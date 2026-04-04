Goal.com
En direct
Live Scores, Stats, and the Latest News
Atletico de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

Traduit par

Une controverse déroutante parmi les experts de l'arbitrage… Gérard Martin méritait-il d'être expulsé face à l'Atlético ?

Atletico Madrid vs FC Barcelone
Atletico Madrid
FC Barcelone
LaLiga
G. Martin
Espagne

Le match opposant l'Atlético de Madrid au FC Barcelone ce samedi soir a donné lieu à plusieurs décisions arbitrales controversées, ce qui n'est pas sans rappeler le scénario habituel de la Liga ces derniers temps, où la plupart des clubs se plaignent des arbitres.

Barcelone s'est imposé face à l'Atlético de Madrid sur le score de 2-1, et c'est le vétéran Robert Lewandowski qui a eu le dernier mot en offrant les trois précieux points au Barça à la 87e minute.

Cette victoire compte double – en théorie –, d’autant plus qu’elle a permis à Barcelone (76 points) de porter son avance sur son dauphin, le Real Madrid, à 7 points, après la défaite de ce dernier aujourd’hui face à Majorque, à huit journées de la fin du championnat.

  • Une décision arbitrale controversée

    Le début de la deuxième mi-temps a été marqué par une décision arbitrale controversée : l'expulsion immédiate du jeune défenseur Gerard Martin par l'arbitre espagnol Mateo Busquets Ferrer, suite à un tacle violent sur le joueur de l'Atlético Tiago Almada au milieu du terrain.

    Le ralenti télévisé a montré que Martin avait d'abord touché le ballon, puis que sa jambe avait violemment heurté la cheville d'Almada.

    L'incident a suscité de vives protestations de la part de l'entraîneur de l'Atlético, Diego Simeone, qui avait d'abord applaudi la décision, alors que le score était à égalité après l'expulsion de Nicolás González en fin de première mi-temps, avant d'exploser de colère face à cette décision.

    Lire aussi : Sur les cendres de Liverpool... Haaland signe un exploit exceptionnel

    Lire aussi : Une défaite amère : Mbappé échoue au test... et Majorque profite de la faiblesse de la star vieillissante

    De son côté, l'entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, s'est montré satisfait après que l'arbitre a fait appel à la VAR. Busquets Ferrer s'est dirigé vers l'écran situé sur le côté du terrain, et l'arbitre a finalement annulé le carton rouge pour le remplacer par un simple carton jaune, permettant ainsi à Gerard Martin de rester sur le terrain.

    • Publicité

  • Un dilemme déroutant !... Une décision courageuse

    Comme d'habitude, les avis des analystes et des experts en arbitrage se sont divisés au sujet de l'incident impliquant Gerard Martin face à l'Atlético de Madrid ce soir.

    Asubio, expert en arbitrage pour le journal espagnol El Desmarque, a déclaré que la décision de l'arbitre était juste.

    Il a précisé que l'arbitre et la salle VAR s'appuient sur une circulaire officielle publiée par la Commission espagnole des arbitres, qui explique ce type de tacles suivis d'un contact violent entre les joueurs après le jeu.

    Selon Asubio, cette circulaire précise que « si le joueur n’est pas en mesure de freiner sa course, cela ne constitue pas nécessairement une « faute passible d’expulsion immédiate », mais un carton jaune peut suffire après évaluation du degré de violence.

    L'expert en arbitrage Iturralde González a partagé cet avis avec Asubio lors de l'émission Carrusel Deportivo sur la radio espagnole Cadena SER.

    Les experts du site Archivofar se sont également ralliés à cette opinion, qualifiant l'intervention de la VAR de « courageuse et juste », et affirmant que ce jeu « ne mérite pas un carton rouge direct » selon les critères actuels.

  • Une intervention injustifiée de Var… « L'expulsion est justifiée » !

    De son côté, Perez Borol, expert arbitral chevronné et analyste à « Radio Marca », estime que la décision de l'arbitre d'expulser Martin était tout à fait justifiée, et que l'intervention de la VAR et la révision de l'action « n'étaient absolument pas justifiées ».

    Borol a déclaré textuellement : « La décision d'expulser le joueur du FC Barcelone (Gerard Martin) n'était pas une erreur. À mon avis, le joueur méritait l'expulsion car le contact était très violent sur la cheville d'Almada. Cette action n'aurait pas dû faire l'objet d'une révision par la VAR. »

Ligue des Champions
FC Barcelone crest
FC Barcelone
BAR
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM