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Une faille béante : la star du Barça, une « énigme troublante » au Camp Nou

FEATURES
LaLiga
FC Barcelone
A. Balde
J. Cancelo
H. Flick
Espagne

Le FC Barcelone se dirige vers le début de saison avec une brèche attendue au poste de latéral gauche.

João Cancelo négocie toujours son retour au Barça, tandis qu'Alejandro Baldé n'a pas réellement pu se lancer, en raison de problèmes physiques qui l'ont empêché de s'entraîner normalement tout au long de la préparation de la nouvelle saison.

Le journal AS a précisé que les problèmes de Baldé ne lui ont pas permis de disputer ne serait-ce qu'une minute, que ce soit lors du match amical face à Birmingham ou lors des deux matches de préparation qu'a joués l'équipe de l'entraîneur Hansi Flick dans le cadre de la période de préparation.

Le secret qui entoure l'état physique de Baldé rend difficile de savoir s'il souffre avec certitude d'un problème au dos, dû à une hernie, une blessure dont il avait déjà souffert par le passé, ou bien s'il souffre d'une douleur à la région du pubis, ce qui serait plus inquiétant.

Alejandro Baldé a perdu sa place de titulaire la saison dernière après l'arrivée de Cancelo, et n'a pas participé à la Coupe du monde.

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    Baldé gaspille une belle occasion de convaincre Flick

    Baldé avait, en théorie, une bonne occasion durant la période de préparation actuelle de retrouver sa place de titulaire et de convaincre Flick de son mérite.

    L'entraîneur allemand avait déjà laissé entendre à plus d'une reprise la saison dernière que Baldé devait encore progresser davantage, car il possède les qualités qui le lui permettent.

    En réalité, lors de la première saison de Flick à la tête du staff technique du Barça, la saison de Baldé avait été plus que bonne.

    L'entraîneur lui-même a évoqué le cas de Baldé lorsqu'il a été interrogé à ce sujet à la fin du stage organisé par l'équipe en Angleterre, affirmant que le latéral s'améliorait de jour en jour.

    Flick a exprimé l'espoir que le joueur puisse disputer quelques minutes samedi lors du match triangulaire auquel participera le Barça dans la ville d'Udine, face à l'équipe locale et à Nottingham Forest.

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