Une controverse déroutante parmi les experts de l'arbitrage… Gérard Martin méritait-il d'être expulsé face à l'Atlético ?

Le début de la deuxième mi-temps a été marqué par une décision arbitrale controversée : l'expulsion immédiate du jeune défenseur Gerard Martin par l'arbitre espagnol Mateo Busquets Ferrer, suite à un tacle violent sur le joueur de l'Atlético Tiago Almada au milieu du terrain.

Le ralenti télévisé a montré que Martin avait d'abord touché le ballon, puis que sa jambe avait violemment heurté la cheville d'Almada.

L'incident a suscité de vives protestations de la part de l'entraîneur de l'Atlético, Diego Simeone, qui avait d'abord applaudi la décision, alors que le score était à égalité après l'expulsion de Nicolás González en fin de première mi-temps, avant d'exploser de colère face à cette décision.

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De son côté, l'entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, s'est montré satisfait après que l'arbitre a fait appel à la VAR. Busquets Ferrer s'est dirigé vers l'écran situé sur le côté du terrain, et l'arbitre a finalement annulé le carton rouge pour le remplacer par un simple carton jaune, permettant ainsi à Gerard Martin de rester sur le terrain.