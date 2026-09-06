Une durée d'absence choquante : El Kaabi subit une opération réussie

La star marocaine Ayoub El Kaabi, attaquant du club grec de l'Olympiakos, a subi une intervention chirurgicale ce dimanche matin, couronnée de succès, pour traiter sa fracture à la jambe gauche.

À la 43e minute du match entre l'Olympiakos et le Volos, lors de la troisième journée du championnat grec, samedi, El Kaabi tentait de devancer le gardien pour atteindre le ballon lorsque ce dernier s'est jeté sur le ballon avec force, blessant grièvement le joueur marocain sous la violence du choc.

El Kaabi a souffert intensément, ce qui a semé l'effroi parmi toutes les personnes présentes dans le stade, avant l'intervention des médecins, puis son transport rapide vers une ambulance, au vu de l'état critique dont souffrait le joueur.