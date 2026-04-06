Une arme invincible… Le talisman de Barcelone guette l'Atlético

Le stade Spotify Camp Nou est devenu un véritable talisman pour Barcelone et constitue désormais, sur le papier, l'un des principaux atouts de l'équipe dans cette confrontation de Ligue des champions face à l'équipe de l'entraîneur Simeone.

Depuis le retour des Blaugranas sur leur terrain il y a plus de quatre mois, plus précisément le 22 novembre dernier, le Barça n'a connu ni défaite ni match nul à domicile.

L'équipe de l'entraîneur Hans-Dieter Flick n'a concédé aucun point, que ce soit en Liga, en Coupe du Roi ou en Ligue des champions,

et l'équipe catalane espère mercredi prochain profiter de l'avantage du terrain pour obtenir un résultat satisfaisant, à l'image du dernier résultat obtenu par les Blaugrana en Ligue des champions.