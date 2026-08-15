Le jeune talent prometteur, qui compte huit sélections avec l’équipe première du Kazakhstan, a exprimé son enthousiasme à l’idée de relever un nouveau défi dans le football anglais avec Burnley.

Au micro du site officiel de Burnley, Satpayev a exposé ses ambitions : « Je suis très heureux d’être ici. C’est une grande opportunité pour moi dans ma carrière et un grand club pour montrer ce dont je suis capable et aider l’équipe à retrouver la place qui est la sienne. »

Il a ensuite souligné qu’il était prêt pour ce défi à Turf Moor : « C’est ma première fois en Angleterre et je suis maintenant prêt à entamer ce nouveau chapitre et à réussir avec Burnley. »