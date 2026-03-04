Une ancienne star du FC Barcelone affirme que le VAR a été inventé pour que le Real Madrid « ne nous vole plus »

Les commentaires de Vidal interviennent à un moment particulièrement délicat pour le Real Madrid, qui fait actuellement face à de nouvelles accusations de traitement de faveur de la part des arbitres. Après une défaite surprise 1-0 contre Getafe lundi, les projecteurs se sont tournés vers Antonio Rudiger après un tacle imprudent qui n'a pas été sanctionné. Le défenseur de Getafe, Diego Rico, s'est indigné de l'absence d'intervention de la VAR, suggérant que l'Allemand devrait être suspendu pour une longue période pour ce qu'il a qualifié d'acte d'agression délibéré sur le terrain.

Rico a mené la charge en affirmant que le défenseur du Real Madrid aurait dû être expulsé, déclarant : « Si cela avait été l'inverse, j'aurais écopé de la même suspension de 10 matchs ou je n'aurais pas joué du tout cette saison. Je ne sais pas à quoi sert le VAR. Je pense qu'il est fait pour ces situations.

C'était une agression ; on voit bien qu'il allait me frapper délibérément. Lors de l'action précédente, nous avions eu une altercation qui avait donné lieu à une faute, et en retournant en défense, il disait des choses. Juste après, le ballon m'est arrivé, et on le voit même pousser son coéquipier pour me frapper au visage. S'il m'avait pris dans une mauvaise position, il aurait pu me laisser étendu sur la pelouse. »