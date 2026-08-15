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Adhe Makayasa

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« Une grande opportunité » : le jeune de Chelsea Dastan Satpayev officialise son prêt à Burnley

Mercato
D. Satpaev
Burnley
Chelsea
Championship
Premier League

L’attaquant adolescent de Chelsea Dastan Satpayev a rejoint Burnley dans le cadre d’un prêt d’une saison après avoir officiellement bouclé son transfert, longtemps attendu, à Stamford Bridge en provenance de Kairat. L’international kazakh de 18 ans, qui s’est récemment engagé avec Chelsea jusqu’en 2033, file directement à Turf Moor avec l’objectif clair d’obtenir un temps de jeu régulier en équipe première.

  • Satpayev boucle son transfert à Burnley

    Burnley a recruté le jeune attaquant de Chelsea Satpayev sous la forme d’un prêt d’une saison avant la saison 2026-2027 de Championship. L’international kazakh de 18 ans a récemment finalisé son transfert tant attendu à Stamford Bridge en provenance du Kairat Almaty, en signant un contrat courant jusqu’en 2033. Si le transfert avait initialement été conclu dès février 2025, il n’est entré en vigueur que lorsque l’attaquant a eu 18 ans cette semaine.


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  • Western Sydney Wanderers v Chelsea FC: Sydney Super CupGetty Images Sport

    Le grand espoir kazakh savoure cette opportunité

    Le jeune talent prometteur, qui compte huit sélections avec l’équipe première du Kazakhstan, a exprimé son enthousiasme à l’idée de relever un nouveau défi dans le football anglais avec Burnley.

    Au micro du site officiel de Burnley, Satpayev a exposé ses ambitions : « Je suis très heureux d’être ici. C’est une grande opportunité pour moi dans ma carrière et un grand club pour montrer ce dont je suis capable et aider l’équipe à retrouver la place qui est la sienne. »

    Il a ensuite souligné qu’il était prêt pour ce défi à Turf Moor : « C’est ma première fois en Angleterre et je suis maintenant prêt à entamer ce nouveau chapitre et à réussir avec Burnley. »

  • Le recordman renforce Burnley

    Satpayev arrive en Angleterre avec une réputation grandissante après être devenu le plus jeune joueur de l'histoire du Kazakhstan lors de ses débuts en équipe nationale A contre Curaçao en mars 2025. Le pur produit de l'académie de Kairat a poursuivi son ascension fulgurante en phase de groupes de la Ligue des champions la saison dernière, en trouvant le chemin des filets contre le FC Copenhague après s'être mesuré notamment au Real Madrid et à l'Inter Milan.

    Son sens du but a encore été mis en évidence par une ouverture du score contre la Belgique lors des qualifications pour la Coupe du monde et par une réalisation face aux Western Sydney Wanderers pendant la tournée de pré-saison de Chelsea sous les ordres de l'entraîneur principal Xabi Alonso.

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    La course à la montée en Championship approche

    Satpayev se concentre désormais sur une adaptation rapide aux exigences de la Championship sous les ordres de Nicky Hayen, avec l’objectif de gagner régulièrement du temps de jeu dans l’attaque de Burnley. Son arrivée apporte une nouvelle dimension offensive et une puissance de feu précieuse à la ligne d’attaque des Clarets, qui visent un retour direct en Premier League.

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