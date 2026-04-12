La condamnation des sifflets – isolés et, selon les supporters, tout à fait compréhensibles – s’est avérée excessivement sévère (« Ce n’est pas correct », a déclaré le directeur général Carsten Cramer ; « Une aberration », a estimé le défenseur Waldemar Anton). Elle a aussi occulté des sujets bien plus importants qui méritaient d’être longuement discutés cet après-midi-là.

Car les Borussen sont en train de laisser filer cette saison.

Certes, le BVB occupe toujours la deuxième place du classement : il n’a concédé que deux défaites en Bundesliga, contre le futur champion bavarois et, plus récemment, face au Bayer Leverkusen, déjà battu en Coupe. Si le spectacle n’a pas toujours été au rendez-vous, les résultats et la fameuse mentalité du groupe ont répondu présent. La défaite contre le Bayer Leverkusen, en lutte pour la Ligue des champions, n’y change rien. Il est compréhensible que l’équipe, confrontée à un classement figé depuis des semaines – le FC Bayern est hors d’atteinte, mais RB Leipzig et VfB Stuttgart aussi –, ne se batte plus de toutes ses forces pour éviter une défaite imminente.

Néanmoins, un bémol de taille persiste : la baisse de tension au sein de l’effectif prend peu à peu des proportions préoccupantes.



