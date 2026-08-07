Le FC Barcelone se dirige vers le début de saison avec une brèche attendue au poste de latéral gauche.

João Cancelo négocie toujours son retour au Barça, tandis qu'Alejandro Baldé n'a pas réellement pu se lancer, en raison de problèmes physiques qui l'ont empêché de s'entraîner normalement tout au long de la préparation de la nouvelle saison.

Le journal AS a précisé que les problèmes de Baldé ne lui ont pas permis de disputer ne serait-ce qu'une minute, que ce soit lors du match amical face à Birmingham ou lors des deux matches de préparation qu'a joués l'équipe de l'entraîneur Hansi Flick dans le cadre de la période de préparation.

Le secret qui entoure l'état physique de Baldé rend difficile de savoir s'il souffre avec certitude d'un problème au dos, dû à une hernie, une blessure dont il avait déjà souffert par le passé, ou bien s'il souffre d'une douleur à la région du pubis, ce qui serait plus inquiétant.

Alejandro Baldé a perdu sa place de titulaire la saison dernière après l'arrivée de Cancelo, et n'a pas participé à la Coupe du monde.