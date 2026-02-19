Une légende d'Arsenal affirme que Mikel Arteta quittera les Gunners pour entraîner un grand club européen et soutient l'ancienne star pour le remplacer à l'Emirates Stadium

Petit, qui sait exactement ce qu'il faut pour réussir dans le nord de Londres, est convaincu que le parcours d'Arteta le ramènera finalement à ses racines. Le Français suggère que, peu importe si le projet actuel se solde par un titre majeur ou une déception, l'attrait d'un retour au club qui a contribué à façonner sa philosophie du football s'avérera trop fort pour y résister. Le discours autour de l'avenir à long terme d'Arteta est en train de changer, Petit suggérant que le plafond de carrière de l'Espagnol en tant qu'entraîneur s'étend bien au-delà des limites de la Premier League.

Le lien entre Arteta et Barcelone est profond. Issu du célèbre centre de formation La Masia, le manager d'Arsenal est un disciple de la méthode blaugrana, et Petit estime que son retour n'est qu'une question de temps. « Mikel Arteta dirigera un jour Barcelone, je pense que nous finirons par le voir », a déclaré Petit à BetBrothers. « Les liens sont forts. Mais je pense que cela dépendra de la façon dont il envisage sa carrière d'entraîneur, s'il a l'intention de rester là-bas pour toujours, comme un joueur fidèle à un seul club. »

Si les supporters d'Arsenal souhaitent désespérément garder leur stratège tactique à long terme, Petit estime que l'attrait du Camp Nou finira par l'emporter sur toute loyauté envers le projet londonien. Il a poursuivi : « Veut-il vraiment découvrir le football dans d'autres pays ? Pour être honnête, s'il doit quitter Arsenal, je le vois plutôt partir à l'étranger que dans un autre club de Premier League. Donc, évidemment, je dirais que le Barça serait sa destination préférée s'il devait quitter Arsenal. »