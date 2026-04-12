La semaine dernière à Stuttgart, le BVB n’a affiché l’intention, jusqu’aux arrêts de jeu, que de viser au mieux un match nul 0-0 ; l’équipe semblait même se contenter du statu quo. Le 2-0 final, flatteur, ne s’est matérialisé que grâce aux entrants Karim Adeyemi, Julian Brandt et Fabio Silva, passeurs décisifs puis buteurs, ont justifié leur quête de temps de jeu supplémentaire. Avec succès : le duo a été aligné d’entrée contre Leverkusen, et Brandt, en particulier, a brillé lors de la défaite 1-0.
Déjà, lors du 3-2 face au Hambourg SV juste avant la trêve internationale, alors que le score était de 0-2, l’équipe avait moins bénéficié d’une amélioration collective que des entrées décisives de Ramy Bensebaini et Fabio Silva, deux autres « supers subs » de Niko Kovac.
Contre Leverkusen, les Borussen ont certes bien démarré et ont même réussi à s’imposer quelque peu, sans pour autant se créer de réelles occasions dans la surface de réparation. Après l’ouverture du score, toutefois, aucune réaction notable n’a été observée en seconde période, bien au contraire. Il est à noter que les deux tribunes, ayant cessé de soutenir leur équipe suite à une urgence médicale, ont plongé le stade dans un calme inhabituel ; cette atmosphère semblait davantage troubler les joueurs du BVB que les sifflets précédemment adressés à Schlotterbeck, lequel a pourtant livré une performance correcte. Mais cette parenthèse n’altère pas l’analyse globale.