parce qu'il a réagi à une provocation et Fabregas a déclaré publiquement qu'il aurait dû faire preuve de plus de discernement. Je pense que c'est la première fois qu'il s'exprime publiquement au sujet d'un joueur, alors qu'il le faisait probablement par le passé. Pour moi, cela montre sa personnalité, il affirme : « C'est moi le patron », et c'est évidemment le signe qu'il va rester ici pendant un certain temps.
Au final, Petit s'attend à ce que les plus grands clubs du football mondial viennent chercher Fabregas, Arsenal et Chelsea étant probablement en tête de liste compte tenu de son histoire avec ces deux clubs. « Ses anciens clubs vont se séparer de leurs entraîneurs et, bien sûr, Chelsea, Arsenal, enfin tous les clubs de haut niveau, vont le considérer comme une option, car il fait un travail incroyable à Côme », a conclu Petit. Si Arteta reste l'homme de la situation pour le moment, le projet d'avenir d'Arsenal est déjà en cours d'élaboration par ceux qui connaissent le mieux le club.
Publicité