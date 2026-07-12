Une déclaration provocante à un moment délicat… Bellingham sera-t-il absent face à l'Argentine ?

Jude Bellingham se distingue lors de la Coupe du monde 2026 : il a déjà marqué dans des rencontres décisives et prend, avec ou sans ballon, les décisions qui font la différence.

Si l’on pourrait croire que l’entraîneur Thomas Tuchel est fier de compter un joueur de ce calibre dans son effectif, la relation entre les deux hommes a parfois été tendue : la star du Real Madrid et son coach allemand ont déjà exprimé publiquement leurs divergences.

Après la victoire de l’Angleterre face à la Norvège en quarts de finale à Miami, Tuchel a qualifié la prestation de « négligente » et a déclaré que son équipe avait eu « de la chance ».

Mais Bellingham, auteur des deux buts ayant permis à son équipe de renverser la vapeur et de l’emporter 2-1, n’a pas partagé cet avis et a rétorqué avec une audace surprenante : «Peut-être que Tuchel ne sait pas ce qu’il faut pour jouer dans ces conditions contre Erling Haaland, Nosa et Sorloth – ce n’est pas une équipe facile à affronter.»

Selon Sky, ce n’est pas la première fois que les deux hommes s’affrontent.