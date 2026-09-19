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« Une décision que personne ne lui pardonnera » : Vinicius place Mourinho devant son premier grand test

Atlético Madrid vs Real Madrid
Atlético Madrid
Real Madrid
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J. Mourinho
Vinicius Junior
Kylian Mbappé
Yan Diomandé
Espagne
Portugal
Brésil
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Côte d’Ivoire

Doutes avant le derby de Madrid

José Mourinho affronte son premier véritable test dans la gestion des dossiers épineux depuis son retour au Real Madrid, à l'approche du derby de la capitale face à l'Atlético Madrid, demain dimanche, dans un match dont la composition de départ des deux équipes n'est pas encore totalement définie.

Au Real Madrid, les regards se concentrent sur les choix de Mourinho au milieu de terrain et en attaque, après que Yan Diomandé s'est imposé avec force ces derniers temps, ce qui ouvre la porte à la possibilité que le « Special One » prenne sa première grande décision de la saison en titularisant sa star ivoirienne au détriment de Vinicius Junior.

L'émission « El Larguero » sur la radio « Cadena SER » a évoqué les décisions attendues de Mourinho, ainsi que sa capacité à maintenir la star brésilienne sur le banc des remplaçants au vu de la baisse de son niveau ces derniers temps.

  • Les doutes autour de Vinicius et les suites du derby : « au Real Madrid, il n'existe pas de zones grises »

    Cette question était au cœur du débat de la célèbre émission, où ont été abordées les dernières décisions de Mourinho et la possibilité qu'il laisse Vinicius, qui traverse une période difficile, sur le banc des remplaçants.

    Le journaliste Julio Pulido est intervenu dans le débat en déclarant : « Dans le contexte du Real Madrid, il y aura du bruit quoi qu'il arrive. Je veux dire, si le Real Madrid gagne, il y aura un bruit positif de la part de ceux qui veulent voir un Real Madrid différent des années précédentes. La victoire peut renforcer cette idée. »

    Mais d'un autre côté, il pourrait y avoir un bruit négatif s'il ne livre pas un bon match, selon Pulido, qui a ajouté : « ... il y a encore ceux qui ont des doutes sur le Real Madrid de Mourinho. Une défaite contre l'Atlético Madrid ferait grandir ce bruit. Mais, au Real Madrid, il y a toujours du bruit. Parfois de manière excessivement positive et parfois aussi très négative. Au Real Madrid, il n'y a pas de nuances de gris. »

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  • Diomandé pousse fort

    De son côté, le journaliste de la Cadena SER Javier Herráez a souligné que tous les regards seraient tournés vers Vinicius, déclarant : « Celui qui a besoin de livrer un bon match, c'est Vinicius », et ce parce que, lors de plusieurs rencontres, il a été loin de son meilleur niveau et les doutes le concernant s'accumulent.

    Herráez a ajouté : « Ce n'est pas une opinion, mais une information. Il a besoin d'un bon match. Il a remporté la Ligue des champions à deux reprises, c'est une star de l'équipe, mais deux ans se sont écoulés depuis. Il a besoin d'un bon match cette saison car il est à un niveau inférieur à ce qu'on attend de lui, et il y a désormais Diomande, qui a été recruté pour une raison. Et il met la pression sur lui. »

  • Une décision que beaucoup ne lui pardonneront pas : le difficile test de Mourinho !

    Le présentateur de l'émission, Manu Carreño, est intervenu en affirmant que José Mourinho a été ramené au Real Madrid précisément pour gérer ce genre de situations.

    Il a déclaré : « Les supporters n'accepteront pas que Vinicius et Mbappé jouent par décret obligatoire (de la part du président du club). C'est ce que, selon moi, beaucoup ne lui pardonneront pas, car Mourinho est venu justement pour prendre ce type de décisions. Si Vinicius n'est pas en forme, il doit s'asseoir sur le banc, une chose dont il a semblé que des entraîneurs précédents étaient les otages. Donc, de nombreux supporters du Real Madrid s'attendent à ce que, si Vinicius n'est pas à son niveau requis, ce ne soit pas un problème, mais il doit le faire asseoir. »

    Carreño a conclu : « Je pense que s'il y a une personne capable de le faire, c'est Mourinho. Beaucoup de supporters du Real Madrid seront déçus par Mourinho si Vinicius et Mbappé jouent, qu'ils soient à un bon ou à un mauvais niveau, en particulier Vini, dont je ne sais pas pourquoi il a disputé tous les matchs. »

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