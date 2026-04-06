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Une arme invincible… Le talisman de Barcelone guette l'Atlético

FC Barcelone vs Atletico Madrid
FC Barcelone
Atletico Madrid
Ligue des Champions
Espagne

Le Blugrana se prépare à prendre sa revanche après la défaite en Coupe

Le stade Spotify Camp Nou est devenu un véritable talisman pour Barcelone et constitue désormais, sur le papier, l'un des principaux atouts de l'équipe dans cette confrontation de Ligue des champions face à l'équipe de l'entraîneur Simeone.

Depuis le retour des Blaugranas sur leur terrain il y a plus de quatre mois, plus précisément le 22 novembre dernier, le Barça n'a connu ni défaite ni match nul à domicile.

L'équipe de l'entraîneur Hans-Dieter Flick n'a concédé aucun point, que ce soit en Liga, en Coupe du Roi ou en Ligue des champions,

et l'équipe catalane espère mercredi prochain profiter de l'avantage du terrain pour obtenir un résultat satisfaisant, à l'image du dernier résultat obtenu par les Blaugrana en Ligue des champions.

  • Le talisman de la victoire

    Le Camp Nou a accueilli jusqu'à présent 14 matchs dans les trois compétitions. En Ligue des champions, les supporters ont particulièrement apprécié les trois rencontres auxquelles ils ont assisté en direct : Eintracht Francfort (2-1), Copenhague (4-1) et Newcastle (7-2).

    La rencontre contre l'équipe de Premier League a été la plus prolifique en buts jusqu'à présent sur le stade catalan rénové.

    Quant à la Coupe du Roi, seul l'Atlético de Madrid s'est rendu sur le stade catalan, l'adversaire que Barcelone affrontera mercredi prochain. Les coéquipiers de Yamal se sont imposés 3-0, mais le score du match aller (4-0) constituait un obstacle de taille. Malgré tout, les supporters du Camp Nou ont fait preuve d'un soutien et d'une solidarité incroyables envers l'équipe, qui a failli réaliser un exploit.

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  • En Liga, Barcelone a disputé 10 matchs à domicile, qui se sont tous soldés par une victoire catalane, tout comme lors des soirées de Ligue des champions, où les supporters ont célébré plus d'un but. La seule exception a été le match contre Rayo Vallecano, où l'équipe n'a marqué qu'un seul but (1-0).

    Quant aux autres matchs, l'équipe a fêté deux, trois, quatre, voire sept buts à domicile et en Ligue des champions.

    Depuis son retour au Camp Nou, Barcelone n'a essuyé que quatre défaites, toutes en déplacement, face à Chelsea, la Real Sociedad, l'Atlético de Madrid et Gérone, ainsi qu'un match nul contre Newcastle.

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    L'équipe catalane est bien consciente que le résultat du match aller pourrait sceller la qualification, comme cela s'est déjà produit en Coupe du Roi, lorsque l'équipe de Simeone lui a fermé la porte de la finale. C'est pourquoi l'entraîneur Flick s'appuiera, outre ses plans tactiques, sur son arme la plus importante : le public du Camp Nou. 

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