« Une décision que personne ne lui pardonnera » : Vinicius place Mourinho devant son premier grand test

José Mourinho affronte son premier véritable test dans la gestion des dossiers épineux depuis son retour au Real Madrid, à l'approche du derby de la capitale face à l'Atlético Madrid, demain dimanche, dans un match dont la composition de départ des deux équipes n'est pas encore totalement définie.

Au Real Madrid, les regards se concentrent sur les choix de Mourinho au milieu de terrain et en attaque, après que Yan Diomandé s'est imposé avec force ces derniers temps, ce qui ouvre la porte à la possibilité que le « Special One » prenne sa première grande décision de la saison en titularisant sa star ivoirienne au détriment de Vinicius Junior.

L'émission « El Larguero » sur la radio « Cadena SER » a évoqué les décisions attendues de Mourinho, ainsi que sa capacité à maintenir la star brésilienne sur le banc des remplaçants au vu de la baisse de son niveau ces derniers temps.