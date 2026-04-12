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Borussia Dortmund v Bayer 04 Leverkusen - BundesligaGetty Images Sport
Filippo Cataldo

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Une baisse de régime inquiétante : pour le BVB, les acquis de cette saison sont désormais en péril

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Opinion
Borussia Dortmund vs Bayer Leverkusen
Borussia Dortmund
Bayer Leverkusen
N. Kovac
N. Schlotterbeck

Après la défaite 0-1 contre le Bayer Leverkusen, joueurs et dirigeants du BVB se focalisent surtout sur les sifflets isolés visant Nico Schlotterbeck. Si leur solidarité est louable, elle masque toutefois un problème plus profond : la baisse de motivation au sein de l’équipe revêt désormais des proportions inquiétantes.

Après la défaite 0-1 contre le Bayer Leverkusen, joueurs et dirigeants du Borussia Dortmund ont publiquement défendu Nico Schlotterbeck, dénonçant les sifflets isolés dont le défenseur a été la cible au moment de l’annonce du onze de départ et durant la rencontre. 

Une réaction aussi prévisible qu’indispensable, car toute autre attitude aurait été contre-productive. Resserrer les rangs de manière ostentatoire, afficher une unité de façade et protéger Schlotterbeck en tant que groupe, ou « en tant que Borussiens », selon les mots de l’entraîneur Niko Kovac, est une chose. 

  • Borussia Dortmund v Bayer 04 Leverkusen - BundesligaGetty Images Sport

    La condamnation des sifflets – isolés et, selon les supporters, tout à fait compréhensibles – s’est avérée excessivement sévère (« Ce n’est pas correct », a déclaré le directeur général Carsten Cramer ; « Une aberration », a estimé le défenseur Waldemar Anton). Elle a aussi occulté des sujets bien plus importants qui méritaient d’être longuement discutés cet après-midi-là.

    Car les Borussen sont en train de laisser filer cette saison. 

    Certes, le BVB occupe toujours la deuxième place du classement : il n’a concédé que deux défaites en Bundesliga, contre le futur champion bavarois et, plus récemment, face au Bayer Leverkusen, déjà battu en Coupe. Si le spectacle n’a pas toujours été au rendez-vous, les résultats et la fameuse mentalité du groupe ont répondu présent. La défaite contre le Bayer Leverkusen, en lutte pour la Ligue des champions, n’y change rien. Il est compréhensible que l’équipe, confrontée à un classement figé depuis des semaines – le FC Bayern est hors d’atteinte, mais RB Leipzig et VfB Stuttgart aussi –, ne se batte plus de toutes ses forces pour éviter une défaite imminente. 

    Néanmoins, un bémol de taille persiste : la baisse de tension au sein de l’effectif prend peu à peu des proportions préoccupantes. 


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  • VfB Stuttgart v Borussia Dortmund - BundesligaGetty Images Sport

    Face au VfB Stuttgart puis au HSV, le BVB a dû son salut à ses remplaçants.

    La semaine dernière à Stuttgart, le BVB n’a affiché l’intention, jusqu’aux arrêts de jeu, que de viser au mieux un match nul 0-0 ; l’équipe semblait même se contenter du statu quo. Le 2-0 final, flatteur, ne s’est matérialisé que grâce aux entrants Karim Adeyemi, Julian Brandt et Fabio Silva, passeurs décisifs puis buteurs, ont justifié leur quête de temps de jeu supplémentaire. Avec succès : le duo a été aligné d’entrée contre Leverkusen, et Brandt, en particulier, a brillé lors de la défaite 1-0.

    Déjà, lors du 3-2 face au Hambourg SV juste avant la trêve internationale, alors que le score était de 0-2, l’équipe avait moins bénéficié d’une amélioration collective que des entrées décisives de Ramy Bensebaini et Fabio Silva, deux autres « supers subs » de Niko Kovac.

    Contre Leverkusen, les Borussen ont certes bien démarré et ont même réussi à s’imposer quelque peu, sans pour autant se créer de réelles occasions dans la surface de réparation. Après l’ouverture du score, toutefois, aucune réaction notable n’a été observée en seconde période, bien au contraire. Il est à noter que les deux tribunes, ayant cessé de soutenir leur équipe suite à une urgence médicale, ont plongé le stade dans un calme inhabituel ; cette atmosphère semblait davantage troubler les joueurs du BVB que les sifflets précédemment adressés à Schlotterbeck, lequel a pourtant livré une performance correcte. Mais cette parenthèse n’altère pas l’analyse globale. 

  • BVB : Dortmund a-t-il vraiment l'empreinte d'une équipe de Niko Kovac ?

    « Le champion d’Allemagne n’est pas encore connu », a déclaré Niko Kovac jeudi dernier, car mathématiquement, tout reste possible, en tête comme en queue de classement. Réaliste avant tout, l’entraîneur n’a pas laissé entendre qu’il était encore possible de rattraper le Bayern, même si, théoriquement, une telle hypothèse ne peut être totalement exclue.

    Il ne voulait pas non plus suggérer que la qualification pour la Ligue des champions, que le BVB n’a pas encore assurée mathématiquement après sa défaite contre Leverkusen, pourrait encore être compromise. Son objectif était avant tout d’éviter tout relâchement chez ses joueurs, comme celui constaté contre Leverkusen – et déjà face au VfB Stuttgart et au Hambourg SV. 

    L’une des plus grandes réussites de Niko Kovac cette saison au BVB a été d’éviter toute remise en question de la mentalité du groupe, un débat paralysant et stérile à Dortmund. Si le jeu de possession a parfois manqué d’inspiration, le technicien a inculqué à son groupe la capacité à ne jamais abdiquer, à se relever et à franchir les obstacles. Les résultats ont jusqu’ici confirmé cette approche, même si ce mental semble s’être dilué ces dernières semaines. Un nouveau faux pas samedi prochain face au TSG Hoffenheim pourrait ainsi offrir le titre au Bayern dès la prochaine journée.

    Bien sûr, les Borussen peuvent se moquer de la date du prochain sacre bavarois. Mais si ce BVB veut vraiment porter l’empreinte de Niko Kovac, il doit aborder le déplacement à Hoffenheim avec la même ferveur que celle déployée samedi pour réprimander les supporters ayant sifflé Nico Schlotterbeck. 

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