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Une guerre cachée au Real Madrid… Pérez va-t-il briser cette règle immuable ?

Uruguay vs Espagne
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J. Mourinho
F. Valverde
M. Bielsa
Vinicius Junior
Kylian Mbappé
Real Madrid
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Valverde est sous haute pression, tandis que Mbappé et Vinícius guettent leur chance.

Le Real Madrid entame une nouvelle ère cet été, avec le retour de l'entraîneur José Mourinho au club.

Parallèlement, le capitaine Federico Valverde hérite du brassard après le départ de Dani Carvajal, dont le contrat est officiellement arrivé à son terme ; un changement qui, selon certaines sources, ne convainc pas entièrement le président Florentino Pérez.

  • Khalifa Carvajal… La sentinelle inexpugnable

    Au Real Madrid, le brassard de capitaine se transmet selon le critère de l’ancienneté. Depuis le départ de Modrić, Valverde – arrivé en 2016 en provenance de Peñarol – est devenu le joueur le plus ancien de l’effectif et endosse donc logiquement le rôle de capitaine.

    Néanmoins, cette désignation intervient après un incident controversé : le milieu de terrain uruguayen en est venu aux mains avec son coéquipier Aurélien Tchouaméni à l’issue d’une séance d’entraînement en mai dernier.

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  • Les inquiétudes de Pérez… Va-t-il prendre une décision inattendue ?

    Cet incident a valu à Valverde et à Chouamini une amende, mais il a aussi ravivé les doutes sur la capacité du milieu uruguayen à assumer le brassard de capitaine.

    Selon les journalistes Alberto Perero et Santi Segurola, qui se sont exprimés sur Radio Onda Cero, « les inquiétudes du président du Real Madrid, Florentino Pérez, concernant la place de Valverde au sein de l’équipe, l’ont poussé à envisager des changements au niveau de la hiérarchie ».

    Ils ont déclaré lors de leur intervention sur RadioEstadio Noche : « J’ai l’impression qu’il y a actuellement un débat autour du brassard de capitaine à Madrid. Florentino n’est absolument pas convaincu par l’idée de confier le brassard de capitaine à Valverde. »

  • La pression se resserre autour de Valverde

    Les douze derniers mois ont été extrêmement difficiles pour Valverde. Il s'est disputé avec l'ancien entraîneur Xabi Alonso et, après une saison 2025-2026 au cours de laquelle le Real Madrid n'a remporté aucun titre, il a figuré parmi les joueurs les plus critiqués, tant par les supporters que par les journalistes.

    Pour ne rien arranger, il n’a pas réussi à obtenir les résultats escomptés lors de la Coupe du monde 2026, où l’Uruguay a été éliminé dès la phase de poules. En conséquence, la pression sur lui s’est accrue, d’autant plus qu’il s’est engagé dans ce qui s’apparente à une rébellion contre l’entraîneur Marcelo Bielsa.

    Un bon départ lors de la saison 2026-2027 s’impose pour lui.

    Reste à savoir si Florentino Pérez remettra en cause la hiérarchie interne ; en l’état actuel des choses, rien n’indique que Valverde soit proche de perdre le brassard de capitaine.

  • Vinícius ou Mbappé ?

    La discussion a porté sur la volonté de Vinícius Júnior d’endosser le brassard de capitaine du Real Madrid, mais Segurola a exprimé des réserves quant aux qualités du joueur brésilien, ainsi qu’à celles de son coéquipier Kylian Mbappé, pour prétendre à une telle responsabilité. 

    Il a déclaré : « J'en doute. Je ne pense pas que Mbappé et Vinícius aient la personnalité ou le professionnalisme nécessaires pour que l'un d'entre eux devienne capitaine du Real Madrid à la place de Valverde, même si leur âge est tout à fait adapté à cette fonction. »