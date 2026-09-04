Al-Hilal a radicalement remodelé sa ligne offensive durant le mercato estival, après avoir recruté le Néerlandais Crysencio Summerville, l'Anglais Ollie Watkins et le Brésilien Gabriel Martinelli, trois transferts qui ont relevé le niveau de concurrence au sein de l'attaque, coïncidant avec les départs de Malcom et de Karim Benzema, tandis que Salem Al-Dawsari poursuit sa convalescence en vue d'un retour sur les terrains.

Lorsque Salem reviendra, il devra faire face à une question difficile qui ne concerne pas sa capacité à apporter un plus, mais plutôt la place qu'il pourra occuper au sein d'un système désormais composé de noms jeunes et rapides, évoluant à un rythme élevé.

L'écart entre les nouveaux éléments offensifs et le capitaine d'Al-Hilal en matière de vitesse, d'activité et de capacité à prendre des décisions dans les espaces est devenu évident, ce qui oblige le joueur à réfléchir à son rôle au sein de l'équipe plutôt que de simplement chercher une place de titulaire.