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Une durée d'absence choquante : El Kaabi subit une opération réussie

NFC Volos vs Olympiakos Pirée
NFC Volos
Olympiakos Pirée
Super League
A. El Kaabi
Grèce
Maroc

Annonce du diagnostic de la terrible blessure

La star marocaine Ayoub El Kaabi, attaquant du club grec de l'Olympiakos, a subi une intervention chirurgicale ce dimanche matin, couronnée de succès, pour traiter sa fracture à la jambe gauche.

À la 43e minute du match entre l'Olympiakos et le Volos, lors de la troisième journée du championnat grec, samedi, El Kaabi tentait de devancer le gardien pour atteindre le ballon lorsque ce dernier s'est jeté sur le ballon avec force, blessant grièvement le joueur marocain sous la violence du choc.

El Kaabi a souffert intensément, ce qui a semé l'effroi parmi toutes les personnes présentes dans le stade, avant l'intervention des médecins, puis son transport rapide vers une ambulance, au vu de l'état critique dont souffrait le joueur.

  • 1Diagnostic définitif : fracture de la jambe

    Le site grec Sportal a déclaré : « L'attaquant international marocain a été victime d'une fracture des os (tibia et péroné) de sa jambe gauche, peu avant la fin de la première mi-temps du match entre l'Olympiakos et Volos (1-1), dans le cadre de la troisième journée du championnat d'élite. »

    Et d'ajouter : « L'opération a été réalisée à Athènes par le médecin de l'Olympiakos, Christos Théos, et son équipe médicale, et elle s'est achevée avec succès. »

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  • 2La durée d'absence prévue pour Ayoub El Kaabi

    Le site Protothema grec a indiqué : « Quant à la durée de son absence, on estime qu'Ayoub El Kaabi devra rester éloigné des compétitions sportives pour une période comprise entre 6 et 7 mois. »

    Il a affirmé dans le même temps que « la durée exacte de son absence des terrains dépend largement de la réponse de son corps au traitement et à la rééducation ».

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  • 3La période de rééducation commence aujourd'hui

    Selon le site Sport 24 grec, « l'Olympiakos a indiqué dans un communiqué officiel que l'opération s'est déroulée sans encombre, réalisée par le médecin en chef de l'équipe, Christos Theos, et son équipe à la clinique P. Faliros rattachée au centre médical d'Athènes ».

    Et de préciser : « La période postopératoire se déroule conformément au plan établi. Par ailleurs, le club rouge et blanc a indiqué que la phase de rééducation débute aujourd'hui, dans le but d'un retour progressif, sûr et complet d'El Kaabi à l'activité compétitive ».

    À lire aussi : après la terrible blessure d'El Kaabi, le gardien de Volos présente ses excuses

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