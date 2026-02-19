getty
Une association antiraciste accuse José Mourinho d'avoir manipulé Vinicius Junior après le chaos de la Ligue des champions
La posture provocatrice du Special One
Le match a été interrompu pendant près de 10 minutes après que les supporters du Benfica aient lancé des objets sur la star madrilène alors qu'il célébrait son but décisif et spectaculaire dans la victoire 1-0 à Lisbonne. Alors que le match était sur le point de reprendre, le Brésilien s'est précipité vers l'arbitre, affirmant que Gianluca Prestianni, joueur du Benfica, lui avait adressé une remarque raciste. L'incident a suscité l'indignation sur le terrain et dans les tribunes, les joueurs et les entraîneurs des deux équipes réagissant tandis que la foule huait.
Après le match, l'entraîneur du Benfica, Mourinho, s'est retrouvé sous les feux de la rampe avec des commentaires qui n'ont fait qu'intensifier le débat, soutenant la position de son club tout en mettant en doute le comportement approprié de l'attaquant madrilène pendant le match.
« Cela aurait dû être le moment fou du match, un but incroyable dans un beau match... ces talents sont capables de faire ces belles choses, mais malheureusement, [Vinicius] ne s'est pas contenté de marquer ce but étonnant, puis le match s'est terminé. Quand on marque un but comme celui-là, on le célèbre de manière respectueuse », a-t-il déclaré à Amazon.
Lorsqu'on lui a demandé si Vinicius avait activement provoqué les supporters locaux et l'équipe du Benfica, l'ancien entraîneur de Chelsea et du Real Madrid s'est montré catégorique. Mourinho a ajouté : « Oui, je le crois. Les mots qu'ils ont échangés, Prestianni et Vinicius, je veux rester impartial. Je ne ferai aucun commentaire à ce sujet. »
Mourinho a également révélé la teneur de sa conversation avec le joueur sur la touche pendant une interruption de jeu. Il a raconté : « Je lui ai dit que quand on marque un but comme celui-là, on se contente de célébrer et de retourner sur le terrain. Et puis, quand il a commencé à parler de racisme, je lui ai dit que la plus grande personnalité de l'histoire de ce club était noire. Ce club est tout sauf raciste, donc si dans son esprit il y avait un lien avec cela, c'est le Benfica. Il y a quelque chose qui ne va pas, car cela se produit dans tous les stades. Dans tous les stades où Vinicius joue, il se passe quelque chose. Toujours. Je dis que ce furent 50 bonnes minutes de football, des millions de personnes qui regardaient à travers le monde, un but incroyable, absolument incroyable, puis le match était terminé. »
Kick It Out publie une réponse cinglante
Les commentaires de Mourinho ont déjà suscité des critiques, tout comme le soutien public apporté par Benfica à l'Argentin à la suite de la polémique. Kick It Out s'en est pris à l'ancien entraîneur de Chelsea et de Manchester United avec une série de déclarations percutantes sur les réseaux sociaux, condamnant le discours du manager comme étant nuisible et détournant l'attention. L'organisation caritative a déclaré sur X : « Lorsque quelqu'un signale un cas de discrimination dans le football, ou ailleurs, la première priorité est de l'écouter et de lui apporter son soutien. Se concentrer sur la célébration du but de Vinicius Jr ou sur l'histoire du club, au lieu de reconnaître le signalement, est une forme de manipulation mentale. Cette approche nuit non seulement à la personne concernée, mais envoie également un message erroné à d'autres personnes dans le monde qui ont peut-être vécu des situations similaires. Les dirigeants du monde du football ont un rôle crucial à jouer dans l'établissement de normes, et des moments comme celui-ci exigent un leadership responsable qui renforce le respect, l'inclusion et la responsabilité. Nous attendons avec impatience une enquête approfondie sur cet incident, avec une responsabilisation appropriée liée au résultat. »
Benfica et Prestianni défendent leur terrain
Malgré le tollé mondial, Benfica a décidé de soutenir Prestianni, qui est accusé d'avoir traité Vinicius de « singe ». Le club a publié un communiqué officiel dans lequel il déclare : « Le club réaffirme, clairement et sans équivoque, son engagement historique et inébranlable à défendre les valeurs
d'égalité, de respect et d'inclusion, qui correspondent aux valeurs fondamentales de sa fondation et dont Eusébio est le plus grand symbole. Le Sport Lisboa e Benfica réitère son soutien total et sa confiance dans la version présentée par le joueur Gianluca Prestianni, dont le comportement au service du club a toujours été guidé par le respect des adversaires, des institutions et des principes qui définissent l'identité du Benfica. Le club regrette la campagne de diffamation dont le joueur a été victime. »
Prestianni a également rompu son silence, se rendant sur les réseaux sociaux pour nier les accusations et se demander pourquoi ses adversaires n'avaient pas réagi de manière plus agressive si un tel commentaire avait été fait. Il a publié sur Instagram : « Je tiens à préciser qu'à aucun moment je n'ai adressé d'insultes racistes au joueur Vinicius Junior, qui a malheureusement mal compris ce qu'il pensait avoir entendu. Je n'ai jamais été raciste envers qui que ce soit et je regrette les menaces que j'ai reçues de la part des joueurs du Real Madrid. »
Une enquête de l'UEFA plane sur Lisbonne
La situation reste extrêmement instable alors que la communauté du football attend l'intervention des instances dirigeantes pour déterminer les faits de la soirée. L'UEFA ayant déjà ouvert une enquête approfondie sur l'incident, les preuves, qu'il s'agisse des images diffusées ou des témoignages, feront l'objet d'un examen minutieux. Alors que le débat sur les provocations des joueurs et les insultes racistes continue de polariser l'opinion, la pression s'intensifie sur Mourinho et Benfica pour qu'ils fournissent plus que de simples dérobades face aux graves accusations portées contre leur conduite.
