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Une faille attend Messi… À quoi l’Argentine doit-elle faire attention face à la Suisse ?

Argentine vs Suisse
Argentine
Suisse
Coupe du monde
Argentine vs Égypte
Égypte
Suisse vs Colombie
Colombie
L. Messi
G. Xhaka
M. Yakin
FEATURES
Argentine
Suisse
É.-U.
Égypte
Colombie
Canada

Le parcours vers les demi-finales

L'Argentine affrontera la Suisse dans l'un des défis tactiques les plus ardus de la Coupe du monde 2026. L'équipe, dirigée par l'entraîneur Murat Yakin, s'est qualifiée pour les quarts de finale en affichant un profil très particulier : une défense hermétique, une gestion prudente du ballon et un système de jeu articulé autour de Granit Xhaka.

Après avoir éliminé la Colombie aux tirs au but, les Suisses devront composer avec la fatigue accumulée lors de ces 120 minutes, un facteur qui pourrait profiter à l’équipe de Lionel Scaloni.

  • Comment joue la Suisse ?

    La Suisse a fondé son système de jeu lors de la Coupe du monde sur la cohésion collective. Si elle débute souvent en 4-3-3 ou 4-2-3-1, elle passe rapidement à une défense à cinq ou à un 4-5-1 très resserré, limitant les espaces axiaux et contraignant l’adversaire à évoluer sur les côtés.

    Ce bloc défensif s’appuie sur Manuel Akanji, dont le rôle est de corriger les erreurs et d’anticiper les failles de la ligne arrière.

    Au milieu de terrain, Granit Xhaka assume le rôle de meneur de jeu, tandis que Denis Zakaria apporte dynamisme et agressivité pour récupérer le ballon, selon l’analyse du site TYC.

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  • De quels pièges l’Argentine doit-elle se méfier ?

    Premier facteur clé : Granit Xhaka. Toutes les attaques suisses émanent de leur capitaine. Il dicte le tempo, varie la cadence des passes et lance les offensives pour perforer les lignes défensives. Si l’Argentine ne parvient pas à contenir son influence, la Nati pourra aisément construire son jeu depuis l’arrière.

    Autre point clé : neutraliser Breel Embolo. Sous pression haute, la Suisse franchit rapidement les lignes défensives pour servir son attaquant. L’attaquant de Monaco est à l’aise dos au but, protège bien le ballon et permet à ses coéquipiers de progresser dans le camp adverse. Les coups de pied arrêtés représentent aussi une menace. Fabian Rieder, Xhaka et Ruben Vargas sont d’excellents exécuteurs de coups de pied arrêtés, tandis qu’Akanji, Nico Elvedi et Embolo lui-même font preuve d’une grande habileté dans les duels aériens. La Suisse alterne entre les centres au premier poteau et les ballons en profondeur pour exploiter la puissance physique de ses défenseurs.

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  • Une opportunité se présente à Messi

    Même si la Suisse affiche un système défensif solide, elle laisse toutefois des failles dont l'Argentine pourrait tirer parti. L’une de ces brèches se manifeste lorsque Ricardo Rodríguez monte en attaque : un intervalle se crée alors entre le latéral gauche et Nico Elvedi, notamment quand l’adversaire inverse rapidement le sens de son offensive ou lance une passe en profondeur. Lionel Messi peut exploiter cet intervalle grâce à sa précision balle au pied, tandis que Julián Álvarez ou Lautaro Martínez se projettent dans la profondeur.

    Sur coups de pied arrêtés, la Suisse a tendance à surprotéger sa surface, offrant des rebonds ou des seconds ballons. La Colombie en a profité en huitièmes ; l’Argentine, elle, aligne des attaquants capables de conclure depuis cette zone.

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    La blessure de Johan Manzambi a contraint l’entraîneur Yakin à revoir son schéma offensif. Fabian Rieder offre un meilleur contrôle du ballon, mais il lui manque la vitesse et les qualités individuelles que le jeune joueur a exhibées tout au long du tournoi. Par ailleurs, plusieurs titulaires sont à la limite de la suspension : Dennis Zakaria, Granit Xhaka et Miro Mehmedi comptent déjà un carton jaune, et un second les priverait d’une éventuelle demi-finale. Cette situation pourrait les inciter à la prudence dans certains duels.

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  • Un match tactique… Les trois facteurs qui pourraient faire pencher la balance

    Selon cette même source, la rencontre face à la Suisse exigera de la patience. L’Argentine devra faire circuler le ballon rapidement pour percer la défense suisse, qui excelle dans le jeu en profondeur, tout en profitant de la fatigue des Helvètes après leur match de 120 minutes contre la Colombie. La pression exercée sur Xhaka, la capacité à se projeter rapidement dès que des espaces se créent et l’efficacité sur les coups de pied arrêtés apparaissent comme les trois leviers capables de faire basculer une rencontre qui s’annonce plus tactique qu’ouverte.

    Si l’Argentine parvient à imposer son rythme et à percer derrière les arrières latéraux suisses, elle aura de réelles chances d’atteindre les demi-finales de la Coupe du monde.

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