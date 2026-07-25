Quiconque connaît la philosophie de Guardiola sait qu'il n'accepte aucun projet sans disposer des outils adéquats pour le mener à bien. Le technicien espagnol mise sur la qualité des joueurs, la capacité à conserver le ballon et le contrôle du rythme du match, ce qui nécessite avant toute chose des éléments dotés de compétences exceptionnelles.

Mais la réalité actuelle de la sélection italienne est bien différente : les talents sont moins nombreux qu'auparavant, et le championnat italien ne produit plus la même quantité de joueurs capables de porter un projet footballistique moderne, ce qui rend l'application des idées de Guardiola une tâche extrêmement complexe.

Et ce n'est pas un hasard si ses plus grands succès sont venus avec des générations exceptionnelles : à commencer par le Barça qui réunissait Xavi, Iniesta et Messi, en passant par le Bayern Munich rempli de stars, jusqu'au Manchester City où il a obtenu tout ce dont il avait besoin en matière de recrues et de moyens.