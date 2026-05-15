Une décision cruciale devrait être prise prochainement : José Mourinho dément tout contact avec le Real Madrid

Pour l’instant, « The Special One » n’a pas encore réfléchi à son avenir après la saison en cours. Benfica lui aurait déjà proposé une prolongation de contrat, mais il n’envisage pas encore d’y donner suite : « J’ai dit que je n’en voulais pas. Je ne veux rien pour l’instant. »

Néanmoins, la décision finale est imminente : « Dimanche [après la dernière rencontre], oui », a-t-il tranché.

Âgé de 63 ans, il est présenté comme le grand favori pour prendre les commandes du Real Madrid, où l’actuel entraîneur, Álvaro Arbeloa, ne devrait pas être reconduit après l’été en raison de ses résultats décevants.

Selon les dernières informations, son arrivée au Real serait même déjà actée, bien qu’aucune des parties n’ait pour l’instant confirmé l’information. Ces derniers jours, un retour du Portugais sur ses anciennes terres semblait de plus en plus probable. « The Special One » dispose d’une clause de départ de trois millions d’euros dans son contrat avec Benfica, valable jusqu’en 2027.

Outre Mourinho, les noms de Didier Deschamps, sélectionneur sortant de l’équipe de France, et de Sebastian Hoeneß, entraîneur du VfB Stuttgart, avaient également circulé.