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Une déclaration provocante à un moment délicat… Bellingham sera-t-il absent face à l'Argentine ?

Angleterre vs Argentine
Angleterre
Argentine
Coupe du monde
T. Tuchel
J. Bellingham
FEATURES
Angleterre
Argentine
É.-U.
Allemagne

Un nouvel épisode de la confrontation entre la star anglaise et l’entraîneur allemand.

Jude Bellingham se distingue lors de la Coupe du monde 2026 : il a déjà marqué dans des rencontres décisives et prend, avec ou sans ballon, les décisions qui font la différence.

Si l’on pourrait croire que l’entraîneur Thomas Tuchel est fier de compter un joueur de ce calibre dans son effectif, la relation entre les deux hommes a parfois été tendue : la star du Real Madrid et son coach allemand ont déjà exprimé publiquement leurs divergences.

Après la victoire de l’Angleterre face à la Norvège en quarts de finale à Miami, Tuchel a qualifié la prestation de « négligente » et a déclaré que son équipe avait eu « de la chance ».

Mais Bellingham, auteur des deux buts ayant permis à son équipe de renverser la vapeur et de l’emporter 2-1, n’a pas partagé cet avis et a rétorqué avec une audace surprenante : «Peut-être que Tuchel ne sait pas ce qu’il faut pour jouer dans ces conditions contre Erling Haaland, Nosa et Sorloth – ce n’est pas une équipe facile à affronter.»

Selon Sky, ce n’est pas la première fois que les deux hommes s’affrontent.

  • Il n'y a pas d'agenda caché

    Le rapport ajoute : « Tuchel avait auparavant jugé le comportement de Bellingham sur le terrain « répugnant », avant de présenter ses excuses, arguant avoir employé ce terme « involontairement ».

    Le sélectionneur de l’équipe d’Angleterre a tenté de résumer l’état d’esprit de Bellingham en juin dernier en déclarant : «Quand il sourit, il séduit tout le monde. Mais parfois, on voit la colère, la soif de victoire, la rage et la fougue ; cela se traduit par une intensité qui peut paraître rebutante, par exemple pour ma mère quand elle regarde la télévision. Je le vois bien.»

    En août, Tuchel a clarifié les choses en déclarant : « J’ai utilisé ce mot par inadvertance, simplement pour illustrer mon propos de manière très claire. Il n’y avait aucun message. Il n’y avait aucune intention cachée. »

    Lire aussi : Le secret du remplacement de Haaland face à l'Angleterre

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  • Le successeur de Rogers… Des rôles susceptibles d’évoluer

    Tuchel a ensuite invité le joueur de 22 ans à « canaliser » cette énergie de colère qui pourrait lui donner un « avantage » sur le terrain. Avant le coup d’envoi de la Coupe du monde, la présence de Bellingham dans le onze de départ suscitait encore des doutes, Tuchel ayant souvent aligné son ami d’enfance Morgan Rogers, 23 ans, au milieu de terrain durant la période de préparation.

    En juin, Tuchel avait prévenu : Bellingham devait encore « faire ses preuves » pour conserver sa place dans le onze, car « nous avons 14 ou 15 joueurs susceptibles d’être titulaires ».

    L’entraîneur allemand a ajouté que « ces rôles sont toujours susceptibles de changer ».

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  • Exclusion d’un catalyseur

    Depuis son retour dans le onze de départ, Jude Bellingham s'est illustré de manière éclatante, ce qui a poussé plusieurs observateurs à saluer la gestion tactique de Thomas Tuchel.

    Selon eux, son exclusion du onze de départ l’aurait poussé à regagner sa place, lui permettant de livrer des performances exceptionnelles dans les moments décisifs.

    Toutefois, de nouvelles tensions sont apparues en novembre dernier lorsque Tuchel a estimé que Bellingham devait « accepter » ses choix, après que le milieu de terrain anglais a manifesté sa frustration à la suite de son remplacement lors de la victoire 2-0 contre l’Albanie.

    Bellingham faisait partie des sept changements opérés lors de la victoire précédente contre la Serbie, et il avait cédé sa place six minutes avant la fin de son premier match comme titulaire en sélection depuis juin.

    Le milieu de terrain a levé les bras au ciel pour marquer son agacement après le deuxième but de Kane, de la tête, alors qu’il voyait Rodgers l’attendre sur la ligne de touche pour le remplacer.

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  • L’absence de Bellingham pour le match contre l’Argentine est impensable.

    Malgré la virulence des déclarations de Bellingham à l'encontre de son entraîneur, qui pourraient faire remonter la tension à son paroxysme entre eux à un moment crucial de l'histoire de l'Angleterre, Sky a affirmé : « Malgré tout, il ne fait aucun doute que Bellingham sera titulaire avec l’Angleterre face à l’Argentine, tenante du titre, mercredi. Avec déjà six buts inscrits lors de la Coupe du monde 2026, Bellingham est en grande forme, ayant déjà dépassé le total de ses buts marqués lors des deux dernières éditions combinées. »

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