Une ancienne star du FC Barcelone affirme que le VAR a été inventé pour que le Real Madrid « ne nous vole plus »
Vidal ravive la querelle acharnée avec le Real Madrid
Lors d'une apparition dans le podcast Enfocados, via Mundo Deportivo, le joueur de 38 ans a été interrogé sur son histoire face aux 15 fois champions d'Europe. Vidal n'a pas mâché ses mots, revisitant de vieilles blessures datant de son passage en Allemagne et en Espagne, déclarant : « Oui, je me suis senti volé par le Real Madrid. Lors de deux matchs avec le Bayern Munich en Ligue des champions, en quarts de finale et en demi-finales, lorsqu'ils nous ont éliminés. »
Une icône chilienne lance une accusation explosive contre le VAR
Le milieu de terrain chilien chevronné, qui joue actuellement pour Colo-Colo dans son pays natal, a poussé ses critiques encore plus loin en remettant en question l'intégrité du jeu avant l'introduction de la technologie. Il a suggéré que ce sport était entaché d'avantages injustes jusqu'à ce que les instances dirigeantes soient contraintes d'agir. Vidal a explicitement lié les progrès technologiques à ses expériences personnelles contre le club de la capitale, faisant une déclaration qui ne manquera pas de faire sensation à Madrid.
Poursuivant sa diatribe dans le podcast, l'ancien joueur de la Juventus a affirmé que le système n'existait que grâce à l'équipe du Santiago Bernabeu. « Le VAR a été introduit à cause du Real Madrid. Avant cela, il y avait tout simplement trop de tricheries », a-t-il déclaré. « C'est pourquoi ils ont inventé le VAR, pour qu'ils ne volent plus. »
« Ce vol ne peut pas avoir lieu ! »
Les origines de cette rivalité acharnée remontent à la campagne 2016-2017 de la Ligue des champions, où le Bayern a été éliminé lors d'un match marqué par la controverse. Lors du match retour des quarts de finale à haut risque au Santiago Bernabeu, Vidal a été expulsé à la 84e minute après avoir reçu un deuxième carton jaune, alors qu'il semblait avoir gagné le ballon de manière régulière lors d'un duel avec Marco Asensio. Cette décision s'est avérée fatale pour le Bayern, qui a finalement été battu 4-2 (6-3 au total) après prolongation, Cristiano Ronaldo profitant de plusieurs décisions controversées ce soir-là.
Les déclarations du milieu de terrain ce soir-là étaient tout aussi explosives qu'aujourd'hui. Revenant sur l'arbitrage de Viktor Kassai, Vidal avait déclaré : « Quand Madrid a pris peur, l'arbitre a commencé son spectacle. Ce vol ne peut pas se produire en Ligue des champions. Nous l'avons beaucoup ressenti et on commence à se poser des questions. Nous voulions passer et il y a beaucoup de colère dans le fait qu'un match d'une telle intensité soit décidé par l'arbitre. Il a commis beaucoup d'erreurs et nous a éliminés de la Ligue des champions. Quand [les arbitres] vous embarrassent comme ça, c'est vraiment difficile à accepter. Cela vous met très en colère. »
Madrid confronté à une nouvelle polémique autour du VAR
Les commentaires de Vidal interviennent à un moment particulièrement délicat pour le Real Madrid, qui fait actuellement face à de nouvelles accusations de traitement de faveur de la part des arbitres. Après une défaite surprise 1-0 contre Getafe lundi, les projecteurs se sont tournés vers Antonio Rudiger après un tacle imprudent qui n'a pas été sanctionné. Le défenseur de Getafe, Diego Rico, s'est indigné de l'absence d'intervention de la VAR, suggérant que l'Allemand devrait être suspendu pour une longue période pour ce qu'il a qualifié d'acte d'agression délibéré sur le terrain.
Rico a mené la charge en affirmant que le défenseur du Real Madrid aurait dû être expulsé, déclarant : « Si cela avait été l'inverse, j'aurais écopé de la même suspension de 10 matchs ou je n'aurais pas joué du tout cette saison. Je ne sais pas à quoi sert le VAR. Je pense qu'il est fait pour ces situations.
C'était une agression ; on voit bien qu'il allait me frapper délibérément. Lors de l'action précédente, nous avions eu une altercation qui avait donné lieu à une faute, et en retournant en défense, il disait des choses. Juste après, le ballon m'est arrivé, et on le voit même pousser son coéquipier pour me frapper au visage. S'il m'avait pris dans une mauvaise position, il aurait pu me laisser étendu sur la pelouse. »
