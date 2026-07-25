Le refus de l'Espagnol Pep Guardiola d'entraîner la sélection italienne n'a pas été qu'une simple décision personnelle : il a révélé bon nombre des problèmes que traverse la Squadra Azzurra ces dernières années, et il a rouvert le débat sur les raisons du déclin de l'une des plus grandes sélections du monde, qui n'a pas réussi à se qualifier pour la Coupe du monde pour la troisième fois consécutive.
La Fédération italienne de football avait placé Guardiola en tête de sa liste de candidats pour diriger la sélection, dans l'espoir de retrouver le prestige perdu. Mais le technicien espagnol a décidé de ne pas tenter l'aventure, ce qui a ensuite dirigé les regards vers d'autres options moins prestigieuses.