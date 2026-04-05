Une comparaison révélatrice… Pourquoi les erreurs d'Arbeloa semblent-elles plus graves que les défaites d'Alonso ?

Le journal « ElDesmarque » a révélé des rebondissements dramatiques dans la course au titre de la Liga, après que le Real Madrid a subi un coup dur qui a anéanti une grande partie de ses espoirs de remporter le titre, suite à la victoire 2-1 du FC Barcelone face à l'Atlético de Madrid, et ce, quelques heures seulement après la défaite du Real face au Real Majorque sur le même score.

Le journal précise que cette défaite est la cinquième de l'entraîneur Álvaro Arbeloa depuis qu'il a pris les rênes de l'équipe première, égalant ainsi le nombre de défaites subies par Xabi Alonso au cours de la saison précédant son départ, mais en dix matchs de moins, ce qui reflète la pression croissante qui pèse sur le jeune entraîneur.

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