Une controverse déroutante parmi les experts de l'arbitrage… Gérard Martin méritait-il d'être expulsé face à l'Atlético ?

Le match opposant l'Atlético de Madrid au FC Barcelone ce samedi soir a donné lieu à plusieurs décisions arbitrales controversées, ce qui n'est pas sans rappeler le scénario habituel de la Liga ces derniers temps, où la plupart des clubs se plaignent des arbitres.
Barcelone s'est imposé face à l'Atlético de Madrid sur le score de 2-1, et c'est le vétéran Robert Lewandowski qui a eu le dernier mot en offrant les trois précieux points au Barça à la 87e minute.
Cette victoire compte double – en théorie –, d’autant plus qu’elle a permis à Barcelone (76 points) de porter son avance sur son dauphin, le Real Madrid, à 7 points, après la défaite de ce dernier aujourd’hui face à Majorque, à huit journées de la fin du championnat.