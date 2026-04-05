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Karim Malim

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Une comparaison révélatrice… Pourquoi les erreurs d'Arbeloa semblent-elles plus graves que les défaites d'Alonso ?

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Ces chiffres sont préoccupants

Le journal « ElDesmarque » a révélé des rebondissements dramatiques dans la course au titre de la Liga, après que le Real Madrid a subi un coup dur qui a anéanti une grande partie de ses espoirs de remporter le titre, suite à la victoire 2-1 du FC Barcelone face à l'Atlético de Madrid, et ce, quelques heures seulement après la défaite du Real face au Real Majorque sur le même score.

Le journal précise que cette défaite est la cinquième de l'entraîneur Álvaro Arbeloa depuis qu'il a pris les rênes de l'équipe première, égalant ainsi le nombre de défaites subies par Xabi Alonso au cours de la saison précédant son départ, mais en dix matchs de moins, ce qui reflète la pression croissante qui pèse sur le jeune entraîneur.

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    Des chiffres proches… mais des parcours différents

    Selon le journal « ElDesmarque », Arbeloa a dirigé l'équipe lors de 18 matchs depuis sa promotion de l'équipe réserve, au cours desquels il a remporté 13 victoires contre 5 défaites, sans avoir concédé le moindre match nul jusqu'à présent.

    De son côté, Xabi Alonso a disputé 28 matchs, au cours desquels il a remporté 20 victoires et 3 nuls contre 5 défaites, à l'exception de sa participation à la Coupe du monde des clubs, où il a remporté 4 matchs et fait un match nul, avant de subir une défaite cuisante face au Paris Saint-Germain sur le score de 4-0 en demi-finale.

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  • Manchester City FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Les divergences entre les adversaires révèlent la vérité

    Le journal « ElDesmarque » a souligné que l'une des principales différences entre les parcours d'Alonso et d'Arbeloa réside dans la nature des adversaires face auxquels ils ont essuyé des défaites.

    Alonso a en effet échoué lors de rencontres majeures, notamment lors du derby de la capitale contre l'Atlético de Madrid (5-2), et la défaite au stade « Santiago Bernabéu » face à Celta Vigo sur le score de 2-0, sans oublier sa défaite européenne face à Liverpool à Anfield sur le score de 1-0, et face à Manchester City sur le score de 2-1, sans oublier la défaite face à Barcelone sur le score de 3-2 en finale de la Supercoupe d'Espagne, une défaite qui a précipité son départ.

    En revanche, les défaites d'Arbeloa ont été concédées face à des équipes de moindre envergure : il s'est incliné 4-2 face à Benfica en Ligue des champions, 2-1 face à Osasuna en Liga, ainsi que 1-0 face à Getafe (sa seule défaite à domicile), sans oublier la défaite 2-1 face au Real Majorque et, enfin, la défaite 3-2 face à Albacete en Coupe du Roi, lors de son premier match avec l'équipe.

    Au niveau des chiffres, la moyenne de points de Xabi Alonso s'élève à 2,24 points par match, contre seulement 2,17 points pour Arbeloa, un écart minime sur le plan numérique, mais qui revêt une grande importance en termes de performance et de régularité.

  • Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    La Ligue des champions… La dernière chance

    Dans ce contexte, Arbeloa s'accroche à un dernier espoir : la Ligue des champions, où il s'apprête à affronter un adversaire de taille, le Bayern Munich, en quarts de finale.

    Arbeloa se retrouve à sept points de Barcelone dans la course au titre de la Liga, ce qui fait de la compétition européenne sa seule bouée de sauvetage pour sauver sa saison, et peut-être aussi son avenir au sein de l'équipe. Cette opportunité va-t-elle se transformer en un moment de rédemption historique, ou marquera-t-elle le début de la fin ?

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