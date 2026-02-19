Une association antiraciste accuse José Mourinho d'avoir manipulé Vinicius Junior après le chaos de la Ligue des champions

Le match a été interrompu pendant près de 10 minutes après que les supporters du Benfica aient lancé des objets sur la star madrilène alors qu'il célébrait son but décisif et spectaculaire dans la victoire 1-0 à Lisbonne. Alors que le match était sur le point de reprendre, le Brésilien s'est précipité vers l'arbitre, affirmant que Gianluca Prestianni, joueur du Benfica, lui avait adressé une remarque raciste. L'incident a suscité l'indignation sur le terrain et dans les tribunes, les joueurs et les entraîneurs des deux équipes réagissant tandis que la foule huait.

Après le match, l'entraîneur du Benfica, Mourinho, s'est retrouvé sous les feux de la rampe avec des commentaires qui n'ont fait qu'intensifier le débat, soutenant la position de son club tout en mettant en doute le comportement approprié de l'attaquant madrilène pendant le match.

« Cela aurait dû être le moment fou du match, un but incroyable dans un beau match... ces talents sont capables de faire ces belles choses, mais malheureusement, [Vinicius] ne s'est pas contenté de marquer ce but étonnant, puis le match s'est terminé. Quand on marque un but comme celui-là, on le célèbre de manière respectueuse », a-t-il déclaré à Amazon.

Lorsqu'on lui a demandé si Vinicius avait activement provoqué les supporters locaux et l'équipe du Benfica, l'ancien entraîneur de Chelsea et du Real Madrid s'est montré catégorique. Mourinho a ajouté : « Oui, je le crois. Les mots qu'ils ont échangés, Prestianni et Vinicius, je veux rester impartial. Je ne ferai aucun commentaire à ce sujet. »

Mourinho a également révélé la teneur de sa conversation avec le joueur sur la touche pendant une interruption de jeu. Il a raconté : « Je lui ai dit que quand on marque un but comme celui-là, on se contente de célébrer et de retourner sur le terrain. Et puis, quand il a commencé à parler de racisme, je lui ai dit que la plus grande personnalité de l'histoire de ce club était noire. Ce club est tout sauf raciste, donc si dans son esprit il y avait un lien avec cela, c'est le Benfica. Il y a quelque chose qui ne va pas, car cela se produit dans tous les stades. Dans tous les stades où Vinicius joue, il se passe quelque chose. Toujours. Je dis que ce furent 50 bonnes minutes de football, des millions de personnes qui regardaient à travers le monde, un but incroyable, absolument incroyable, puis le match était terminé. »