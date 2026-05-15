« Je n'ai eu aucun contact avec le Real Madrid. Ni avec le président, ni avec aucune autre personnalité importante du club », a déclaré le Portugais lors de la conférence de presse précédant le match de son club, le Benfica, contre le GD Estoril Praia.
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Une décision cruciale devrait être prise prochainement : José Mourinho dément tout contact avec le Real Madrid
Pour l’instant, « The Special One » n’a pas encore réfléchi à son avenir après la saison en cours. Benfica lui aurait déjà proposé une prolongation de contrat, mais il n’envisage pas encore d’y donner suite : « J’ai dit que je n’en voulais pas. Je ne veux rien pour l’instant. »
Néanmoins, la décision finale est imminente : « Dimanche [après la dernière rencontre], oui », a-t-il tranché.
Âgé de 63 ans, il est présenté comme le grand favori pour prendre les commandes du Real Madrid, où l’actuel entraîneur, Álvaro Arbeloa, ne devrait pas être reconduit après l’été en raison de ses résultats décevants.
Selon les dernières informations, son arrivée au Real serait même déjà actée, bien qu’aucune des parties n’ait pour l’instant confirmé l’information. Ces derniers jours, un retour du Portugais sur ses anciennes terres semblait de plus en plus probable. « The Special One » dispose d’une clause de départ de trois millions d’euros dans son contrat avec Benfica, valable jusqu’en 2027.
Outre Mourinho, les noms de Didier Deschamps, sélectionneur sortant de l’équipe de France, et de Sebastian Hoeneß, entraîneur du VfB Stuttgart, avaient également circulé.
José Mourinho a mené le Real Madrid à un doublé historique : le championnat et la coupe.
Chargé de rétablir la discipline au sein d’un effectif de stars en pleine déroute, José Mourinho doit imposer sa poigne de fer alors que le club se dirige vers une deuxième saison consécutive sans titre majeur. Ces derniers mois, les joueurs se sont illustrés par plusieurs écarts de conduite, culminant dans la violente altercation entre Aurélien Tchouameni et Federico Valverde.
Présent sur le banc madrilène de 2010 à 2013, il avait alors conquis une Liga et une Coupe du Roi. Selon Sky Sport, le technicien de 63 ans aurait toutefois posé deux conditions à son retour : obtenir « le contrôle total » et disposer d’un « droit de regard important sur les transferts ».