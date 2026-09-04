Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
Goal.com
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Al Ahli v Al Hilal: King's Cup Semi FinalGetty Images Sport
GOAL

Traduit par

Une attaque dévastatrice, mais Salem Al-Dawsari va-t-il rester à Al-Hilal ?

Salem Mohammed Al-Dossari
Al Hilal
Saudi Pro League
C. Summerville
G. Martinelli
O. Watkins
Arabie saoudite
Pays-Bas
Brésil
Angleterre

Le Tornado face à une mission difficile

Al-Hilal a radicalement remodelé sa ligne offensive durant le mercato estival, après avoir recruté le Néerlandais Crysencio Summerville, l'Anglais Ollie Watkins et le Brésilien Gabriel Martinelli, trois transferts qui ont relevé le niveau de concurrence au sein de l'attaque, coïncidant avec les départs de Malcom et de Karim Benzema, tandis que Salem Al-Dawsari poursuit sa convalescence en vue d'un retour sur les terrains.

Lorsque Salem reviendra, il devra faire face à une question difficile qui ne concerne pas sa capacité à apporter un plus, mais plutôt la place qu'il pourra occuper au sein d'un système désormais composé de noms jeunes et rapides, évoluant à un rythme élevé.

 L'écart entre les nouveaux éléments offensifs et le capitaine d'Al-Hilal en matière de vitesse, d'activité et de capacité à prendre des décisions dans les espaces est devenu évident, ce qui oblige le joueur à réfléchir à son rôle au sein de l'équipe plutôt que de simplement chercher une place de titulaire.

Billets des matchs de la Saudi Pro LeagueAchetez votre billet dès maintenant !

  • Al Hilal v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Summerville et Mendes : de nouveaux critères au sein de l'attaque d'Al-Hilal

    La comparaison ne porte pas ici sur la valeur de Salem Al-Dawsari ni sur son parcours, mais sur les exigences physiques et techniques imposées par le football moderne.

     Somerville, par exemple, possède une grande vitesse, une capacité à démarrer et à porter le ballon sur de longues distances, tandis que Sultan Mandash représente une option dynamique dans les transitions, capable de conserver le ballon et de casser les lignes adverses.

    Vous pouvez débattre plus en profondeur de ces sujets et de l'actualité sur les forums de « Kooora »

    Avec ce rythme, Salem pourrait avoir du mal à suivre le groupe de manière continue, surtout compte tenu de son âge par rapport aux autres options offensives, mais cela ne signifie absolument pas que son rôle est terminé. 

    Au contraire, son expérience, son intelligence et sa capacité à faire basculer les matchs peuvent faire de lui l'une des armes les plus importantes d'Al-Hilal depuis le banc de touche.

    • Publicité
  • Gabriel-Martinelli-Al-HilalAl-Hilal (X)

    Martinelli, le concurrent direct de Salem

    L'arrivée de Martinelli constitue précisément le plus grand changement dans l'équation de Salem Al-Dawsari, car le Brésilien occupe pratiquement le même poste et possède des qualités physiques et techniques qui font de lui un sérieux candidat à une place de titulaire. 

    La vitesse, les percées directes, la capacité à pénétrer et à jouer à un rythme élevé sont autant d'atouts qui confèrent à Martinelli un avantage évident sur certains aspects.

    De l'autre côté, Summerville sera l'une des principales options sur l'aile opposée, tandis que Watkins offre à Inzaghi un véritable attaquant de pointe doté de mobilité et de capacité au pressing. 

    Ainsi, Al-Hilal dispose désormais d'une ligne offensive jeune et rapide, ce qui signifie que la concurrence pour les places ne sera pas facile, et Salem en particulier se retrouvera face à un test difficile pour retrouver sa place.

  • Al Hilal v Al Sadd: AFC Champions EliteGetty Images Sport

    Où se situe Salem parmi ces noms ?

    La comparaison ici ne diminue en rien la valeur de Salem, mais elle traduit une nouvelle réalité au sein de l'équipe. Somerville et Martinelli apportent un rythme élevé dans les transitions, tandis que Salem dispose d'une plus grande expérience et d'une intelligence de jeu, en plus de sa capacité à prendre la bonne décision dans les moments décisifs.

    Le problème, c'est qu'Al Hilal, sous la direction d'Inzaghi, veut une équipe capable de presser et de passer rapidement de la défense à l'attaque, des exigences physiques qui rendent la concurrence plus difficile pour le joueur à mesure qu'il avance en âge.

    Il pourrait donc être compliqué pour Salem de s'assurer une place de titulaire à titre permanent, surtout si Martinelli entame la saison au niveau que l'on attend de lui. Mais cela ne veut pas dire que Salem a perdu de sa valeur ; peut-être que son rôle deviendra simplement différent et plus important dans certains scénarios.

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google

  • Les légendes d'Al Hilal avaient déjà donné la leçon

    Al-Hilal possède lui-même des exemples historiques montrant qu'une légende peut passer du statut de joueur titulaire permanent à celui d'un leader capable de faire la différence depuis le banc. 

    Sami Al-Jaber et Youssef Al-Thunayan ont traversé des périodes durant lesquelles ils ont pris place sur le banc des remplaçants, mais leur statut au sein de l'équipe n'en a pas été affecté, et ils entraient en jeu dans les moments où Al-Hilal avait besoin de leur expérience et de leur personnalité.

    Ce modèle pourrait être le plus adapté à Salem Al-Dawsari pour la période à venir. Sa présence sur le banc des remplaçants ne signifie pas que sa valeur a diminué, mais pourrait au contraire en faire une arme prête à l'emploi lorsque les défenses adverses fatiguent et qu'Al-Hilal a besoin d'un joueur qui sait comment tuer le match ou en inverser le cours.

  • Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    La décision appartient désormais à Salem

    Salem Al-Dawsari n'est pas un simple joueur qui se bat pour une place, mais l'une des plus grandes légendes d'Al-Hilal à l'ère moderne. C'est pourquoi sa réussite dans la période à venir pourrait dépendre en grande partie de sa manière de gérer le changement.

    S'il veut poursuivre pendant de longues années tout en s'obstinant à débuter chaque match, la tâche s'annonce extrêmement difficile en présence de Martinelli, Somerville et d'autres.

    À lire aussi : au cœur d'Al-Hilal, un conseil en or pour réorganiser les cartes d'Al-Ahli

     En revanche, s'il accepte l'idée d'évoluer au fil des années et devient un leader qui guide l'équipe depuis le banc, avant d'entrer lorsque Inzaghi a besoin de lui, son influence pourrait durer plus longtemps.

    Al-Hilal dispose désormais d'une attaque plus rapide et plus féroce, et Martinelli semble le candidat le plus proche pour occuper le flanc gauche. Mais la présence de Salem ne devrait pas entrer en contradiction avec cette puissance ; elle peut au contraire en faire partie d'une manière différente.

    Au final, la question n'est peut-être pas : Salem Al-Dawsari va-t-il poursuivre à Al-Hilal ? La réponse la plus probable est oui. La question la plus délicate est : dans quel rôle poursuivra-t-il ? Un titulaire qui résiste à la concurrence d'une nouvelle génération, ou une légende qui sait quand s'asseoir et quand entrer pour faire la différence ?

Saudi Pro League
Al Shabab crest
Al Shabab
ALS
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL